Hederos & Hellberg återvänder med hoppfullt budskap

Mattias Hellberg lyfter luren i sin hemstad Oslo, med viss möda. En isfläck fick omkull honom häromdagen, det slutade med handledsoperation. Dessbättre inte på handen som han tar ackord med.

På det nya albumets sista spår och titellåt besvärjer han både iskyla och mörker:

”Det låter kanske konstigt och naivt / men utan hopp och drömmar , inget liv / så släng all ballast och låt oss sväva fram / någonstans mellan himmel och hav / i kärlekens namn”, sjunger han med de gästande musikerkompisarna Frida Hyvönen och Christian Kjellvander som kör.

Omslag till duon Hederos & Hellbergs nya omslag. Formgivare Pär Wickholm Foto: Formgivare Pär Wickholm

Omslaget till duons nya skiva, skapat av formgivaren Pär Wickholm, kan man betrakta ett bra tag: Det föreställer en paradisisk söderhavsö långt bortom smittrisker. I djungelgrönskan står de två musikanterna som sagofigurer hand i hand, inklippta från ett foto av Johan Bergmark. De är omgivna av värmande solstrålar, lagunvatten och palmer – och en krokodil som ser ganska hungrig ut.

Var kom den frodiga inramningen ifrån?

– I Silencestudion i Koppom i Värmland där vi spelade in skivan har de en jättefin tysk skolplansch på en regnskog i Amazonas som vi gillar mycket, berättar Hellberg.

– Men vi ville ha mer än bara växtligheten på omslaget så vi är med och det finns också element i texterna och musiken som också kom med i bilden.

Martin Hederos gillar särskilt att de förvandlats till just sagofigurer på albumomslaget.

– Jag ser det som en ganska tydlig symbolik: jag och Mattias har ju ändå hängt ihop i trettio år nu i vått och torrt. Det är något att manifestera också, men med humor.

Ert andra album ”Together in the darkness” (2001) – som också spelades in i Koppom – hade ett långt dovare anslag än er nya skiva.

– Jo, speciellt med tanke på hur det här året blev för alla människor. Det känns skönt att vi nu, i början av våren, kommer med ett frambesvärjande evangelium som det här. Ett ljus i stället för mörker, understryker pianist Hederos.

De är överens om att de åstadkommit en sorts gospel den här gången. Något som de i sanningens namn också förr åstadkom på sina konserter och inspelningar.

– Vi är ju inte nyfrälsta precis (skratt) – vi trivdes med mörkret i våra tidigare låtar, det var inget poserande. Men det är väl en typisk åldersgrej att frossa i sådana uttryck, tänker han högt.

Mattias Hellberg Foto: Johan Bergmark

Hederos & Hellberg debuterade vid sekelskiftet. Mitt i en global singer-songwritervåg av lite luggslitna män som sjöng sorgsna sånger om kärlek (som mycket sällan slutade lyckligt).

I backspegeln är de kluvna till den eran.

– Med tanke på hur få egna låtar man skrev på den tiden så är det dumt att prata om det, men det var faktiskt inte så mycket jättespännande musik som kom ut då. Fast mycket var ändå omhuldat och hyllat, säger Mattias Hellberg.

De identifierar sig i dag mer med långt mindre uppmärksammade låtskrivare från den tiden – som Jolie Holland liksom Jesse Sykes och Nina Nastasia som de tolkade. Ett antal gospelsångerskor från mitten av förra seklet betydde också mycket för dem under de åren.

När Hederos & Hellberg lade ner duon och gjorde sin sista spelning så fick de var sin Mumindocka i present från sina vänner i Silencestudion.

– Det här vemodet som vi förknippades med då är ganska roligt att tänka på nu för just den finska Muminmelankolin har vi alltid känt oss otroligt hemma i. Och den finns det faktiskt ännu mer av på den här skivan. Ett slags … sagomelankoliskt uttryck, menar Martin Hederos.

Martin Hederos Foto: Johan Bergmark

Deras åtta nya låtar sjungs på svenska den här gången. Inspirationen bakom det beslutet har kollegan Joel Alme bidragit med – när de gjort sommarspelningar ihop – och att Mattias Hellberg länge sjungit med Nationalteaterns Rockorkester och spelat med den svenskspråkige Håkan Hellström.

Förändringen har inneburit ett bokstavligen nytt tilltal, menar han. På nya ”Din dröm” sjunger han ”bli vad du önskar / gör vad du vill / låt ingen ta din dröm”.

– Jag har genom åren lyssnat en del på låtskrivare som skriver på svenska, säger han. Men det är ju allmänt känt att det är lätt att gömma sig i engelskan – fast det inte borde vara det med ett språk som man inte är född med. Men nu känns det både kul och mest utmanande att skriva på mitt eget språk.

Han gillar korta texter. Låtar som ”inte är definitiva när det gäller vad de handlar om”. Lekfullhet.

Vad är den avgörande skillnaden på Hederos & Hellberg anno 2003 och i dag?

– Jag tycker att Mattias har blivit ännu mer en musiker, han försörjer sig ju numera som gitarrist, säger Hederos om sångarens plats i Hellströms band.

– Det har också varit en helt annan process att göra musik nu än det var förr. Vi har bottnat på ett nytt sätt. Och jag har blivit mer sparsmakad som pianist. Jag spelar färre toner – när jag inte spelar improvisationsmusik (i bland annat Tonbruket) för då kan man bre ut sig ibland.

När de träffades för första gången i hemstaden Karlstad var de på väg in i vuxenlivet. Mattias Hellberg var 19. Deras rockband Nymphet Noodlers lade av, men de valde att fortsätta ihop.

– Det där är ganska skojigt så här i efterhand, säger Hellberg, för vi var ju de stora motpolerna i bandet. Inte extremt, men vi kom från olika världar.

Martin Hederos och Mattias Hellberg i den värmländska sjön Vadljungen Foto: Johan Bergmark

Hederos ekiperade sig då i dyrbara märkeskläder, hade dragit ihop sina förnamn till Carl-Martin och spelade enbart jazz och klassisk musik.

– Jag tyckte att Mattias och hans polare var fruktansvärt … sluskiga. Det var faktiskt helt osannolikt att vi skulle umgås, minns han.

Fast sedan träffade han en tjej som gillade Led Zeppelin-låtar och långhårig amerikansk boogierock, vilket gjorde intryck på honom.

Deras första konsert tillsammans som duo gjorde de 1998 på Karlstadkrogen Chili. De spelade Rolling Stones ”Let’s spend the night together” – framförd på piano.

– Men vi hade verkligen en lång väg innan vi fann varandra och vårt uttryck. Och det finns ju fortfarande många olikheter mellan oss. Jag tror att det är just därför vi funkar bra som duo.

Att Mattias Hellberg numera bor i grannlandet Norge och Martin Hederos i Västertorp i Stockholm har varit en påtaglig omständighet får både skivprojektet och framtidsplanerna. De kan tills vidare inte träffas eftersom gränsen mellan länderna är stängd.

Har ni några framtida konsertplaner på gång?

– Vi har möten om det, men det är ju fortfarande väldigt svårt att spika något. Fast vi är lite peppade på att spela på Reimersholme Hotel i Stockholm som gör covidsäkra arrangemang, svarar Hederos.

– Till sommaren hoppas vi att vaccinet har bitit så vi kan komma ut och göra konserter. Vi är väldigt spelsugna, men ingen vet ju vad som händer till dess.