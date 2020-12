Harold Budd gjorde musik av tystnaden

Den amerikanske kompositören och pianisten Harold Budd bar hela livet med sig tystnaden från barndomens Mojaveöken. Han har i intervjuer berättat om de stora vidderna, den mäktiga himlen, vägarna som bara fortsatte. Man kunde stå där och ”höra ljudet av absolut ingenting alls”. Den här känslan av stillhet och rymd finns också i hans musik. De vackra pianoklangerna skimrar av frid. Kanske är hans musik precis vad vi behöver under den pågående pandemin. I en minnestext i The Guardian nyligen stod det att Harold Budd är det närmaste någon inom den samtida musiken kommit att skapa en ”ren tröst i ljud”.

Det är därför en bitter ironi att det var just coronaviruset som tog hans liv. Gitarristen och vännen Bill Nelson skriver på sin hemsida att den 84-årige Budd låg på sjukhus efter en stroke, men blev smittad på rehabiliteringsavdelningen.

Harold Budd föddes i Los Angeles 1936, men växte upp i den lilla staden Victorville i utkanten av Mojave­öknen. Han började spela trummor redan som barn, blev tidigt jazzfantast. Har talat med värme om hur hans mor brukade sjunga psalmer och spela tramporgel. Under sin militärtjänstgöring under sent 1950-tal spelade han i samma orkester som saxofonisten Albert Ayler. Det är egentligen ett osannolikt möte, med tanke på hur deras respektive musik senare skulle låta. Ayler skulle komma att revolutionera jazzen med sin expressiva, frustande spelstil och Budd lägga grunden för det som döptes till ambient.

Men det går att på ett underliggande plan höra influenser från den spirituella delen av den fria jazzen i Harold Budds musik, som till exempel Pharao Sanders, Alice Coltrane – och i viss mån även Ayler.

När han återupptog musiken ville han göra verk som var så vackra att den fick avantgardet att slå bakut.

Harold Budd började studera komposition i Los Angeles under tidigt 1960-tal och skapade under resten av decenniet minimalistisk musik. Men 1970 tyckte han sig ha nått vägs ände och tog en paus från komponerandet i några år. Han arbetade som lärare och när han återupptog musiken så ville han göra verk som var så vackra att den fick avantgardet att slå bakut. Han lärde sig spela piano för att själv kunna framföra sin musik.

I mitten av 1970-talet fick han ett telefonsamtal från den engelske musikern Brian Eno, som tyckte att de borde göra något tillsammans. Resultatet blev Harold Budds andra album ”The pavilion of ­dreams” (1978) och startskottet för ett samarbete som skulle pågå under lång tid. De gjorde därefter ”The plateaux of mirror” (1980) – skivan var också andra delen i Brian Enos ”Ambient”-serie – och fortsatte med ”The pearl” (1984). ”Jag är skyldig honom allt, ok?” har han sagt om Enos betydelse.

Harold Budd blev nu en del av det som Eno döpt till ambient, det vill säga instrumentalmusik som bygger på atmosfär och stämning. Musik som svävar lätt som parfym, men samtidigt med oanade djup för den som tar sig tid att lyssna. Harold Budds verk kan vara enkla och sparsmakade – men skulle lika gärna kunna vara korta utsnitt ur ett större, oändligt verk.

Åttiotalet satte fart på en produktivitet som egentligen fortsatte in i det sista. Harold Budd hade genom åren en mängd samarbeten med namn från popvärlden. Ett av hans finaste album ”Avalon sutra/As long as I can hold my breath” (2005) var officiellt tänkt som ett slags pensionsbesked, men skivorna har fortsatt att komma. Det sista albumet gavs ut för bara några veckor sedan, ”Another flower” (tillsammans med Robin Guthrie från Cocteau Twins).

Det slående med minnesorden som publicerats efter Harold Budds död är att hans medmusiker lika mycket minns en god vän som en kollega. Bill Nelson skriver på sin hemsida: ”Han var en vacker själ och jag kommer att sakna honom djupt”.