Harrison Ford: ”Jag tittar inte tillbaka och önskar att jag var ung igen”

Femton år efter den dissade ”Indiana Jones och kristalldödskallens rike” är Harrison Ford tillbaka för femte och sista gången med ett fartigt actionäventyr i exotiska miljöer. ”Indiana Jones and the dial of destiny”, som fick en bejublad premiär under torsdagskvällen på Cannes filmfestival, börjar med en tillbakablick på tiden vid andra världskrigets slut där arkeologen och äventyraren Indiana Jones (en omsorgsfullt digitalt föryngrad Ford) fajtas med desperata nazister. Klipp till Vietnamkrigseran och 1969 i New York där en smått mumifierad och trött historielärare tar farväl av sitt akademiska liv.

Just som professor Jones firar pensionen över ett ensamt glas – frugan Marion har lämnat honom – får han besök av sin guddotter Helena (Phoebe Waller-Bridge från ”Fleabag”). Och så är jakten på ännu en unik historisk artefakt – ett slags gyllene mackapär från antikens Grekland som kan påverka tiden – i gång.

Kritikerna har inte varit direkt nådiga. Amerikanska Indiewire kallade filmen ”a complete waste of time” och brittiska Screen International klagade på att den femte och sista (?) Indiana Jones-filmen är för ”ett ivrigt men i grunden glädjelöst och nostalgiskt stycke nonsens”. Just frånvaron av humor är slående, och actionscenerna är mer mekaniska än engerande. Men en person är definitivt vinnare här ändå. Den amerikanska veteranen Harrison Ford har formligen blivit kärleksbombad sedan han dök upp i Cannes.

Harrison Ford med sin fru skådespelaren Calista Flockhart under premiärkvällen. Foto: Jacovides-Moreau/Best Image

Galakvällen blev en orgie i känslor. Ett potpurri av hans gamla filmer spelades upp och när Ford överraskades med en hedersguldpalm från festivalens konstnärliga ledare Thierry Frémaux, kom alla känslorna på samma gång och tårar tillrade längs den gamla Hollywoodveterans kinder.

– Det var som att se sitt liv passera revy. Det var obeskrivligt, så varmt och en sådan känsla av gemenskap. Ja, det fick mig verkligen att må bra, beskrev en till synes fortfarande rörd Harrison Ford kvällen när han senare mötte världspressen – flankerad av bland annat filmens regissör James Mangold, Mads Mikkelsen som spelar den revanschlystna nazisten Jürgen Voller och den brittiska skådespelaren och manusförfattaren Phoebe Waller-Bridge.

På frågan om han verkligen var beredd att kasta in Indiana Jones filthatt och hänga upp piskan för gott, svarade Harrison Ford:

– Är det inte uppenbart att det är dags att låta Indy gå? Det sneda leendet och en vift på en lite darrig gammelmanshand fick publiken att skratta gott.

Harrison Ford visar upp sin hedersguldpalm. Foto: Sebastian Gabsch

All den komik som filmen saknade fick lustigt nog utrymme på presskonferensen där publiken av rutinerade journalister brast ut gapskratt gång på gång. ”Du är fortfarande så het, det ser man när du tar av dig skjortan, hur gör du för att hålla dig i form?”, frågade den australiska journalist som i många år ansträngt sig för att ställa lite sexiga frågor i Cannes.

– Hm, ja, jag är ju välsignad med den här kroppen, skrockade en påtagligt nöjd Ford och belönades med skratt. Mads Mikkelsen gav honom lite understöd och berättade en anekdot från en inspelningsnatt där alla varit utmattade utom Ford som gav sig ut och cyklade i stället för att vila.

Harrison Ford sammanfattade sin nuvarande plats i karriären med att säga att han absolut inte skulle pensionera någon annan rollfigur än den fysiskt krävande Indiana Jones, och att han fortfarande vill jobba och berätta bra historier.

– Jag älskar att göra komedi, det är så kul att spela psykoterapeut så jag ser fram emot en ny säsong av ”Shrinking”, sade han.

Harrison Ford berättade också att han inte blev ett dugg nostalgisk att av se en digitalt föryngrad version av sig själv i filmen.

– Tekniken är ju bara ett trick, om inte storyn backar upp den. Men jag tyckte att det fungerade här och kändes realistiskt. Det finns ju ett helt bibliotek av bilder på mig från de gamla filmerna som de använt, så jag kände definitivt igen mig från hur jag såg ut för 35 år sedan.

– Men i verkligheten tittar jag inte tillbaka och önskar att jag var ung igen. Jag är lycklig och nöjd med min ålder, säger Ford och ser verkligen ut som om han menar det.

”Indiana Jones and the dial of destiny” får svensk biopremiär den 26 juni.

