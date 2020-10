Heilborn kommer undan med att koka soppa på en spik

Dans ”Give it some time” Av Gunilla Heilborn På scen: Gunilla Heilborn och Robin Jonsson (stand in för Pieter Ampe). Kläder och rum: Katarina Wiklund. Ljus: Johan Sundén. Ljud: Robin Jonsson. Musik: Kim Hiorthøy. Produktion: Sara Bergsmark Plats: Dansens hus, Stockholm. Turné i Dansnät Sverige: Dansstationen i Malmö 2–3/11, Karlshamn 5/11, Norrlandsoperan i Umeå 21/11, Falkenberg 24/11, Växjö 26/11. Visa mer

Gunilla Heilborns senaste föreställning handlar om ett oavslutat samarbetes långsamma haveri. Det är hon som 2018 initierar ett gemensamt projekt med den belgiske dansaren och koreografen Pieter Ampe. För att hon gillar det han gör. Och för att hon är less på nakna skäggiga belgiska män som dansar med andra nakna skäggiga belgiska män. Gunilla Heilborn tänker att Pieter Ampe kan behöva en 55-årig kvinnlig koreograf från Norden. En som är påklädd.

Han är på.

I dagboken skriver hon: ”Träffar Pieter i Reykjavik. Han berättar senare att han somnade under min föreställning, men drömde att han gillade den. Jag borde ha förstått redan då att detta skulle bli svårt.”

Lätt blir det inte – och vi är nog många som känner igen oss, som på samma sätt fortsatt framåt trots onda aningar, friskt vågat och så vidare.

Duon väljer, hedervärt, att se styrkan i sina olikheter. Han är gränslös och vild. Utgår alltid från sig själv och utforskar intimitet och sexualitet i sina verk. Hon är fakta-älskaren som blir uttråkad av tanken på att utgå från sitt privata jag, och som blivit känd för vardagsfilosofiska bildningsverk med humoristisk skruv. Det senaste var ”Monument”, en underbart utflippad final på Heilborns lecture performance-trilogi om minnets mekanismer.

Men inte nog med att idéarbetet går lite trögt, en pandemi drabbar världen

Här får vi återberättat, och ibland återdansat, hur koreograferna möts i olika europeiska städer, lär känna varandra, trevar efter ett gemensamt tema. Men inte nog med att idéarbetet går lite trögt, en pandemi drabbar världen. Projektet går i stå och Pieter Ampe kan inte heller medverka på Sverigeturné.

Gunilla Heilborn låter sig dock inte stoppas utan fixar en stand in, Robin Jonsson som studerat på Parts i Bryssel med Ampe, och som gör entré i lösskägg och blir ombedd att tala med belgisk brytning. Mest får han agera assistent och bakgrundsdansare.

Överhuvudtaget är ”Give it som time” ovanligt avskalad för att vara Heilborn. Scenografin består av en vepa där det står ”When in doubt – do nothing”. Det är taget från Tolstojs ”Krig och Fred” men Gunilla Heilborn själv tycks ha struntat helt i uppmaningen då hon dukar upp denna buffé av halvfärdiga impulser.

Det fanns en tid då jag älskade bakom kulissen-glimtar över konstnärliga processer. Numera gör de mig oftast grinig, jag har liksom fått min beskärda del av konstnärers fascination för sina egna kraschade projekt.

Gunilla Heilborn håller inte med. Hon tycker att det räcker gott att diktaren berättar om det som hänt

Med det sagt, är det någon som kommer undan med att koka soppa på en spik är det Gunilla Heilborn. För att hon är så förbannat charmig när hon ger ett boktips där, en filmsammanfattning där. ”Give it some time” blir också en teaser inför ett reellt scenmöte då duon faktiskt finner något de har gemensamt: chronofobi, rädslan för tiden som går – det får de gärna utforska i en uppföljare.

Aristoteles ansåg att diktarens uppgift är att gestalta det som skulle kunna hända. Gunilla Heilborn håller inte med. Hon tycker att det räcker gott att diktaren berättar om det som hänt. Eller ännu hellre – om det som inte hänt. Det som inte blev mellan Heilborn och Ampe ruskar knappast om åskådarens sinne enligt Aristoteles ideal, men den får trekvart att kännas som fem minuter. Bara det gör ”Give it some time” till ett försvar för att en lite lagom genomarbetad haverihistoria ibland kan räcka gott nog.

