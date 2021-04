Hasselvall och Svenssons bok är effektiv men problematisk om manligt våld

Sakprosa Musse Hasselvall och Robert Svensson ”Våldet – en bok om det som lockar, smärtar och skrämmer oss” Volante, 232 sidor Visa mer

En ny bok om manligt våld mitt i vreden och vanmakten efter att ytterligare fem svenska kvinnor på kort tid har blivit mördade av sina män? Ja, den hade kunnat komma när som helst, relationsvåldet är alltid lika aktuellt. Liksom våld i andra former; våldet är en konstant i människan, nej i mannen. Likt sex.

Denna koppling gör i alla fall barndomsvännerna och kampsportsprofilerna Musse Hasselvall och Robert Svensson. Efter femhundrasjutton böcker om män och våld är deras ”Våldet – en bok om det som lockar, smärtar och skrämmer oss” en diskussion som vill greppa hela ämnet. Allt våld. Grundidén är att våld, precis som sex, är drifter som vi gör bäst i att acceptera att de finns, men kring våldet finns fortfarande inte samtalet med våra unga som det om blommor och bin. Vem pratar med sin tonåring om samtyckesvåld?

I en pågående vi-berättelse, med insprängda monologer av anekdoter ur en livslång relation till våld, ger sig Hasselvall och Svensson i kast med allt från dagisbarnet som på befallning slår en kompis till fysisk mobbning i skolan, från unga män på stan-våld till våld i kärleksrelationer, våldtäkter, terrorism, huliganism, polisvåld, ultimate fighting, kroppsspråk som hotar med våld, kroppar som vittnar om våld.

De utgår från sig själva när det gäller det goda, eller åtminstone preskriberade, våldet. Svensson var en våldsam Kungsan-kille medan Hasselvall använde våld som mobbningsverktyg. Båda började slåss i kampsportvärlden i stället och blev aldrig ett problem för sin omgivning. Men de känner att det finns där, våldet.

”Våldet – en bok om det som lockar, smärtar och skrämmer oss” av Musse Hasselvall och Robert Svensson. Foto: Volante

Bokens grepp är både effektivt och problematiskt. Ambitionen, att börja resan mot ”att hjälpa fler att kontrollera sin längtan efter våld”, och därmed ge färre offer får man förmoda, känns genuin. Författarna är befriande öppna och ärliga med sig själva, och mot oss. De skriver att båda är våldsamma till sin natur. ”Vi pratar som goda feminister. Vi ogillar grabbig jargong och sexism. Samtidigt spelar vi glatt på alla mansnormers mest beprövade strängar för att få de fördelar vi vill ha”.

För ja, efter generationer av prat, våld ger fortfarande framför allt unga män både uppmärksamhet och inte sällan respekt utifrån. Ett våldskapital ger fortfarande en man auktoritet. Kulturmänniskor älskar folk som kan slåss, har Musse Hasselvall uttryckt i denna tidning. Samtidigt kan det ge ett rus, en mening eller till och med en form av mindfulness inuti. Våldet kan vara underliggande – som i dagligt tal eller kroppsspråk bara på ett civiliserat kontor – men det finns där. Alla förhåller sig till att utövat våld ger ett överläge: ”Det fungerar för att man inte glömmer det”, som författaren Tomas Lappalainen säger någonstans i boken. Alla förstår våldets betydelse i en både kolerisk och tävlingsinriktad kultur som vår.

Men risken är att det problematiska vinner på poäng. En hockeytackling här, en dödsmisshandel där, fotbollsfirmor som misshandlar varandra på ett öde fält si och en vansinnesmassaker i en skola så, hör knappast till samma problematik. Hasselvall och Svensson gillar att slåss i en ring, på en matta, med tydlig respekt och glasklara regler, men har en skjutning i en förort samma grundläggande faktorer – och belöning?

Det finns all möjlig forskning, både biologisk och sociologisk, kring våldets mekanismer och synen på våldsamma män, men det här är inte boken som lyfter fram denna. Därmed tenderar ett sådant här samtal att bli ospecifikt, svepande, kanske verkningslöst.

De återkommer hela tiden till att de inte har förslag på hur man ska komma tillrätta med våldet. Men som prolog presenterar de elva enkla tips, en sorts levnadsregler ”som gjort livet enklare för oss”. Just här kan finnas en bakväg för unga människor in i det här samtalet. Och det är vuxenvärldens roll att fösa in dem i det, genast. För snart dödas en kvinna till. Och en tonåring, ett barn, en äldre, en fotbollssupporter, kroggäst, klasskamrat. Medan de som överlever får ett liv märkt av våldet.

Läs mer:

De utforskar mäns lust till våld och slagsmål