Här är veckans mest sevärda tv-serier

Niv Sultan i ”Tehran”. Foto: Apple tv plus

”Tehran” (Apple +)

Serieskapare: Dana Eden, Maor Kohn. Regi: Daniel Syrkin

Med: Niv Sultan, Shaun Toub, Menashe Noy m fl.

Det drar ihop sig till säsongsfinal för den rafflande spionthrillern från skaparna bakom succén ”Fauda”. Den israeliska fotomodellen och skådespelaren Niv Sultan spelar en iranskättad Mossad-agent med hackarkompetens som skickas tillbaka till sin födelsestad Teheran för att slå ut stadens elnät så att israeliska bombflyget i sin tur ska kunna slå ut landets kärnvapenprogram. Tät, nervig och spännande.

Hugh Grant och Nicole Kidman i ”The undoing”. Foto: Alamy

”The undoing” (HBO Nordic)

Manus: David E Kelly. Regi: Susanne Bier.

Med: Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland.

Glassig whodunnit-thriller i Manhattans societetsvärld efter Jean Hanff Korelitzs roman ”You should have known”. Hugh Grant och Nicole Kidman spelar det till synes perfekta paret vars välputsade fasad rämnar när Grants rollfigur anklagas för det brutala mordet på en ung mamma. Inga psykologiska bråddjup men listigt och spännande med en fläkt av både Hitchcock och ”Big little lies”.

Chris Rock i ”Fargo 4”. Foto: HBO

”Fargo 4” (HBO Nordic)

Serieskapare: Noah Hawley. Regi: Noah Hawley, Dearbhla Walsh m fl.

Med: Chris Rock, Jessie Buckley, Jason Schwartzmann, Ben Whishaw m fl.

Klankriminalitet, rasism och etnicitet i 50-talets Kansas City. Fjärde säsongen av Noah Hawleys excentriska antologiserie kretsar kring två rivaliserande maffiafamiljer – en afroamerikansk och en italiensk – som byter söner med varandra för att upprätthålla en skör borgfred. Ett drama som undersöker vad det egentligen betyder att vara amerikan och hur det känns att stå utanför samhällsbygget.

Miriam Ingrid i ”Björnstad”. Foto: Niklas Maupoix

”Björnstad” (HBO Nordic)

Med: Ulf Stenberg, Miriam Ingrid, Aliette Opheim, Tobias Zilliacus, Oliver Dufåker m fl.

Ett före detta NHL-proffs (Ulf Stenberg) återvänder till sin hockeytokiga hemstad för att återupprätta stadens ära i rinken. Detta triggar igång ett naturalistiskt drama som kretsar kring sexuella övergrepp, machoideal, tystnadskultur och grupptryck. Utifrån Fredrik Backmans bästsäljare har Peter Grönlund (”Tjuvheder”, ”Goliat”) skapat höstens bästa och mest gripande svenska tv-dramatik.