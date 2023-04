HBO Max vill trolla fram tv-serie om Harry Potter

Det har ryktats länge om att Hollywoodjätten Warner har velat göra tv-serie på sin guldklimp Harry Potter som frontade en av tidernas mest lönsamma filmsviter. Nu verkar ett genombrott vara nära. Enligt uppgifter från flera håll, förhandlar bolaget med författaren J K Rowling som har full kreativ kontroll över sina böcker. Bara med Rowling med på tåget skulle det bli möjligt att ge Harry Potter nytt liv på strömningsskärmarna.

Tanken är inte att Rowling ska skriva manus, men däremot fungera som exekutiv producent. Tanken är att fördjupa berättelserna genom att låta varje bok i romansviten bli en hel säsong. Satsningen ska ses som en del av HBO:s nya strategi som går ut på att skapa nya filmer och serier utifrån rollfigurer och berättelser som tittarna redan är välbekanta med, enligt Bloomberg.

J K Rowling Foto: Joel C Ryan

Talespersonen för Warner Bros har inte velat kommentera uppgifterna, men det mesta talar för att satsningen blir offentlig under en planerad presentation den 12 april. Evenemanget kommer främst att kretsa kring företagets nyheter kring strömmat innehåll och fusionen mellan HBO Max och Discovery+.

Warner Bros har tidigare gjort åtta spelfilmer på Rowlings sju böcker om den unga trollkarlen – från ”Harry Potter och de vises sten” (2001) till ”Harry Potter och dödsrelikerna – Del 2” (2011). Sammanlagt har de åtta filmerna dragit in drygt 80 miljarder svenska kronor i biosalongerna. Dessutom har bolaget trollat fram spin-off-serien ”Fantastic beasts”, Broadway-uppsättningen ”Harry Potter and the cursed child” och videospelet ”Hogwarts legacy.”

