Helena Lindblad: Här är nio snackisar inför Oscarsgalan

...förra årets örfilsgate, där Will Smith lappade till komikern Chris Rock på bästa sändningstid, har generat galans första kristeam i historien. Hur exakt teamet ska förhindra nya våldsutbrott är inte offentligt, men både det – och den berömda lavetten – lär blir ämne för åtskilliga skämt under galakvällen

...för första gången sedan 1961 kommer stjärnorna inte att vandra längs en röd matta utan en champagnefärgad. Varför? ”Det är för att visa hur säkra vi är på att det inte kommer att spillas något blod under galan”, skämtade värden Jimmy Kimmel på förhand.

...en avancerad sista minuten-kampanj lyckades otippat få den brittiska skådespelaren Andrea Riseborough nominerad för bästa kvinnliga huvudroll i den ruffiga indiefilmen ”To Leslie”. Kändisar som Gwyneth Paltrow, Kate Winslet och Edward Norton hjälpte till med kampanjen som baserade sig på direktverkan i sociala medier och genom textmeddelanden snarare än på dyra annonskampanjer. Inget regelbrott men Oscarsakademin tillsatte ändå en utredning. Ett tilltag som dessvärre svärtat den fina skådespelaren Riseboroughs rykte, särskilt som det antytts att hon kom in på bekostnad av två svarta skådespelare (Viola Davis för ”The woman king” och Danielle Deadwyler för ”Till”).

...superhjältefilmsfansen äntligen får känna riktig galastämning efter att Angela Bassett blivit den första skådespelaren som som nominerats för en Marvelrulle. Hon spelar drottning Ramonda i ”Black Panther: Wakanda forever.

...en backlash för kvinnliga regissörer 2023 trots de senaste årens framgångar i Oscarssammanhang (Chloé Zhao för ”Nomadland” och Jane Campion för ”The power of the dog”). I år är endast en film regisserad av en kvinna nominerad för bästa film (Sarah Polleys ”Women talking”) men ingen kvinna är nominerad i kategorin bästa regi. Många saknar till exempel Charlotte Wells för ”Aftersun”.

...mångfald stavas asiatiska skådespelare och regissörer i år. Det gäller främst det nominerade gänget kring lågoddsaren ”Everything everywhere all at once” med Michelle Yeoh i täten liksom Ke Huy Quan, men också Hong Chau i ”The whale”. Värt att notera för jämställdheten att Michelle Yeohs roll ursprungligen erbjöds Jackie Chan.

...den nominerade sången ”Naatu Naatu” från den indiska storfilmen ”RRR” har stor vinstchans och lär genera galans mest uppsluppna dansnummer. Konkurrensen om publikens kärlek kan dock bli hård: gravida Rihanna som kommer för att sjunga nominerade ”Lift me up” från ”Black Panter: Wakanda forever, liksom eleganten David Byrne som ska framföra ”This is a life” från ”Everything...” Däremot kommer inte Lady Gaga för att sjunga ”Hold my hand” från ”Top Gun: Maverick” eftersom hon spelar in ”The Joker: Folie à deux”

...att den mest sedda Oscarsnominerade filmen faktisk varken är ”Top Gun: Maverick” eller ”Avatar: The way of water” utan den animerade kortfilmen ”The boy, the mole, the fox and the horse” som fick 8,7 miljoner tittare på tv, BBC One under julen.

...att längden spelar roll. Bara två av årets Bästa film-nominerade titlar är under två timmar. ”Avatar: the way of water klockar in på över tre timmar.

Nicholas Wennö: Därför vinner ”Everything everywhere all at once” Oscar för bästa film