Harvey Weinstein-utredning blir film

Det var de två journalisterna Megan Twohey och Jodi Kantor som i oktober 2017 avslöjade de utbredda anklagelserna om sexuella trakasserier som enligt offren pågått i flera årtionden. Fler kända skådespelare som Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rosanna Arquette och Rose McGowan berättade om filmproducentens övergrepp.

Utredningen, som även har skildrats i boken ”She said: Breaking the sexual harassment story that helped ignite a movement”, startade metoo-rörelsen och ledde så småningom till att Weinstein dömdes till 23 års fängelse.

Inspelningen börjar i sommar med ”Unorthodox”-regissören Maria Schrader i registolen. Carey Mulligan, som nyligen Oscarsnominerades för ”Promising young woman”, är för närvarande upptagen med inspelningen av Johan Rencks science fiction-film ”Spaceman” för Netflix.

