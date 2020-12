Helena af Sandeberg: Det är de svåra rollerna som intresserar mig

Hon har just avslutat en repetition i Kulturhuset Stadsteaterns glashus vid Sergels torg. Den femte i ordningen. Premiären för regissören Melody Parkers uppsättning av ”Gasljus” är fortfarande avlägsen.

– Det känns … speciellt, det är ändå tre år sedan jag var på den här teatern. Otroligt speciellt faktiskt, säger Helena af Sandeberg.

– Det är så fint att vara tillbaka för det här huset bär så mycket av min historia. Jag fick kontrakt och gjorde min första roll här för sjutton år sedan.

Den brittiske författaren Patrick Hamiltons ”Gasljus” premiärspelades 1938. Ingrid Bergman fick fyra år senare huvudrollen i filmversionen (som gav henne både en Oscar och en Golden Globe). Sedan dess har den satts upp otaliga gånger. Dess engelska titel har med åren dessutom blivit begrepp, gaslighting: Det psykologiska våld och de manipulationer som en förövare skapar genom upprepade lögner för att få sitt offer tvivla på sina minnen och upplevelser. Att förvränga verkligheten så mycket att lögnerna blir sanna.

Temat i Hamiltons trettiotalspjäs lär för evigt fortsätta att vara aktuellt.

– Jag har själv snuddat vid den typen av destruktivitet i relationer, det tror jag många människor har, den är svår att ringa in, säger af Sandeberg.

– Begreppet gaslighting är ju något som i flera olika avseenden pågår i hela världen också i dag. Vi har ju politiker som Trump och Putin som inbillar människor att de upplever verkligheten fel och att vetenskapen går att förklara bort. Att alla kan ha sin egen sanning.

Foto: Barzan Dello

Vad är er uppsättning av ”Gasljus” för berättelse?

– En om min rollgestalt Bella och hennes relation till sin make Jack Mannington som jag hoppas att publiken ska bli träffad av. Det är verkligen inte berättelse om psykisk misshandel eller ett debattinlägg, klargör hon och tillägger att stycket också har thrillerinslag.

– Vår uppsättning utspelar sig i 1970-talets London – stora frisyrer och blå ögonskugga och det är ju dessutom under det årtionde när Margaret Thatcher kom till makten.

Föreställningen har också lånat inspiration från starkt laddade psykodraman från sextio- och sjuttiotalet, som Roman Polanskis film ”Rosemarys baby”.

– ”Gasljus” har något av den där skräckestetiken. Och ändå är den underhållande och har till och med humor – som ju livet också kan ha samtidigt. Jag tror att det blir en spännande berättelse att följa.

Regissören och manusförfattaren Melody Parker (utbildad på Goldsmith College i London, nyexaminerad från Stockholms dramatiska högskola och som tidigare arbetat vid Uppsala stadsteater och Regionteater Väst) understryker att våld i nära relationer är en verklighet som alltid är relevant att beskriva.

– Det är ännu mer relevant just nu med lockdown i många länder, som har ökat kvinnors utsatthet. Den här typen av våld är ju osynligt för omgivningen och därför så svår att prata om, förstå – och att bevisa, säger Parker.

– Jag har talat med psykologer om hur man återhämtar sig efter en sådan relation och det psykiska våldet är det som är allra svårast.

Dessutom står den drabbade ofta väldigt ensam med sina upplevelser. En av fyra kvinnor i Sverige beräknas ha blivit utsatt för övergrepp av detta slag.

– På en teaterscen kan man få syn och känna igen sig om man drabbats, eller känner någon som varit det. Dessutom är det här en spännande ensembleföreställning, med en mordhistoria. Som pjäs är den nästan som en thriller där det går snabbt och med ett skeende, men också med en väldigt aktuell tematik, säger Melody Parker.

Helena af Sandeberg är inte främmande för sotsvarta draman. Genom åren har hon gjort en rad närgångna tolkningar av kvinnor i utsatthet, som Ibsens självmordsdrama ”Hedda Gabler” och Leo Tolstojs morfinist Anna Karenina. Men också nutida porträtt som den både fysiskt och mentalt misshandlade polisen Jeanette Eriksson i GW Perssons miniserier ”En pilgrims död”, ”Den fjärde mannen” och ”Den döende detektiven”.

Helena af Sandeberg gör med premiär 19 februari 2021 på Stockholms stadsteater rollen som Bella i den klassiska, thrillerlika, pjäsen ”Gasljus” av Patrick Hamilton från 1938. Foto: Barzan Dello

Varför har du så gjort så många pjäser och filmer av det slaget?

– Jag får ofta sådana roller, karaktärer på gränsen till nervsammanbrott. Jag har till exempel just avslutat inspelningen av SVT-serien ”Deg” (av Levan Akin, regissören bakom det svenska Oscarsbidraget ”And then we danced” 2019).

– Vissa roller klingar bara i en. Jag tror att jag har ganska nära till starka känslor. Jag är inte en så tillrättalagd människa utan ganska oregerlig. Trasslig. Men jag tycker ganska mycket om det vansinnet i mig. Jag gillar roller som kostar någonting.

Samtidigt menar af Sandeberg att för henne har roller med sådana bråddjup en positiv, avlastande, effekt.

– Jag skulle nog säga att de räddar mig från verkligheten. Jag mår bra av att få använda mitt yrke och får ut en massa ångest på scen och film. Jag använder mig själv hänsynslöst i dem.

– Det är de svåra rollerna som intresserar mig, det är sådana jag går i gång på. Jag gillar mitt yrke, inte att stå på röda mattor.

Samtidigt gör du återkommande bubbliga kul-tjej-roller, närmast i februari i Colin Nutleys kommande ”Bröllop, begravning och dop – filmen”.

– Jo, jo, så är det. Under de här åren som jag inte jobbat på Stadsteatern så har jag spelat i flera komedier. Men det bubbliga och tokiga är också en del av mig som skådespelare, säger Helena af Sandeberg som i dag har över fyrtiofem tv- och biofilmer i sitt CV.

– Jag är lite för mycket, skrattar hon. Översvämmande på ett sätt. Fast alla människor har väl i och för sig flera sidor.

Vad är den största utmaningen i din roll som Bella?

– Det gäller ju att, tillsammans med Melody, hitta det universum som vi rör oss i. Att hitta Bellas sanning.