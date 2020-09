”Här i London behöver barnen inte öva på att skydda sig mot skolskjutningar”

Zadie Smith

Född 1975 i London. Hennes mamma var jamaicanska, pappan engelsman. Hon har bott 10 år i New York men just flyttat tillbaka till London.

Gift med poeten Nick Laird, tillsammans har de två barn.

Slog igenom med debutromanen ”Vita tänder” 1999.

Har sedan dess publicerat ytterligare fyra romaner och tre essäsamlingar.

Sedan 2010 har hon undervisat i litteratur på New York University och skriver regelbundet essäer och litteraturkritik för New York Review of Books, The New Yorker och Harper's .

Hon har tilldelats The Guardians debutantpris, USA:s National Book Award och Langston Hughes-priset m.m.

I somras kom essäboken ”Intimations”, där alla intäkter går till en svart rättighetsorganisation och en krisfond i New York för de som drabbats av pandemin. Hon medverkade också i DN:s antologi ”Corona – 21 författare om krisen” (Polaris).

Aktuell med novellsamlingen ”Grand union” (Albert Bonniers förlag).