Harry Belafonte kritiserar Vita huset för manipulerad intervju

USA-valet 2020

Under söndagen publicerade Vita husets sociala medier-chef Dan Scavino en video där demokraternas presidentkandidat Joe Biden somnar under en intervju med en kalifornisk nyhetskanal via satellit. I klippet ser det ut som att nyhetsankaret försöker väcka Biden under ljudet av snarkningar.

Senare samma dag gick journalisten John Dabkovich, som var närvarande under intervjun som klippet var taget från, ut på Twitter och kommenterade att videon är manipulerad.

”Videon är fejk. Hur jag vet det? Jag var medankare i studion. Vi intervjuade Harry Belafonte”, skriver Dabkovich på Twitter.

I själva verket är klippet från en intervju från 2011 med Harry Belafonte, där kontakten bryts mellan artisten och den lokala nyhetskanalen i Bakersfield, Kalifornien. Snarkningarna i videon är pålagda.

Belafonte kommenterade det manipulerade videoklippet dagen efter att det publicerats på Scavinos privata Twitterkonto.

”De sänker sig lägre och lägre. Ett tekniskt fel i en intervju jag gjorde för nio år sedan blir nu ytterligare en av deras lögner, av deras falska nyheter. Jag ber varje vettig amerikan att rösta ut dem'”, säger Belafonte i ett uttalande till New York Times-reportern Maggie Haberman.

Twitter märkte videon som manipulerad innan den under tisdagen plockades bort från Scavinos Twitterkonto. Vita huset har ännu inte kommenterat händelsen.