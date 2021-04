Hård intern kritik mot Live Nation – efter året med 85 miljoner i förlust

DN har tidigare rapporterat om omfattningen av nedskärningarna inom den svenska delen av koncernen Live Nation, världens största konsertarrangör, där även Luger ingår. Nära var femte anställd har sagts upp, ett beslut som ledningen beskrev som ofrånkomligt.

”Vi har in i det längsta försökt skydda våra medarbetare men då framtiden fortfarande ser högst osäker ut har vi tvingats till tuffa beslut”, skrev vd Mattias Behrer i en kommentar till DN.

Koncernens intäkter har minskat drastiskt under pandemin. Enligt nya preliminära siffror från Live Nation i Sverige minskade omsättningen med sammanlagt nära 90 procent förra året, något som ledde till rörelseresultat på minus drygt 84,5 miljoner kronor. Resultatet är ännu inte helt färdigreviderat, enligt bolaget.

Siffrorna gäller Live Nation Sweden och Luger och kan jämföras med resultaten för 2019. Det året omsatte det svenska huvudbolaget, Live Nation Sweden, 1,2 miljarder kronor, och redovisade ett minusresultat på 11 miljoner kronor. Luger omsatte samtidigt 250 miljoner kronor och redovisade en knapp förlust.

Även om koncernens bolag gör stora förluster och gör nedskärningar så har det högsta skiktet av chefer och styrelseledamöter lyft årslöner på miljonbelopp. Det framkom på onsdagen i en granskning av Dagens ETC, som kartlagt deklarerade inkomster och talat med flera nuvarande och tidigare anställda.

En av de anställda, som uttalar sig anonymt till tidningen, säger att ”det har blivit en girig skara människor i toppen” och ifrågasätter varför cheferna kan ta ut så pass höga löner under krisen. En anställd som arbetat på bolaget i flera år säger till DN att hen håller med om beskrivningen:

– Vi anställda förväntas vara solidariska mot bolaget och gå ner i löner. Vi har gått med på många åtgärder, till exempel bortfall av förmåner som tjänstepension. Man har liksom inte haft något val. Det har varit för att rädda bolaget, säger personen och fortsätter:

– De har kommunicerat att bolaget är i kris. Sedan ser man att ledningsgruppen går upp i lön. Och vi har haft chefer som sitter i media och tigger pengar. Nu i efterhand känns det som att det inte handlar om någon ekonomisk kris utan snarare att rensa upp i bolaget, få bort personal som man velat bli av med under många år.

Den anställda personen som DN talat med beskriver att det alltmer uppstått en ”vi-och-dom-känsla” mellan chefer och anställda på lägre nivåer inom Live Nation. Problemen med arbetsmiljön ska dock ha funnits även tidigare, innan pandemin, uppger personen.

– År efter år har anställda försökt höja sina löner men fått till svar att bolaget får en bunt pengar från huvudkontoret i London och att det inte finns några pengar kvar. Det är som att de ljuger oss rakt upp i ansiktet, för pengar finns uppenbarligen.

– Jag tror att jag pratar för väldigt många när jag säger att förtroendet för ledningsgruppen är väldigt lågt. Jag tror inte att detta går att lösa. Det har varit så här under flera år och nu tror jag att förtroendet är förbrukat.

Dagens ETC:s kartläggning visar bland annat att vd Mattias Behrer tjänade 2,9 miljoner kronor under fjolåret; festivalchefen Anna Sjölund 3 miljoner kronor och ekonomichefen Jonas Sjödén 1,5 miljoner kronor. Minst tre chefer på Live Nation och Luger ska också fått högre löner under 2020 jämfört med föregående år, skriver tidningen.

Live Nation och Luger har hittills mottagit totalt 19 miljoner kronor i pandemirelaterade kulturstöd. Den totala lönekostnaden för det högsta skiktet av chefer och styrelseledamöter skulle enbart den kunna överstiga krisstödssumman, skriver ETC, som dock tydliggör att styrelseledamoten Thomas Johanssons deklaration ännu inte är klar.

Live Nation motsätter sig beskrivningen av att krisstödet har använts för att täcka chefernas löner. Marknads- och kommunikationsdirektören Karolina Moberg uppger för DN att pengarna har gått till att täcka en mindre del av de förlusterna som inställda och uppskjutna evenemang inneburit.

– Live Nation och Luger har också fått bidrag i form av korttidspermittering, med en lönegräns på maximalt 44.000 kr. Således har inte bidragen gått till att bekosta löner för styrelse och ledning, säger Karolina Moberg i en skriftlig kommentar till DN.

Hon skriver att koncernen sammanlagt omsatte 1,7 miljarder kronor under 2019, och att ledningens löner låg då i linje med företag i Live Nations storlek och med dess omsättning.

– De siffror som refereras till i ETC avser alltså en tid innan covid-19 och överensstämmer inte med verkligheten i dag. Samtliga i ledningen har under 2020 sänkt sina löner med mellan 20 upp till 50 procent som ett led i de kostnadsbesparingar vi tvingats till på grund av pandemin, skriver Karolina Moberg.

Enligt Dagens ETC stämmer inte dessa uppgifter från Live Nation. Handlingar från Skatteverket sägs visa att sänkningarna av löner ligger på mellan ”fem och tio procent, med några toppar på mellan 20 och 25 procent”. Samtliga lönesiffror i kartläggningen, förutom Thomas Johanssons, gäller också året 2020, enligt tidningen.

Karolina Moberg kommenterar även den interna kritiken från medarbetare inom koncernen:

– Vi har gått igenom ett stålbad där vi inte har kunnat bedriva vår kärnverksamhet på över ett år. Vi är medvetna om att det har påverkat alla medarbetare oerhört mycket. Det har varit och är högsta prio för vår nya vd att hålla samman bolaget genom pandemin, med ett uttalat uppdrag att fortsätta säkra en trygg, inkluderande och hälsosam arbetsmiljö, säger hon till DN och tillägger:

– Vi tar alla synpunkter och klagomål på största allvar och självklart har alla rätt till sina åsikter. Vi har en löpande dialog med våra medarbetare och fortsatta konstruktiva samtal om hur vi ska ta oss ur den här pandemikrisen tillsammans.

Förutom 19 miljoner kronor i pandemirelaterade kulturstöd mottog Live Nation under fjolåret även 5,4 miljoner i permitteringsstöd. Hittills under 2021 har man sökt stöd på sammanlagt 132 miljoner kronor, skriver ETC.

Även under 2020 ansökte bolagen om betydligt mer stöd än vad som senare betalades ut, då Kulturrådet (som ersätter intäktsförluster för arrangörer) haft ett maxtak på 10 miljoner kronor per ansökningsomgång.

”Intäktsbortfallet påverkar hela verksamheten och trots direkta och tidiga kostnadsbesparingar, permitteringsstöd och tidigare stödpaket kommer det inte vara möjligt att upprätthålla varken befintlig organisation eller likviditet”, skrev Live Nation i bolaget ansökan om krisstöd från Kulturrådet i vintras.