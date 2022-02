Här förs kampen för att rädda jiddisch undan glömskan

Tel Avivs centrala busstation är ett kusligt åbäke av smutsig betong, insvept i buller och avgaser, fjärran från all skönhet och poesi. Men djupt inne i den grå kolossen gömmer sig en oväntad oas, en fristad av böcker, musik och stämning. I ett fuktigt förrådsutrymme, nödtorftigt upplyst, gömmer sig stiftelsen Yung Yidish, ett av jiddischkulturens sista fästen i den judiska staten.

Där är högt i tak som i en gymnastiksal, med fyra meter höga bokhyllor i alla väderstreck. Här fanns ingenting, inte ens fönster. Men sedan inflyttningen 2006 har de hängivna släpat hit gamla mattor, pianon, nedsuttna fåtöljer och rangliga bord. På väggarna hänger tyger och gulnade affischer från teaterföreställningar i Warszawa och Vilnius. Mot alla odds härskar här ett intimt gemyt, brutet då och då av förfärliga skalv då bussarna dundrar förbi på andra sidan väggen. Detta är ett bibliotek, men det är samtidigt kabaré, krog, museum och mötesplats för dem som vägrar finna sig i historiens dödsdom över jiddisch, det största judiska språk som någonsin funnits.

Över enklaven råder Mendel Cahan, 58, eldsjäl, bohem och kulturhistoriker. Han växte upp i Antwerpen, i en värld genomsyrad av jiddisch:

– Vi talade jiddisch hemma, utom när våra föräldrar inte ville att vi skulle förstå. Då talade de ungerska, de var från Transsylvanien. När vi pluggade Torah (på hebreiska) eller Gemara (en del av Talmud, på arameiska) i skolan så var undervisningen på jiddisch. Det fanns fortfarande dagstidningar på jiddisch.

Foto: Amit Shabi

I sin barndoms vardag, omvärvd av jiddisch, ägnade Mendel inga tankar åt språkfrågor, lika litet som fisken grubblar över vattnet.

– Men så kom jag till Jerusalem, som helt ung. Jag läste på universitetet och upptäckte att de hade en jiddischfakultet. Där, för första gången, fick jag upp ögonen för jiddischlitteraturens väldiga djup och bredd. Jag förstod att allt det jag tagit för givet var enastående, och att det var hotat.

1993 grundade Mendel stiftelsen Yung Yidish, som huserade i provisoriska utrymmen tills den fick en mer stadig hemvist här 2006. I veckan fick lokalen en galgfrist, då planerna på att riva busstationen sköts upp några år. Men det är ett äventyrligt projekt Mendel driver, han ligger ständigt efter med räkningarna och utgifterna tornar upp sig:

– Jag skulle behöva hundratusen dollar om året för att hålla ihop det här, men jag har inte mer än hälften.

När häftiga regn drar över Tel Aviv, som under vårt besök, läcker det in från taket. Jiddischsvärmarna lämnar hastigt böcker och arkivalier för att mota bort vattnet med gummiskrapor och skurtrasor. Utesovare och missbrukare bryter sig in då och då och stjäl datorer, och indrivare gör utmätning för obetalda räkningar till kommunen:

– De blir konfunderade när de inser att här inte finns något av värde. En gång tog de i beslag skrivmaskiner på jiddisch, vad de nu gjorde med dem.

Vad är då jiddisch?

Språket uppstod under 1000-talet när judar från romansktalande områden flyttade norrut in i Rhenlandet. Korståg, massakrer och bannlysningar drev dem sedan vidare, allt längre åt öster, till områden som i dag är Baltikum, Polen, Rumänien och Ukraina. Den polska adeln skyddade dem mot kyrkan och 1573 proklamerades, för första gången i det kristna Europas historia, trosfrihet i det polsk-litauiska kungariket – ett område mer än dubbelt så stort som dagens Sverige.

Den enda stabila jiddischreserven bestod av dem som levde kvar i Östeuropa och förintades

Detta blev kärnlandet för jiddisch. Det var där språket fick sin slutgiltiga form, med kring en tiondel slaviska ord, drygt femton procent hebreiska ord och drygt sjuttio procent ord av germanskt ursprung. Ett par procent av jiddischordförrådet är medeltida franska och italienska ord som överlevt den långa migrationen genom tyska och slaviska områden.

Mellan 1870 och 1920 utvandrade flera miljoner jiddischtalare till Nord- och Sydamerika, Sydafrika, Västeuropa, Australien och Palestina. Under några generationer var jiddisch ett litet världsspråk. När den polske dramatikern Peretz Hirshbein besökte Argentina 1914 förundrades han över att de senaste böckerna på jiddisch fanns i bokhandlarna. Teatergrupper från Warszawa turnerade i New York och Chicago under vintern och fortsatte sedan till Buenos Aires och São Paulo då teatersäsongen började där. Veckomagasinet Jiddishe Bilder, som trycktes i Riga, distribuerades vida ikring, och såldes också i Stockholms tidningskiosker.

Foto: Amit Shabi

Under denna storhetstid bestod jiddischsfären av drygt tio miljoner talare. Mendel Cahans samlingar vittnar om rikedomen: här finns allt från barnböcker, tung historisk forskning, operettpartitur, poesi, tecknade serier, översättningar av Ibsen, Strindberg och andra europeiska klassiker, kokböcker och travar av dags- och veckopress. (Jiddischakademien och forskningsinstitutet YIVO, som grundades i Vilnius och har filialer i New York och Buenos Aires, är i färd med att digitalisera så mycket som möjligt av allt tryck på jiddisch.)

Men den globala jiddischkulturen var inte uthållig. De jiddischtalande migranternas barn hade en fot i det gamla och en i det nya, men deras barnbarn växte upp i andra språk. Den enda stabila jiddischreserven bestod av dem som levde kvar i Östeuropa och förintades. I dag har fortfarande ett par hundra tusen personer jiddisch som modersmål, i ultraortodoxa församlingar i olika hörn av världen. Men de lever i sin egen värld och har knappt något levande intresse för den sekulära jiddischkultur Mendel Cahan kämpar för att rädda.

Jiddischcentret under busstationen är ett tillhåll för drastiska och brokiga figurer. Stamkunderna kommer för att ägna sig åt jiddisch och tala språket, men många kommer i studiesyfte, av nyfikenhet, romantik och musikalisk passion. Söndagskvällen är mötesstunden framför andra. I ett hörn improviserar en blond turist något jazzartat på piano. En ultraortodox chassid tar upp tråden med sin klarinett och de improviserar på klezmertema (klezmer är jiddischkulturens speciella musiktradition, gemensam för både sekulära och ortodoxa). Ingen annanstans i landet skulle den främmande unga damen och herrn från Jerusalems ortodoxa kvarter kunnat träffas under så otvungna former. En annan gäst är en man från Georgia, USA. Han är inte jude, men hans barnsköterska talade jiddisch med honom och det har präglat honom för livet. Han måste höra jiddisch, det lugnar honom. I vimlet träffar vi också Adi, 33, från Tel Aviv. Hon berättar:

– Första gången hamnade jag här av en händelse. Sen dess har jag kommit hit många gånger. Min far och min farmor brukade tala jiddisch, när jag är här översköljs jag av minnen och stämning.

Foto: Amit Shabi

Under aftonens övningar griper Mendel Cahan då och då mikrofonen och sjunger ett nummer, fullt av patos. Sedan störtar han vidare för att lösa oändliga praktiska problem: läckorna i taket, tekokaren som gått sönder, böcker och källor som måste letas fram. I sitt pendlande mellan högt och lågt, mellan passion och praktik, skulle han göra sig i en novell av Isaac Bashevis Singer, alla tiders störste jiddischförfattare.

Den som kom till Israel för femtio år sedan hörde ständigt jiddisch. Det fanns en dagstidning på jiddisch och nyhetssändningar i radio. Men språket hade inga sötebrödsdagar i landet. Före Förintelsen och statens tillkomst hade en bitter språkstrid rasat i Europa mellan sionisterna och deras hebreiska språkprojekt, och å andra sidan jiddischisterna, som menade att judarna redan hade ett hemland och ett språk. Jiddischisternas socialistparti Bund hade som slogan ”Platsen där vi lever är vårt land”. Med det menade de att framtiden fanns i Europa, och att det inte fanns några skäl att bege sig till Palestina. I sionismens Palestina kunde jiddisch inte förbjudas – många hade det som modersmål – men de som använde språket offentligt och under politiska möten visslades ut och tystades ibland med våld.

Debatten om judarnas verkliga hemland avgjordes av nazisterna, som samtidigt satte punkt för språkstriden. I den nya staten Israel tolererades språket, inte mer. För unga israeler var jiddisch exilens och hjälplöshetens språk. Blotta ljudet av det förde tankarna till allt det Israel ville glömma. 1973 blev jag bekant med en ung israelisk litteraturforskare. Han hette Yosef Haefrati och dödades ett par månader senare av en syrisk granat. Jag frågade honom vem han ansåg som Israels störste poet.

– En person som nästan ingen i landet hört talas om. Han heter Avraham Sutzkever och skriver på jiddisch.

Foto: AMIT SHABI

Sutzkever hade den gången hundratusentals läsare världen över, men i landet där han bodde kände ingen igen honom på gatan. I dag är stämningen mycket annorlunda. Israel har genomgått flera kulturella metamorfoser sedan dess och när han avled 2010 hade Sutzkever fått ett mått av erkännande och belönats med landets stora kulturpris. Skiftet inleddes 1977 då den borgerliga högern kom till makten. För dess ledare Menachem Begin var jiddisch en klenod, inte ”rotvälska” eller ”ghettojargong” som det kallades av sina belackare. Begin kryddade sina uttalanden med jiddischfraser, vilket väckte horrör i vida kretsar.

I dag märks inte mycket av agget och föraktet mot jiddisch. Det märks över huvud taget inte mycket av språket, annat än i ultraortodoxa miljöer. Efter hand som jiddischläsarna dör ut vill israeliska bibliotek göra sig av med sina samlingar på språket. För att slippa kasta böckerna ger man dem till Mendel Cahan, som ger dem ett nytt hem. Hur länge till ligger i framtidens töcken. Han säger:

– Att kämpa för jiddisch är inget för veklingar. Man stretar vidare i motvind, mot historiens gång, mot all reson och all statistik. Kanske en lösning dyker upp om tio eller tjugo år. Det gäller att hålla ut till dess.

