Helena Lindblad: Här är 10 biofilmer att se fram emot i vår

För några år sedan kändes det som om Netflix med alla sina miljarders miljarder verkligen skulle kunna gjuta nytt liv i filmvärlden. De satte i gång i rivfart med att sponsra regissörer med starka konstnärliga idéer som fick en chans att vitalisera karriären sedan de traditionella finansiärerna hade backat ur.

För några år sedan kändes det som om Netflix med alla sina miljarders miljarder verkligen skulle kunna gjuta nytt liv i filmvärlden. De satte i gång i rivfart med att sponsra regissörer med starka konstnärliga idéer som fick en chans att vitalisera karriären sedan de traditionella finansiärerna hade backat ur.

Vi fick Alfonso Cuaróns mäktiga ”Roma”, äntligen en ny Jane Campion-film (”The power of the dog”), en ojämn med dock Martin Scorsese-­comeback med ”The Irishman”, Noah Baumbachs levande ”Marriage story”, det intensiva kammarspelet ”Malcolm & Marie” och den underhållande satiren ”Don’t look up”. Festivalerna ställde villigt upp som visningsfönster och de stora prisgalornas juryer gick ner i spagat. Sedan blev det plötsligt rätt tyst. I år har jag gillat explosiva franska ”Athena”, tyska ”All quiet on the western front” och den yviga men träffsäkra Don DeLillo-filmatiseringen ”Vitt brus”. Men ingen av dem spelar i de högre ligorna.

Nyligen rackade Aftonbladets Karolina Fjellborg ner på Netflix serieutbud och menade att kvaliteten, på totalen, droppat rejält. Men när det gäller filmen är det faktiskt mycket, mycket värre. Med tanke på alla de hundratals titlar som strömningsjätten stått bakom sedan 2015 är de ovan nämnda filmerna några gyllene droppar i ett hav av intetsägande skräp. Det förskräckliga, iskalla kvinnohatarfiaskot ”Blonde” med Ana de Armas som Marilyn Monroe i höstas kändes som spiken i kistan.

En företrädare för den svenska biografbranschen menade nyligen i ett samtal om biografernas framtid (ordnat av Svenska Filmkritikerförbundet) att den dåliga kvaliteten på framför allt Netflixfilmerna dessutom rejält kan skada filmstjärnors varumärken och göra dem mindre attraktiva i storproduktioner som är tänkta för biograferna.

Jag har under de senaste åren pratat med ­åtskilliga filmskapare, bland andra Jane Campion, som verkligen har trivts med att jobba med Netflix, som känt sig betydligt mer sedda och respekterade där än i den övriga filmbranschen. Men det verkar numera finnas alldeles för få röster inom företaget som verkligen förstår sig på film på riktigt, som kan utveckla spännande projekt med ledande auteurer med öga för nyskapande konst.

Så kom igen biofilmen, det är öppet mål nu.

”Babylon”

Margot Robbie i ”Babylon”. Foto: Photo Credit: Scott Garfield

Regi: Damien Chazelle. Med: Brad Pitt, Margot Robbie m fl. (27/1)

Den energiska regissören bakom ”Whiplash” och ”La la land” är tillbaka med ett hejdundrade epos som utspelar i brytningstiden mellan stumfilm och ljudfilm i det tidiga 20-talets drömfabrik. En populär epok att gestalta, tänk till exempel ”Singin' in the rain”. Damien Chazelle tar i från tårna med hjälp av ett pärlband av kända namn som far förbi i en hedonistisk ringdans. En maximalistisk, megalång story från den amerikanska filmens guldålder som fått både ris och ros av amerikanska kritiker.

”The banshees of Inisherin”

Colin Farrell och Brendan Gleeson i ”The banshees of Inisherin” Foto: Disney

Regi: Martin McDonagh. Med: Colin Farrell, Brendan Gleeson m fl. 27/1

Vårens svartaste komedi utspelar sig på en vindpinad ö utanför Irlands kust för 100 år sedan. Inbördeskriget dundrar i fjärran men det som står i fokus är den konflikt som utspelar sig mellan två goda vänner, spelade av Colin Farrell och Brendan Gleeson. Den äldre av de två har tröttnat, han vill ägna sina sista år åt att skapa musik och inte ödsla bort dagarna med dösnack på den lokala puben. Men hur ska han få sin lite tjockhuvade kompis att fatta vinken? Ömsint om manlig vänskap med förhinder.

”The Fabelmans”

Gabriel LaBelle i ”The Fabelmans” Foto: FlixPix/Alamy

Regi: Steven Spielberg. Med: Michelle Williams, Gabriel LaBelle m fl (3/2)

Nostalgikern Steven Spielberg får fritt spelrum när han nu riktar kameran mot sin egen släkt och sin uppväxt i en judisk familj i Arizona efter andra världskriget. ”The Fabelmans” är förvisso fiktion men handlar otvetydigt om regissören själv som ung valp och hans föräldrar, i synnerhet modern (spelad av Michelle Williams). Hälften känslostarka memoarer, hälften ett älskvärt ode till den filmkonst som varit hans liv, från långfilmsdebuten med ”Duellen” för över femtio år sedan.

”Women talking”

”Women talking” Foto: FlixPix/Alamy

Regi: Sarah Polley. Med: Rooney Mara, Clarie Foy, Frances McDormand, m fl. (17/2)

Jag har haft ett gott öga till skådespelaren och regissören Sarah Polley ända sedan hon spelade i Atom Egoyans ”Ljuva morgondag” på nittiotalet och senare i takt med hennes egna filmer växt fram, som ”Take this waltz” och ”Stories we tell”. ”Women talking” är en av vårens på förhand mest omtalade filmer och kretsar kring en grupp kvinnor i en religiös sekt som en dag börjar tala med varandra om de övergrepp de utsatts för i generationer. Orden befriar, och de ställs inför möjligheten att stoppa männens maktfullkomlighet.

”Aftersun”

Frankie Corio och Paul Mescal i ”Aftersun” Foto: LANDMARK MEDIA/Alamy

Regi: Charlotte Wells. Med: Frankie Corio, Paul Mescal m fl. (17/2)

Far–dotter-dramat ”Aftersun” har fått så mycket beröm redan att man nästan blir orolig. Kan den verkligen leva upp till alla lovorden? Återstår att se, men det mesta talar för att man verkligen vill ta del av den skotska nykomlingen Charlotte Wells drama om en flicka som åker på solsemester ensam med sin far efter föräldrarnas skilsmässa. I ett annat tidsplan, när flickan är vuxen, försöker hon analysera vad som hände för att bättre förstå den man som var hennes far, men som hon inte alltid kände.

”No bears”

”No bears” Foto: Folkets bio

Regi: Jafar Panahi. Med: Jafar Panahi, Naser Hashemi m fl. (24/2)

Han har fått yrkesförbud, husarrest och nu till och med ett sexårigt fängelsestraff. Men den iranska mästerregissören Jafar Panahi (”This is not a film”, ”Taxi Teheran” ) låter sig inte stoppas i första taget. Hans senaste smygfilmade verk, som fick världspremiär i Venedig i höstas, kretsar kring själva filmkonsten och dess etiska gränser. Två parallella kärlekshistorier driver berättelsen framåt där Panahi själv fungerar som motor framför kameran. En utmanande mix av personliga och politiska drivkrafter.

”Tár”

Cate Blanchett i ”Tár” Foto: Courtesy of Florian Hoffmeister/Focus Features

Regi: Todd Field. Med: Cate Blanchett, Nina Hoss m fl (24/2)

Skarpsinniga och välspelade ”Tár” rör sig i gränslandet mellan kreativitet, passion och maktspel i den klassiska musikvärlden. Cate Blanchett gör aldrig något dålig men har nog aldrig varit mäktigare än i rollen som mästerdirigenten Lydia Tár – en briljant konstnär men också en mänsklig, toxisk cocktail av ohöljd egoism och blint begär. Todd Field, som tidigare gjort ”In the bedroom” och ”Little children”, skildrar med starkt tonträff den komplexa historien med starka och oväntade metoovibbar.

”En vacker dag”

”En vacker dag” Foto: Nonstop

Regi: Mia Hansen-Løve. Med: Léa Seydoux, Melvil Poupaud m fl. (3/3)

Efter utflykten till Fårö och ”Bergman island” är Mia Hansen-Løve tillbaka på mammas gata i Paris. Nu med ett stillsamt kammarspel som kretsar kring den unga änkan Sandra som lever för sin dotter och sin alltmer förvirrade pappa. När kärleken – en gift vän – oväntat knackar på dörren blir hennes liv än mer komplicerat men också fullt av passion. En ovanligt nedklädd Léa Seydoux lyser i rollen som ömsint mor i en liten juvel till film. Den franska åldringsvården får sig en känga men livsglädjen dominerar.

”Korsett”

Vicky Krieps i ”Korsett” Foto: FELIX VRATNY

Regi: Marie Kreutzer- Med: Vicky Krieps, Colin Morgan m fl (24/3)

”Korsett” tycks med råge uppfylla säsongens behov av rojalistiskt kostymdrama med udd. Österrikiska Marie Kreutzer reser i tidsmaskin till det österrikisk-ungerska hovet under sent 1800-tal då kejsarinnan Elizabeth regerar. Hon är avgudad och beundrad för sin skönhet och sin stil, men befinner sig samtidigt i ett ensamt fängelse där hennes kropp och utseende hela tiden står i fokus. Vicky Krieps (”Phantom thread”) fick ett välförtjänt skådespelarpris när filmen premiärvisades på Cannes filmfestival.

”Andra människors barn”

Virginie Efira och X i ”Andra människors barn” Foto: Edge

Regi: Rebecca Zlotowski. Med: Virginie Efira, Roschdy Zem m fl. (21/4).

En av fransk film mest populära skådespelare – Virginie Efira tycks dyka upp i det mesta – spelar läraren Rachel som börjar drömma om ett eget barn när hon träffar den frånskilda bildesignern Ali (Roschdy Zem). Ali har dock redan en liten dotter med sin förra fru. ”Andra människors barn” gör inga stora dramatiska gester men hittar en berörande historia som sällan berättas, om barnlängtan runt fyrtio och bonusförälderns ofta otacksamma roll. Ett charmigt, avspänt, varmt och lagom melankoliskt drama.

