Harry Potter, tjänarinnor och Jokern – så blev tv del av moderna protester

Ett folkhav lyfter sina trollstavar för att kasta besvärjelser mot skyn. Huvuden guppar fram med häxhattar nedtryckta över öronen. Flera hundra thailändska demonstranter samlas i Bangkok den 3 augusti i år, många av dem iklädda kostymer från böckerna och filmerna om trollkarlen Harry Potter.

Under de fortsatta protesterna är trollstavarna utbytta mot en mängd händer i luften. Tusentals människor höjer pekfingret, långfingret och ringfingret i en hälsning. Symbolen kommer från bokserien ”Hungerspelen” av Suzanne Collins, som senare har blivit till film. Redan 2014 började gesten användas av thailändska demonstranter.

Protest i Bangkok den 5 september 2020. Demonstranter lyfter händerna i en hälsning tagen från ”Hungerspelen”. Foto: Chaiwat Subprasom/TT

2020 års protester i Thailand riktar missnöje mot den militära regimen och strikta monarkin. Protesterna inleddes av studenter, men har lockat allt fler anhängare. För att uttrycka sin ilska har de tagit hjälp av symboler och figurer från film och tv.

Flera medier, exempelvis The Guardian och nyhetsbyrån Al Jazeera, har tidigare skrivit om de tematiska protesterna.

Det är inte första gången populärkultur förekommer i folkrörelser. I modern tid lånar demonstranter allt oftare symboler och kläder från tv-skärmen.

– Det är väldigt klyftigt att i protester använda bilder i stället för ord, eftersom det attraherar medias uppmärksamhet. Symboler från tv och film är ett språk alla talar. På så sätt når demonstranter en global publik, vilket sätter större press på nationella politiker och landets regering, säger Ilaria Favretto.

Hon är professor på Kingston university i London och specialiserar sig på sociala rörelser och populärkultur. Tillsammans med Xabier Itcaina har hon skrivit boken ”Protest, popular culture and tradition in modern and contemporary Western Europe” (2017).

Protest med ”Harry Potter”-tema i Bangkok den 3 augusti 2020. En fågelskrämma föreställande Voldemort har ställts upp. Foto: Watcharawit Phudork/TT

Favretto menar att bildernas tysta språk också tillåter demonstranter att kritisera sådant som är verbalt tabubelagd.

– Ta Thailand som exempel. ”Harry Potter”-referensen är genialisk att använda. Det finns lagar som förbjuder invånarna att säga något dåligt om kungen, så i stället nyttjar man bilder på den onde Voldemort. Temat döljer budskapet, men visar det samtidigt väldigt tydligt.

I röda kappor som sträcker sig till fotknölarna rör sig kvinnor längs gatorna. Stora, vita huvor begränsar deras synfält likt skygglappar. Några håller upp plakat med budskap om aborträtt, att kvinnor ska ha makt över sina val.

Rio de Janeiro den 28 september 2020. Kvinnor protesterar i kostymen från Margaret Atwoods ”Tjänarinnans berättelse”. Foto: Silvia Izquierdo/TT

I länder som Irland, Argentina, Storbritannien, USA och Brasilien går demonstranter klädda i klädseln från Margaret Atwoods bok ”Tjänarinnans berättelse”. 2017 utkom den som tv-serie under originalnamnet ”The handmaid's tale”. Dystopin utspelar sig i ett fundamentalistiskt USA. Här utnyttjas fertila kvinnors kroppar för att bära barn åt välbärgade par.

Nyligen, den 11 oktober i år, samlas kvinnor i tjänarinnornas munderingar utanför Högsta domstolen i USA. Det är inför en utfrågning av den omdebatterade Amy Coney Barrett som är nominerad till domare i Högsta domstolen efter den framlidna Ruth Bader Ginsburg. Oron kretsar kring inskränkta aborträttigheter under hennes inflytande, rapporterar Variety.

Klädseln har blivit en internationell markör för kvinnors strävan efter ökade rättigheter.

Den globala användningen av film- och tv-symboler i folkrörelser följer framväxten av det moderna mediesamhället.

Håkan Thörn är professor i sociologi på Göteborgs universitet, och har forskat på sociala rörelser med fokus på globalisering. Han menar att fenomenet har sina rötter i 1960-talet.

– Då föddes ett nytt förhållande mellan populärkultur och protester, och det vi ser i dag är en utveckling av det. Symbolerna på 1960-talet transporterades blixtsnabbt, tack vare tv och radio. Att rörelser lånar populärkulturella symboler handlar om att man vill nå en global publik, få global solidaritet, säger han.

Då, för 60 år sedan, började det med spridningen av populärmusik. I USA ljudsattes medborgarrätts- och Black power-rörelsen av James Browns ”Say it loud – I'm black and I'm proud” och Aretha Franklins ”Respect”.

Film- och tv-symbolernas födelsedatum kommer senare. De fick fart med uppkomsten av sociala medier – och den snabba, världsomspännande spridningen av innehåll, menar Ilaria Favretto på Kingston university.

Att populärkulturella referenser används i protester har samma grundläggande förklaring som förekomsten av vilka symboler som helst. Det kan vara franska revolutionens slagord ”frihet, jämlikhet, broderskap” eller klimatrörelsen med Greta Thunberg som en enande kraft.

Dessa symboler binder samman rörelserna.

– Symbolerna måste vara tillräckligt tydliga för att folk ska kunna enas kring dem, och tillräckligt öppna för att kunna tillskrivas nya värden, säger forskaren Håkan Thörn.

Åsa Wettergren, professor i sociologi på Göteborgs universitet, har forskat på emotioners betydelse i sociala rörelser. Hon utvecklar resonemanget.

– Symbolerna trummar ihop en samstämmig känsla och laddas med upplevelsen. De blir ett sätt att minnas känslan av solidaritet efter att protesten är slut. Jämför det med att gå på konsert. Lyssnar man på bandet efteråt återkommer den euforiska känslan av att stå i publiken, säger hon.

Känslorna är direkt kopplade till symbolerna som används, och folkrörelser får näring genom att skapa dessa kollektiva känslor.

– De handfasta artefakterna laddas med allt rörelsen står för. Ju mer samstämmigt man agerar, desto fler gemensamma värderingar och normer bygger man upp. På så sätt upprätthålls engagemanget, det blir rationellt att fortsätta offra sig för gruppen, säger Wettergren.

På Beiruts gator syns vitmålade ansikten med röda, breda grin. Någon har målat samma ansikte på en vägg. Runt omkring vajar den libanesiska flaggan. Lägligt överensstämmer flaggans färger med maskens – den är rödvit med ett grönt cederträd i mitten.

Någon har målat Jokern på en vägg under protesterna i Libanons huvudstad Beirut den 19 november 2019. Foto: Mehdi Chebil/TT

Jokern, en olycklig och missförstådd ”superskurk” i fiktiva Gotham city, skapades av DC Comics och förekommer bland annat i ”Batman”-filmerna. Under 2019 års protester mot Libanons styre dök Jokerns ansikte upp i motståndsrörelsen, vilket till exempel CNN har skrivit om.

I dag används Jokern-masken världen över i protester, ofta mot regeringar och ekonomiska orättvisor.

Filmsymbolers ökade popularitet handlar också om en samhällelig förflyttning. Det menar lIaria Favretto. Hon nämner ett fenomen som har varit omskrivet i många år: en alltmer partipolitiskt ointresserad yngre generation.

– Att nya protester rör sig bort från konventionella symboler kommer från att färre identifierar sig med klassisk höger–vänster-uppdelning. I stället använder man sådant som Harry Potter, Jokern eller ”Tjänarinnans berättelse”, eftersom fler kan relatera till dessa. De är massinkluderande, säger hon och fortsätter.

– Dessutom är det svårare för poliser och regeringar att gå emot demonstranter med filmutstyrslar. Känslan blir mer: ”Se så kul vi har det, vi dansar och är utklädda”, i stället för att verka hotfulla. Det skulle slå tillbaka mot poliser och regeringar om de gick på någon klädd som en tv-figur.

Det går att rada upp fler exempel på när filmsymboler har tagit plats i moderna protester. Det är inte ovanligt att se Guy Fawkes demonstrera på gator och torg – till exempel har han synts i irakiska Bagdad. Även konstnären Salvador Dalí ropar slagord lite här och var – bland annat i Spanien och Puerto Rico.

Bild 1 av 2 Guy Fawkes-masken under en protest i Bagdad, Irak, den 4 februari 2020. Foto: Hadi Mizban/AP Bild 2 av 2 Salvador Dalí-masken syns på en demonstrant i Barcelona den 27 oktober 2019. Foto: Paco Freire/TT Bildspel

Masken föreställande Guy Fawkes har en historia som sträcker sig tillbaka till 1600-talet, men populariserades efter filmpremiären av ”V för Vendetta” (2005). Där bär revolutionären V masken. Strax därpå började den användas av nätaktivistgruppen Anonymous, och har sedan dess spridit sig.

Salvador Dalí-masken introducerades av spanska ”La casa de papel” (2017). I tv-serien bryter sig en grupp in på det spanska myntverket, iklädd Dalí-masker och röda overaller.

Maskerna har lånats av folkrörelser med olika syften. En poäng är att de anonymiserar sina användare.

Vilka referenser som tar plats i folkrörelserna avgörs inte av slumpen – oavsett om det är ”Harry Potter”, ”Hungerspelen”, ”Tjänarinnans berättelse”, ”Batman”, ”V för Vendetta” eller ”La casa de papel”. Popfenomen är redan laddade med känslor.

Håkan Thörn pekar på hur ”Harry Potter”-filmerna utmynnar i en kamp mot fascismen. Karaktären Katniss Everdeen och hennes likar i ”Hungerspelen” går i strid mot en järnhård diktatur.

– Symbolerna är intimt knutna till vad som händer på gatorna. Filmerna eller serierna speglar den sociala verklighet som rörelserna adresserar. Sedan ges dessa redan laddade symboler ny betydelse. Plötsligt blir Jokern-masken en symbol för protester mot Libanons regering, säger han.

När protester i ett specifikt land, eller av en specifik grupp, använder globala fenomen växer de sig dessutom större.

– När man globalt använder samma symbol uppfattar publiken det som en enda stor protest, trots att det egentligen är många olika. Och ju större man är, desto mer respekt får man, säger Favretto.

Samtidigt lämnas inte andra typer av symboler till historien. Än i dag spelar slagord och musik viktiga roller. Ofta är de tradition från tidigare protester. Till exempel har den sovjetiska rockstjärnan Viktor Tsojs låt ”Peremen”, vars namn betyder förändring, länge levt som demonstranternas hymn i Ryssland och Belarus.

– Det finns massor av olika symboler. Att proteströrelser tar från film och tv betyder inte att konventionella symboler försvinner, utan dessa läggs till i repertoaren, säger Ilaria Favretto.

Exempel på film- och tv-symboler i protester Kostymen från ”Harry Potter”-filmerna och trefingershälsningen från ”Hungerspelen” har under hösten använts i thailändska uppror mot monarkin och den militära regimen. Redan 2014 förekom hälsningen från ”Hungerspelen” bland demonstranter. Masker föreställande Jokern, bland annat känd från ”Batman”-filmerna, används i protester runt om i världen. Exempelvis förekom maskerna i Libanon 2019. Ofta riktar sig protesterna mot regeringar och ekonomiska orättvisor. Guy Fawkes-masken har rötter i 1600-talet, men populariserades efter premiären av ”V för Vendetta” (2005). Masken används globalt. Ett syfte är att den anonymiserar användarna. Salvador Dalí-masken blev del av protester efter premiären av Netflix-serien ”La casa de papel” (2017). Liksom Guy Fawkes-masken ger den anonymitet. Den röda kappan och vita huvan från ”Tjänarinnans berättelse”, eller ”The handmaid's tale”, har sedan tv-seriens premiär 2017 allt oftare använts i protester för aborträtt och kvinnors rättigheter. Visa mer

Och ibland har tv ingen betydelse alls... På Black lives matter-demonstrationer världen över syns människor gå ned på knä. I ett kritiserat uttalande tidigare i år sade den brittiske utrikesministern Dominic Raab bland annat att symbolen såg ut att vara hämtad från tv-serien ”Game of thrones” och att den skulle vara ett tecken på underordning. Detta mötte stort motstånd, vilket The Guardian har skrivit om. Gesten har länge använts i kampen mot rasistiskt förtryck. Till exempel syntes Martin Luther King gå ned på knä år 1965. Visa mer

