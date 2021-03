Helena Lindblad: Här är fem sevärda filmer på Tempo Dokumentfestival

Bild 1 av 2 Imads mamma Gazala Kheder i ”Imads barndom” Foto: Tempo Bild 2 av 2 ”Imads barndom” Foto: Tempo Bildspel

”Imads barndom”

Det har gjorts ett antal filmer om hur folkgruppen yazidier farit illa under IS välde. Regissören Zahavi Sanjavi, bosatt i Skogås utanför Stockholm, följer en mamma och hennes två små söner som tidigare varit kidnappade IS. Knappt femåriga Imad är helt hjärntvättad och förstörd; våldsam, aggressiv och blodtörstig. Kan han få sin barndom tillbaka? En hjärtskärande och känslostark film med starkt barnperspektiv.

Masih Alinejad i ”Be my voice” Foto: Tempo

”Be my voice”

Den iranskfödda regissören Nahid Persson väckte stor uppmärksamhet för några år sedan med det dokumentära dejtingdramat ”Anders, jag och hans 23 andra kvinnor”. Med ”Be my voice” återvänder hon till hemlandet och skildrar kampen mot slöjtvånget med fokus på den coola och färgstarka aktivisten och journalisten Masih Alinejad som tvingats i landsflykt

Bild 1 av 2 ”Bulletproof” Foto: Tempo Bild 2 av 2 ”Bulletproof” Foto: Tempo Bildspel

”Bulletproof”

”USA är en kultur djupt rotad i våld”, säger regissören Todd Chandler som i sin laddade film ”Bulletproof” visar hur skräcken för dödliga skjutningar påverkar amerikanska skolor. Vad betyder det när lärarjobbet alltmer börjat handla om olika förberedelser och tekniker för att skydda eleverna? Hur påverkar det barnens studier. Komplex skildring som redan visats på många stora festivaler.

”Songs of repression” Foto: Tempo

”Songs of repression”

Dansk djupdykning i en märklig sekthistoria. Regissörerna Marianne Hougen-Moraga, Estephan Wagner går på spaning efter den forna tyska kolonin Villa Baviera i Chile. En före detta nazist, Paul Schäfer, ledde på 60-talet och långt framåt ett slutet samhälle med en idyllisk yta med mycket hot, våld och förtryck under ytan.

Bild 1 av 2 ”Some kind of heaven” Foto: Tempo Bild 2 av 2 ”Some kind of heaven” Foto: Tempo Bildspel

”Some kind of heaven”

Vilken drömvärld för alla socialt distanserade pensionärer! Eller? Lance Oppenheims Darren Aronofskyproducerade skildrar ”The villages”, ett omtalat och lyxigt boende för äldre i Florida som är som egen socialt expansiv bubbla fylld av aktiviteter och festande. En smått surrealistisk skildring som utgår ifrån en rad människoöden, inklusive den bohemiska 80-plussaren Reggie som i en van utanför och försöker snika sig in och träffa en rik änka.