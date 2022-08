Haris Agic: Att jag är en svartskalle är ett fysiologiskt faktum

”Att kalla sig själv svartskalle är att erkänna den främlingsfientliga premissen” skriver Vesna Prekopic i DN den 16 augusti och menar att återerövring av nedsättande begrepp i själva verket erkänner och förstärker samma förtryckande maktordning vi söker göra uppror mot. Frågan är om det ändå inte finns en del poänger med erövringen som överskuggar nackdelarna.

Man kan ta ett annat, men också omdiskuterat, exempel: ”hora”. Socialantropologen Fanny Ambjörnsson beskriver i sin bok ”I en klass för sig” hur tonårstjejer i förorten stoltserar med att de behandlat killar ”som horor”, trots risken att därmed själva bli stämplade som detsamma. Att alls använda ordet förklarar de med att det är ett sätt frigöra sig från egenskapen av ”offer” och bejaka sin egen handlingskraft.

Själv minns jag väl handgemänget med skinnskallarna i bomberjackor på skolgården i Luleå och hur de ropade ”svartskalle” efter mig. Men när Infinite Mass några år senare kom ut med låten ”No. 1 Swartskalle” kände jag en sådan power. Äntligen.

Vi kan faktiskt inte blunda för olikheterna. Färgblindhet är det vita majoritetssamhällets lyx. Att jag är en svartskalle är ett fysiologiskt faktum som jag aldrig kan fly ifrån. Det bästa jag kan hoppas på är att ”passera” som en del av majoritetssamhället. Eller så vägrar jag att låta min olikhet göra mig till ett offer.

Infinite Mass lärde mig att jag kan bära svartskalle-epitetet med värdighet. Det är inte jag, den förtryckta, som tar avstånd från majoritetssamhället. Det är majoritetssamhällets tysta acceptans av förtryckande maktstrukturer som tar avstånd från mig. Och jag reser mig med en vinnarattityd.

Generationer av svarta i USA har funnit styrka i begreppen ”nigga”, ”ho” och ”bitch”. Långt ifrån alla tycker att det är rätt. Men detta var, och är för många fortfarande, ett effektivt sätt att göra motstånd mot det vita förtrycket. Ma Rainey och Bessie Smith var tidiga med att besjunga sin lösaktighet och sin avsky mot det konventionella äktenskapet och kärnfamiljen. I stället lovsjöng de såväl dionysiskt leverne och homosexualitet som kvinnlig sexuell dominans och otrohet. Historikern Angela Davis ser dessa texter som en del av den svarta feminismens rötter.

Jag går inte runt och kallar mig själv svartskalle, men det händer. Kanske som ett uttryck för maktlöshet inför den sociala exkludering som många människor med utländsk bakgrund tvingas utstå. Kanske har denna exkludering tagit sig in under huden. Min olikhet är ett faktum, men inkludering är ett val. Men ansvaret för min integration varken kan eller bör vila enbart på mina axlar – på min förmåga att likna majoritetssamhället. Jag behöver också omfamnas, respekteras och älskas för den jag är, svartskalle och allt. Inte bara trots, utan just på grund av min olikhet.

Läs fler kulturdebatter.