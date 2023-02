Harvey Weinstein döms till 16 års fängelse för våldtäkt

Dagarna före jul fann juryn Weinstein skyldig till att ha förgripit sig på en europeisk modell och skådespelare. Enligt hennes vittnesmål, som gavs anonymt under namnet ”Jane Doe #1”, inträffade händelsen på ett hotellrum i Los Angeles i samband med en italiensk filmfestival 2013.

Juryn förklarade samtidigt den tidigare filmmogulen oskyldig till övergrepp mot en annan kvinna. I två andra fall kunde medlemmarna inte enas om ett beslut. Bland dem fanns dokumentärfilmaren Jennifer Siebel Newsom – gift med Kaliforniens guvernör Gavin Newsom – som hävdar att hon våldtagits av Weinstein.

”Harvey Weinstein förstörde en del av mig den kvällen 2013, och den kommer jag aldrig få tillbaka. Jag hoppas att Weinstein aldrig får se utsidan av en fängelsecell under sin livstid”, skrev en av kvinnorna i ett uttalande i samband med domen.

På torsdagen dömdes Weinstein till ytterligare 16 års fängelse för våldtäkt och sexuella övergrepp. Han riskerade upp till 24 års fängelse, skriver NBC News.

Weinsteins försvarsteam hävdar att bevis har undanhållits och att juryn har fått felaktig information och ville ha en ny rättegång, men domaren sade nej, uppger ABC News.

Weinsteins team motsatte sig även ett långt fängelsestraff med tanke på ex-filmproducentens ålder och försämrade hälsa.

2017 anklagades Weinstein för ett stort antal sexualbrott i publiceringar i New York Times and the New Yorker. Texterna blev startskotten för Metoo-rörelsen, då kvinnor över hela världen vittnade om att ha blivit utsatta för övergrepp. Tre år senare dömdes Weinstein till 23 års fängelse för våldtäkt och övergrepp mot två kvinnor. Weinstein har överklagat domarna och påföljderna.

I juli 2021 flyttades Weinstein från ett fängelse i New York till ett fängelse i Los Angeles, där han nu avtjänar sitt straff.

På torsdagen dömdes också artisten R Kelly till 20 års fängelse för tre fall av barnpornografibrott och tre fall av grooming. Domaren beslutade att 19 av åren kommer kunna avtjänas samtidigt som det 30-åriga fängelsestraff r’n’b-stjärnan dömdes till ifjol för sexualbrott. I praktiken läggs därmed bara ett år till strafflängden.

