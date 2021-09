Har politiken tappat sin kulturella bildning?

Bakom Göran Perssons högra axel skymtar en magnifik kakelugn. Bakom den vänstra hänger Ewert Karlssons klassiska karikatyrkollage av svenska regeringschefer: Persson överst på pyramiden, jämte en Carl Bildt med snorkigt uppnäst min.

Scenen är ett webbinarium arrangerat av socialdemokratiska tankesmedjan Tiden den 6 september. Temat är ”Vilka är de största utmaningarna för nästa S-ledare?”.

De två symbolerna i Perssons Zoomfönster – detaljen från sekelskiftet och den politiska konsten – möts naturligt i hans anförande. Det är ett brandtal för bildning av Hjalmar Brantingskt snitt. Persson vill se en kommande partiledare som värnar de sköna konsterna – de som förfinar oss som människor – som ett motgift till en tid som ”präglas av så mycket hårda ord, så mycket svinaktiga påhopp och så mycket låga tillmälen”. Han önskar sig att detta presenteras av en partiledare som också läser en vacker dikt.

Kulturvärlden sluter genast upp i hejaklack kring hans längtan: den blir viral i sociala medier och stoff för flera krönikor. Efterfrågan på större kulturintresse och bildning hos politiker tycks stark.

I en intervju i Aktuellt 2017 kunde Ebba Busch inte svara på em som skrivit ”Giftas”, ”Gentlemen” eller ”Gösta Berlings saga”. Samtidigt ville Kristdemokraterna införa en svensk litteraturkanon för skolbarn. Foto: Alexander Mahmoud

Kort därpå, den 13 september, skriver Alex Schulman en uppmärksammad DN-krönika där han anklagar kulturminister Amanda Lind för att inte intressera sig tillräckligt för kulturen; hon som på Guldbaggegalan tvingades erkänna att hon under året inte lyckats se en enda av de filmer som nominerats till bästa film.

I mitten av september tv-intervjuas Tino Chrupalla, talesperson för högerpopulistiska Alternativ för Tyskland, om partiets krav på landets skolor att lära ut fler tyska dikter och folksånger. Men på frågan om vilka dikter han tänker sig då kan han inte namnge en enda. Det påminner om hur Kristdemokraterna ville införa en svensk litteraturkanon för skolbarn, men där Ebba Busch i en Aktuelltintervju 2017 inte kunde svara på vem som skrivit ”Giftas”, ”Gentlemen” eller ”Gösta Berlings saga”. Kanske kan man även dra parallellen till när Donald Trump påstod att Bibeln är hans favoritbok, men sedan inte kunde nämna ett enda stycke som han gillar.

– Det intressanta och obehagliga är att de enda politiker som tycks ha insett vilken betydelse kulturen har är populisterna.

Det anser Majgull Axelsson, som 2012 var en av de skönlitterära författare som plockades in av Socialdemokraterna för att inspirera partiprogrammet. I dag instämmer hon helt i Göran Perssons åsikt att socialdemokratin saknar koppling till kulturlivet.

Hon hävdar att även om populisterna struntar i litteraturen, eftersom den är ganska svårkontrollerad till dess man tar makten över förlag och tryckfrihetsförordning, så försöker de skaffa sig inflytande över Svenska kyrkan och de frivilligorganisationer som hanterar en stor del av det svenska kulturarvet.

Majgull Axelsson. Foto: Paul Hansen

– Deras attacker mot public service följer samma mönster, eftersom populisterna vet att den politiska makten i ett samhälle tillfaller den som skaffar sig makt över berättelserna.

När Torbjörn Forslid, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, pratar om den praktiska nyttan politiker kan ha av litteraturen är han inne på en liknande bana.

– Varför presenteras idéerna i Bibeln i berättad form? Jo, för att litteraturen är väldigt bra på att gestalta idéer och komponera en berättelse av dem. Så en politiker som vill sälja in ett tankegods kan inspireras av litterära verk. Man kan till exempel läsa ”Tyst vår” för hur den gestaltar problematiken med miljöförstöring, och är man intresserad av hur barn lider under för konform utbildning så skildrar ”Pippi Långstrump” idén om fri lek.

Liksom Majgull Axelsson säger Forslid att kulturarvet är viktigt att behärska för en politiker, eftersom det innebär gemensamma referenser och skapandet av en kollektiv identitet.

– En nation är en föreställd gemenskap. Om man sitter i södra Sverige är det långt till norra Sverige, men om man har upplevt samma saker, eller pratar om Abba eller Bellman i samförstånd, så finns någonting förenande där. Politiker som vill styra ett land behöver skapa en samhörighet. Så där finns både en idealisk och en instrumentell sida.

Politiker i dag reser land och rike runt, de besöker arbetsplatser och sjukhus, de har torgmöten och står i valstugor, de lyssnar på medborgarna; allt för att skaffa sig en så tydlig bild som möjligt av samhället de vill förvalta och förändra.

Men bilden som ges av de personer jag pratar med är att politikerna också borde göra en resa i kulturen och konsten, eftersom den i bästa fall kan spegla samhället på ett djupare, mer komplext och komplicerande sätt än ett studiebesök eller en avhandling.

Kort sagt handlar det om konstens ofta omvittnade förmåga att se saker från andra perspektiv och sätta sig in i andras livssituationer. Om man tar viktiga beslut som påverkar människors liv bör man förstå människor.

Och sedan finns konsten som inte speglar sin egen tid, utan öppnar dörrar till det förflutna och blottar vår litenhet i ett historiskt perspektiv. Ingenting är nytt, det mesta går igen, och att lära av den erfarenhet som finns samlad i konsten kanske kan motverka den hybris som lyder: ”Jag och min tid är båda unika, ingen har stått inför samma utmaningar som vi.”

Kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L). Foto: Nils Petter Nilsson/TT

– En roman eller ett grekiskt drama som haft något att säga till generation efter generation, har sannolikt något att säga om människans villkor också till dagens svenska politiker, säger Liberalernas Christer Nylander.

Han är ordförande i riksdagens kulturutskott och övertygad om att man blir en bättre politiker om man är bildad och tar del av kultur. Alltså blir han en lämplig person att betygsätta sina kollegor: Hur ser deras kulturella kunskapsnivå ut?

Hans bild är att det spänner från politiker med kulturförakt till personer med djup bildning.

– Men generellt är intresset ganska lågt. Jag tror det dels kan bero på att allt ska gå så snabbt att man inte hinner göra annat än att läsa handlingar till nästa möte och uppdatera på sociala medier. Sen har förmodligen skälen till att man söker sig till politiken förändrats över tid, vilket också kan påverka.

Menar du att man tidigare gjorde det av ideologiska anledningar, men att det numera handlar mer om karriär?

– Ja, det finns ett sånt inslag, men politikens attraktionskraft varierar nog också över tid. De som blev politiker förr tillhörde redan samhällets övre skikt; det är inte säkert att de skulle sökt sig till riksdagen om de var aktiva i dag.

Kulturklenheten i de politiska diskussionerna utmärker sig främst på två sätt, menar han.

– För det första är mycket i svensk politik förutsägbart. Eftersom världen förändras snabbt är det förmodligen en dålig strategi. För det andra har vi väldigt stort fokus på materiella frågor, och inte tillräckligt på människors andliga växt. Jag tror att det är ett misstag.

Majgull Axelsson instämmer i att den kulturella näringsbristen har skadlig inverkan på politiken.

– Svensk politik lider numera av allvarlig brist på visioner och många politiker tycks bara betrakta sig själva som beslutsfattande ämbetsmän. De vet inte riktigt varför de vill fatta det ena beslutet eller det andra, men tycker att det är rätt kul att bestämma.

Det skulle mer läsning, fler teaterbesök och en och annan film kunna råda bot på, hävdar hon, eftersom kultur inte bara förmedlar kunskap, utan också stimulerar fantasi och empati, engagemang och förmåga att se nyanser.

– Dessutom skulle det kanske leda till en viss uppryckning av retoriken, och det kan ju behövas på sina håll.

Den borgerliga, i tysk tradition grundade, bildningskulturen från 1800-talet var riktad till en elit. Borgerlighetens söner skulle in i staten, då ville man inte ha teknokratiska byråkratrobotar, så kulturen blev ett sätt för dem att balansera det existentiella med det instrumentella.

När bildningstanken kom till Sverige tog vänstern upp den. Hjalmar Branting lade grunden till den tidiga arbetarrörelsens bidningsidealism, pratade om att målet för samhällsförändringen var ”förnäma individer” – alltså samma resonemang som Göran Persson knyter an till på ett webbinarium hundra år senare.

Bildningsförbunden, Folkets hus och folkparker, arbetarlitteraturen, allt det bidrar till att vänstern är lite mer bekväma än högern i att prata om sitt kulturintresse i dag, menar Torbjörn Forslid.

Dostojevskijs ”Idioten”, ”Brott och straff”, ”Ynglingen” är några av Isabella Lövins största kulturupplevelser. Det sa hon i en enkät i DN 2018. Foto: Thomas Karlsson

Han hänvisar till en enkät som DN gjorde med de åtta partiledarna inför valrörelsens slutspurt sommaren 2018. Där kunde man se en tydlig uppdelning mellan blockens kulturella preferenser: Miljöpartiets Isabella Lövin pratade om Dostojevskij och Halldór Laxness, medan Liberalernas Jan Björklund nämnde Avicii och ”Solsidan”.

Forslid påminner även om hur Fredrik Reinfeldt på sin tid frångick det gammelmoderata bildningsidealet genom att hylla eurodisco och Camilla Läckberg. Man vill från högerhåll inte uppfattas som snobbig eftersom den ursprungliga borgerliga tanken om bildning var något för eliten, menar han.

– Dagens politiker vill gärna framstå som folkliga i sin kultursmak för att nå ut till många väljare. Hade Reinfeldt sagt att han bara läser Kafka och Edith Södergran hade kultureliten kanske jublat, men det hade inte funkat rent politiskt – de kulturella värderingarna skiljer sig från värderingar i andra sammanhang.

Men kanske anas en comeback för borgerlig bildning. När moderaten och talmannen Andreas Norlén på ett besök i Finland 2019 deklamerade samtliga 28 verser av Runebergs dikt ”Sven Duva” rönte det stor uppmärksamhet. I en tv-intervju med Norlén presenterades han av Expressens kulturchef Karin Olsson med messianska hänsyftningar: ”Vi trodde att den svenska borgerligheten var lika död som Alliansen – men så uppenbarade sig talman Anders Norlén!”

Talman Andreas Norlén. Foto: Lisa Mattisson

I rollen som neutral talman aktar Norlén sig för att dra slutsatser kring någon politiskt färgad uppdelning vad gäller kulturintresset, men är inne på samma spår som Forslid.

– Jag tror att det absolut kan bero på att man som politiker inte vill framstå som pretentiös om man pratar om en dikt eller en roman man har läst.

Han understryker noggrant att han själv aldrig velat lansera sig som en kulturell politiker. Men eftersom politik till så stor del handlar om kommunikation och att nå ut till andra människor tror han att man blir en bättre talare om man läser mycket, får ett rikare språk och ordförråd.

– Att jag ofta försöker använda en dikt eller strof i mina tal beror på att det kan förstärka ett budskap eller ge djup till en text. Senast i dag spelade jag in ett tal för en rymdkonferens och reciterade några rader ur Emily Dickinsons ”The moon was but a chin of gold”. Det tillför ytterligare ett djup i ett så rationalistiskt, högteknologiskt sammanhang.

Så varför blev det sådan uppståndelse kring Norléns diktläsning? Kanske har vi varit svältfödda sedan Olof Palmes dagar, han som i en BLM-enkät beskrev en bildningsresa där han ”kom ur puberteten med Karl Vennbergs ’Halmfackla’ under huvudkudden, gömde Stig Dagermans ’Ormen’ i logementsskåpet och ägnade juridiska föreläsningar åt Lars Ahlins ’Tåbb med manifestet’”.

– Reaktionen jag fick kanske inte bara säger något om politiker, utan även om vårt samhälle, menar Andreas Norlén.

”Att jag ofta försöker använda en dikt eller strof i mina tal beror på att det kan förstärka ett budskap eller ge djup till en text.” Foto: Lisa Mattisson

– För 50–75 år sedan hade det inte varit märkvärdigt att någon kunde recitera Runeberg utantill, för sådant lärde man sig i skolan. Just den sortens lärande har försvunnit i hög grad ur den svenska skolan.

Har bildningsidealet försvagats genom åren, skulle du säga?

– Det finns ett starkt rationalistiskt drag i det svenska samhället i dag: allt vi gör ska påvisas ha en konkret nytta, oavsett om det gäller yrkes- eller privatliv. Då har väl idealen kring bildning och kultur försvagats, eftersom man inte alltid kan påvisa den konkreta nyttan med att läsa en diktsamling eller en roman, säger han och avslutar:

– Det är kanske mer rationellt att gå på fortbildning om det nya it-systemet eller att laga en läckande kran. Men i förlängningen tror jag att kulturen gör oss till klokare och godare människor genom att vi får kliva in i någon annans universum en stund.