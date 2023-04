Häxorna i Witch Club Satan vill vara svartmetallens väckarklocka: ”Det är hög tid att någon tar ställning”

Kanske är det en fördel att som medlemmarna i Witch Club Satan vara född i början av 90-talet. De var med andra ord för små när den norska black metal-scenen var som mest extrem: världskänd inte bara för det destruktiva soundet, utan även för kyrkbränningar och mord. I stället har bandet kunnat närma sig musiken med nya perspektiv.

– Det var en tillfällighet att det blev black metal. Vi kände en energi som måste ut och det klaffade väldigt mycket med den världen. Black metal är ju inte bara en ljudbild, utan en hel estetik, konstaterar gitarristen Nikoline Spjelkavik.

Hon och basisten Victoria F. S. Røising driver tillsammans ett teaterkompani. Trummisen Johanna Holt Kleive (som kommer från jazzhållet och är frilansjournalist i Frankrike) var en tidigare bekantskap från scenkonstutbildningen. Det var först under pandemin som trion åter samlades med siktet inställt på ett nytt projekt.

– Lockdown och corona skapade ett behov av något väldigt explosivt, fortsätter Spjelkavik och förklarar att bandet ville vara en sorts väckarklocka.

– Det var också lockande att gå in i en så mansdominerad genre och se vad som händer när vi tillför de feminina kvaliteter som vi trots allt gör i projektet, tillägger trummisen Holt Kleive.

I somras kom första singeln ”Hysteria” som med feministiskt ursinne manar till ett uppvaknande och gjorde Witch Club Satan till svartmetallens nya snackis. Lagom till Lucia släpptes låten ”Solace sisters”. Trion planerar att ge ut mer musik fram över, men kanske snarare som någon form av livedokumentation än ett traditionellt studioalbum. På scen har Witch Club Satan gjort sig känt för ett uttryck i gränslandet mellan teaterföreställning, rockkonsert och häxrit. De bränner salvia och låter låtsasblodet rinna över sina nakna bröst. Brittiska musiktidningen NME beskrev bandet som ”genuint skräckinjagande” efter en spelning på Øyafestivalen i fjol.

Intresset för häxor handlar både om en sorts urkraft och om de orättvisor som häxprocesserna historiskt inneburit för kvinnor, snarare än den ockulta aspekten.

– Ordet häxa har primärt använts av män som ett skällsord. Det är lite samma sak med synen på hysteri som en sjukdom. Än i dag kan en kvinna som är arg och engagerad lätt bli stämplad som hysterisk och avfärdas, konstaterar Røising.

Witch Club Satan är heller inte ensamma om att vilja utmana svartmetallens maskulina normer och nämner exempelvis Oslokollegerna Rosa Faenskap som har en queer och antifascistisk framtoning. För många som enbart uppskattar det extrema soundet och det mörka uttrycket är det förstås en befrielse att inte nödvändigtvis behöva dras med genrens bagage. Samtidigt har det som en gång var kontroversiellt blivit en kittlande accessoar för såväl hipsters som mainstreamartister. Gruppen Mayhem har valts in i Rockheim Hall of Fame och Satyricon har på senare tid samarbetat med såväl Oslooperan som Munchmuseet.

Men det innebär inte att metalgenren i stort slutat dra till sig udda existenser och i olika grad flörtar med högerextremism.

– För oss är det viktigt att anspela på klichéerna och att hellre ta tillbaka saker än att vara rädd för dem. Men då ska man vara jävligt tydlig, säger Spjelkavik och konstaterar att bandet rent konstnärligt rör sig på ”ett minfält”.

– Exempelvis nordisk mytologi har blivit extremt associerat med nazismen och det är en stor kulturskatt som majoriteten av oss förlorar för att en liten extrem grupp har gjort den till sin, förtydligar Victoria F.S. Røising.

Nyligen uppmanade Witch Club Satan festivalen Tons of Rock att bojkotta Pantera med hänvisning till sångaren Phil Anselmos nazihälsning och ”vit makt”-utspel 2016 som lett till att andra arrangörer ställt in lett till att andra arrangörer ställt in spelningar med groove metal-bandet från Texas. Holt Kleive tycker att det är viktigt att säga ifrån.

– Här kommer folk från en genre som är explosiv och uttrycksfull och så är det helt tomt på insidan. Det är hög tid att någon tar ställning.

