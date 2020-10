Harry Potter flyger genom London – som ny staty

En Harry Potter-staty har tagit plats på Leicester Square i London – där den unge trollkarlen flyger fram på sin kvast. Onsdagen den 30 september blev bronsstatyn synlig för Londonbor och stadens besökare.

Harry Potter–figuren är det senaste tillskottet till statysamlingen ”Scenes in the Square” – scener på torget. Runt om på Leicester Square samsas sedan tidigare flera filmikoner. Bland dessa finns Batman, Wonder woman, Mr Bean och Mary Poppins.

– ”Harry Potter” är enormt viktig för litteratur, teater och, självklart, för film, säger Ros Morgan, vd på Heart of London business alliance, till Reuters.

I filmerna syns Daniel Radcliffe i rollen som Harry Potter, och det är även han som har avbildats på statyn. Scenen kommer från första filmen, ”Harry Potter och de vises sten” (2001).

– Vi vet att det finns ”Harry Potter”-fans i alla åldrar runt om i världen, och vi ser fram emot att välkomna dem hit, när det går, säger Ros Morgan.

Samtidigt som statyn har rests fortsätter kritiken mot JK Rowling, författare till böckerna. Hon anklagas för att vid upprepade tillfällen ha uttalat sig transfobiskt.

