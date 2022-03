Helena Lindblad: Årets Oscarsgala var tidernas galnaste filmfest

Om jag hade en Oscarstatyett hemma så skulle jag också, liksom Sean Penn, sannerligen överväga att smälta ner den. Oscarsgalans comeback blev i princip motsatsen till det som alla hoppats på. Den började glammigt och med gott humör men det visade sig snart att det varken blev den där härliga postpandemiska nystarten som den hårt prövade filmvärlden så väl behövde, eller ett välkommet tillfälle till en värdig manifestation för Ukrainas krigshärjade folk.

Det förstnämnda förhindrades effektivt av Oscarsvinnaren Will Smiths misshandel i direktsändning av kollegan Chris Rock. Det var som att se Dr Jekyll bli Mr Hyde på tre sekunder. En uppvisning i toxisk maskulinitet i realtid. Det är inte mindre än den värsta skandal som någonsin drabbat den nu 94-åriga filmfesten – som ses av tv-publik och avhandlas i sociala medier över hela världen.

Det var ren tur att president Zelenskyj slapp bli associerad med det här spektaklet. Men hela galan fick från början en extremt världsfrånvänd känsla. Inte ett enda kraftfullt uttalande från någon – utom en pliktskyldig tyst minut med en textad skylt.

Filmmässigt – även om det nästan är svårt att komma ihåg – var det bästa som hände regipriset till Jane Campion för mästerliga ”The power of the dog”. Fint också att det internationella filmpriset gick till den fantastiska japanska utmanaren ”Drive my car”. Det sämsta som hände var att ”CODA” utsågs till årets bästa film och därmed konkurrerade ut ett antal betydligt starkare filmer. En vänlig och oförarglig feel good-film baserad på en fransk publiksuccé (”Familjen Bélier”) som få kommer att minnas nästa år.

Att filmens regissör och manusförfattare Sian Heder dessutom belönades med en Oscar för bästa manus efter förlaga är rent bisarrt med tanke på att det inte finns någon originellt med filmen. Att manuset för ”CODA” trumfade ut suveräna adaptioner som Maggie Gyllenhaals filmatisering av Elena Ferrantes ”The lost daughter” gör direkt ont. För att inte tala om Campions konstant överraskande bearbetning på Thomas Savages roman.

Kenneth Branaghs statyett för manuset till ”Belfast” känns rimligt, det är en på många sätt underbar film, men den Oscarsgubben hade passat bättre i händerna på norrmännen Joachim Trier och Eskil Vogt som ligger bakom en av förra årets mest enastående filmer, ”Världen värsta människa”. Ett riktigt bottennapp var att Jessica Chastain belönades för sin hårdsminkade huvudroll i ”The eyes of Tammy Faye”. Chastain kan vara lysande, som i ”Scenes from a marriage”, men det här var betydligt mer freakshow än skådespeleri. Vill man se lysande skådespeleri finner man det hos konkurrenterna Kristen Stewart i ”Spencer” och Olivia Colman i ”The lost daughter”.

Kanske ändå kongenialt med en gala som ville så väl men blev så fel.

