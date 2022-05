Här återuppstår Abba på scen – efter 40 år

Under torsdagskvällens konsert intog de så kallade ”abbatarerna” – hologram av de fyra gruppmedlemmarna – scenen i den specialbyggda Abba arena i östra London.

Under den 90 minuter långa showen framförs 22 låtar, två av dem är nysläppta ”I still have faith in you” och ”Don’t shut me down”.

Genom att placera ut elektroder på Abba-medlemmarnas kroppar har man kunnat fånga och återskapa deras ansikten och uttryck för ”abbatarerna”.

