Harry Styles är bäst när hjärtesorgen får härja fritt

Harry Styles har verkligen blivit hela popvärldens älskling. Att bandet Arcade Fire häromveckan gjorde en cover av hans senaste singel, åttiotalsflörten ”As it was”, är bara ett av många exempel på att den 28-åriga popstjärnan numera går hem i alla läger.

Genom att gräva sig bakåt, till pophistoriens allra finaste melodier, har Styles lyckats skapa någonting nytt, samtida och samtidigt djupt personligt. Skivan ”Fine line” (2019) lyfte honom till en helt egen nivå på den globala musikhimlen. Tre år senare har han mycket att bevisa och han verkar, av sitt tredje soloalbum att döma, väl medveten om det. Med ”Harry’s house” tycks Styles vilja blidka så väl One Direction-fansen som växt upp till unga vuxna som deras skivsamlande föräldrar. Lägg därtill de scrollande Tiktok-kidsen.

Mest liknar albumet ett härligt strandparty där alla är inbjudna. Gnistrande åttiotalssyntar möter sjuttiotalsdisco, varma blåsinstrument och funkig rock i låtar som ”Music for a sushi restaurant”, ”Daydreaming” och ”Late night talking”. En snygg, sexig r’n’b vecklar ut sig i dansgolvsfyllaren ”Cinema”, medan ”Grapejuice” sticker ut med sin kornigt, brittiska Paul McCartney-känsla. I den sjunger Styles om lyckan i något så litet som att få dela en flaska juice med en människa som man tycker om.

Det kan låta tarvligt, men det är just i den här typen av berättartekniska detaljer som hans pandemiskiva fullkomligt briljerar. För under den enormt täta, ofta väl lyxiga och gladlynta produktionen och de ofta svepande textraderna vilar ett mörker, en ensamhet och en sorg. Eller små, små glasbitar i sanden, om man så vill.

Smärtpunkterna koncentreras till en relation på upphällningen, en som går att följa genom låtar som ”As it was”, ”Daylight”, ”Keep driving” och den bittra finalen ”Love of my life”. I den är tonen depraverad som för att understryka att det inte finns några lyckliga slut, ingen verklig frihet att få, för den som likt Styles inte längre kan ta in på hotell under eget namn.

Bästa spår: ”Keep driving” , ”Grapejuice”

