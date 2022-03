Helena Lindblad: Därför har den internationella filmen blivit allt hetare på Oscarsgalan

För tre år sedan tog den sydkoreanska ”Parasit” Oscarsgalan med storm och kammade hem fyra Oscar – bästa film, bästa regi, bästa manus och bästa internationella film.

Bäddat för en repris på årets Oscarsgala? Med fyra nomineringar i samma kategorier för japanska ”Drive my car” kan det faktiskt återigen bli storslam för en asiatisk film. Ryûsuke Hamaguchis mästerliga kritiker- och festivalälskling har onekligen ett mycket starkt utgångsläge inför den 94:e Oscarsgalan. Hur det än går i prestigeklassen bästa film så är ”Drive my car” i alla fall storfavorit i den internationella klassen.

Ryûsuke Hamaguchis ”Drive My Car”. Foto: Landmark Media/Alamy Stock Photo

Men konkurrensen är stenhård. Räkna inte ut Norden. Dansken Jonas Poher Rasmussens högaktuella, animerade migrationsdrama ”Flykt” anses vara ett modernt mästerverk. Norska, feelgoodromantiska ”Världens värsta människa” har fått ett mycket entusiastiskt mottagande i USA och är även nominerad till bästa originalmanus. Paolo Sorrentinos självbiografiska nostalgitripp ”The hand of god” lär ha betydligt mindre chans liksom den exotiskt varma ”Luana. A yak in the classroom”. Den sistnämnda lär ändå kännas som en vinnare på sitt sätt; det är den första Oscarsfilmen någonsin från det buddistiska kungariket i Himalaya.

Paul Sorrentinos ”The hand of God”. Foto: Gianni Fiorito

Hur det än går känns kategorin bästa internationella film som en vinnare. Under de senaste åren har den tidigare lite förbisedda klassen blivit en allt hetare snackis, något som speglar såväl Hollywoods kreativa kris som globaliseringen av filmvärlden där talang är viktigare än etnicitet.

Länge var kategorin bästa internationella film, som instiftades 1956, en europeisk affär. Hittills har nära 8 av 10 vinnare producerats i Europa. Symtomatiskt nog gick första statyetten till Fellinis ”La strada”. Förutom Italien har Frankrike och Spanien haft flest antal vinnande filmer.

Sedan 50-talet är det bara åtta internationella filmer som blivit dubbelnominerade, det vill säga även haft chans att koras till bästa film; Costa-Gavras ”Z – han lever” (1969), Jan Troells ”Utvandrarna” (1971), Roberto Benignis ”Livet är underbart” (1997), Ang Lees ”Crouching tiger, hidden dragon” 2000, Michael Hanekes ”Amour” 2012, Alfonso Cuaróns ”Roma” 2018, Bong Joon-hos ”Parasit” 2019 och nu Ryûsuke Hamaguchis ”Drive my car”.

Det säger något att hälften av alla dubbel­nominerade filmer ligger inom ramen för 10-talet och att tre av dem är utomeuropeiska. Oscarsakademin har fått upp ögonen för världsfilmen, nominerar och prisar den på ett sätt som varit en total utopi för tio år sedan. Det där ”barnbordet” som vissa har kallat kategorin bästa internationella film har förvandlats till några av de hetare stolarna. Ett fenomen som visar vägen för en större kulturell, etnisk och språklig mångfald som Oscarsgalan uppenbar­ligen väl behöver.

