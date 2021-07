Här är Unescos nya världsarv

Sedan 1972 har FN-organet Unesco utsett världsarv efter ländernas egna nomineringar. Kriterierna är att platsen ska vara ”ojämförligt mest enastående och av stor betydelse för hela mänskligheten.”

Ifjol ställdes världsarvskommitténs sammankomst in på grund av coronapandemin, i år har därför förslag inskickade både 2020 och 2021 tagits med. Sammanlagt 33 nya världsarv har nu presenterats. Här är samtliga nya världsarv, listade på Unescos hemsida.

Totalt finns det nu 1 154 världsarv, varav 15 finns i Sverige.

Åtta av de nya världsarven:

Chankillo, Peru

Chankillo ligger i Casmadalen i Peru. Foto: Janine Costa/AFP

Det arkeoastronomiska komplexet i Chankillo är en förhistorisk plats (250–200 före Kristus) som ligger i Casmadalen i Peru och består av en rad konstruktioner i ett ökenlandskap. Tillsammans med naturliga inslag fungerade det som ett kalendariskt instrument som utnyttjade solen för att fastställa datum under året. Platsen omfattar ett trippelväggigt komplex på en bergstopp, två byggnadskomplex som kallas för observatorium och administrativt centrum samt 13 kubformade torn på rad längs en bergsrygg. Platsen visar på stor innovation genom att använda solcykeln och en konstgjord horisont för att markera alla datum under året med en precision på en till två dagar, skriver Unesco.

Kyrkan i Atlántida, Uruguay

Atlántidakyrkan Foto: Pablo Porciuncula / AFP

Atlántidakyrkan med klockstapel och ett underjordiskt doprum ligger i Estación Atlántida, 45 kilometer från Montevideo. Det modernistiska kyrkkomplexet, som invigdes 1960, är inspirerat av italiensk religiös arkitektur och representerar en ny användning av frilagt och armerat tegel. Kyrkan har en enda sal och böljande väggar som bär upp ett likadant böljande tak. Kyrkan är, enligt Unesco, ett utmärkt exempel på de anmärkningsvärda framgångarna för den moderna arkitekturen i Latinamerika under andra delen av 1900-talet, som de menar ”förkroppsligar sökandet efter social jämlikhet med en sparsam användning av resurser och som uppfyller strukturella krav med stor estetisk effekt.”

Al-Salt, Jordanien

Staden Al-Salt. Foto: Chine Nouvelle/SIPA

Staden Al-Salts arkitektur kännetecknas av stora offentliga byggnader och familjebostäder byggda av lokal gul kalksten. Platsens stadskärna omfattar cirka 650 betydande historiska byggnader som uppvisar en blandning av europeisk jugendstil och nykolonial stil i kombination med lokala traditioner. Stadens icke-segregerade utveckling är ett uttryck för tolerans mellan muslimer och kristna som utvecklade traditioner av gästfrihet, vilket framgår av Madafas (gästhus, kända som Dawaween) och det sociala välfärdssystemet som kallas Takaful Ijtimai', skriver Unesco.

Nice, Frankrike

Nice. Foto: Valery Hache / AFP

Från och med mitten av 1700-talet lockade staden Nice ett ökande antal aristokratiska familjer, främst brittiska, som började tillbringa sina vintrar där. År 1832 antog Nice, som då var en del av kungariket Savoyen-Piedmont-Sardinien, en stadsplan som syftade till att göra staden attraktiv för utlänningar. Under det följande århundradet strömmade ett ökande antal vinterboende från andra länder, särskilt Ryssland, till staden, vilket ledde till successiva faser av utveckling av nya områden intill den gamla medeltida staden. De olika kulturella influenserna från de vinterboende, samt en önskan att dra nytta av klimatförhållandena och landskapet på platsen, har format stadsplaneringen och arkitekturen i dessa områden, vilket har bidragit till stadens rykte som kosmopolitisk vinterort, skriver Unesco.

Medeltida pelargångar, Bologna i Italien

Exempel på pelargångar i Bologna. Foto: Beatrice Lundborg

Pelargångarna började byggas på 1100-talet och löper längs en 62 kilometer lång sträcka i innerstaden. En del av pelargångarna är byggda av trä, andra av sten eller tegel och armerad betong. De täcker vägar, torg, stigar och gångvägar, antingen på ena eller båda sidorna av en gata. Pelargångarna har definierats som privat egendom för offentligt bruk och blivit en del av Bolognas urbana identitet.

Sítio Roberto Burle Marx, Rio de Janeiro, Brasilien

Sítio Roberto Burle Marx Foto: Mauro Pimentel / AFP

Trädgården, som anlades 1949, har påverkat utvecklingen av moderna trädgårdar internationellt, skriver Unesco. Den kännetecknas av slingrande former, sprudlande massplanteringar, arkitektoniska växtarrangemang, dramatiska färgkontraster, användning av tropiska växter och element från traditionell folkkultur. I slutet av 1960-talet rymde anläggningen den mest representativa samlingen av brasilianska växter, tillsammans med andra sällsynta tropiska arter. Det är den första moderna tropiska trädgården som har tagits upp på världsarvslistan.

Bosättning och konstgjord mumifiering av Chinchorro-kulturen i Arica- och Parinacota-regionen, Chile

Foto: Carlos Chow/AFP

Befolkningen i Chinchorro gjorde de första kända mumierna. Mer än 1 500 mumier har hittats i området, de äldsta från cirka 5 000 före Kristus. Karakteristiskt för de äldsta mumierna är att ansiktena målades i rött och svart. Med tiden utvecklade Chinchorro komplexa begravningsmetoder, där de systematiskt styckade och satte ihop kroppar av avlidna män, kvinnor och barn från hela det sociala spektrumet för att skapa ”konstgjorda” mumier. Dessa mumier har materiella, skulpturala och estetiska egenskaper som antas återspegla de dödas grundläggande roll i Chinchorro-samhället, skriver Unesco.

Franciskanernas ensemble och katedralen i Tlaxcala, Mexiko

Katedralen ”Our Lady of the Assumption”. Foto: Alfredo Estrella/AFP

Katedralen ”Our Lady of the Assumption”, som ligger i Tlaxcala sydost om Mexico City, var en hörnsten i predikandet av evangeliet under de tidiga stadierna av den spanska kolonisationen av Amerika. Anläggningen var en av de första i sitt slag och byggdes med hjälp av lokala arbetare år 1526, flera år före erövringen av Inkaimperiet i Sydamerika. Byggnaden uppvisar särskilda egenskaper som inte finns i de andra liknande klostren som redan är upptagna på världsarvslistan. Det bidrar till en bättre förståelse av utvecklingen av en ny arkitektonisk modell som påverkade både stadsutveckling och klosterbyggnader fram till 1700-talet, menar Unesco.

Läs mer:

Stonehenge kan förlora status som världsarv

Kurorter tas upp på världsarvslistan