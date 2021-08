Heather McGhee: ”Många vita amerikaner ser hellre USA:s demokrati kollapsa än att dela den med svarta.”

Heather McGhee

Född i Chicago 1980.

Utbildad i ekonomi, American studies och juridik vid Yale och Berkeley.

Hon har lett, är numera medarbetare i, den amerikanska tankesmedjan Demos och är en återkommande politisk kommentator i NBC News. Hon förekommer också regelbundet i tv-program som ”Real time with Bill Maher”.

Hennes bok ”The sum of us. What racism costs everyone and how we can prosper together” har legat trea på New York Times nonfiction-bästsäljarlista.