Helena Lindblad: Här är tio filmer på bio att se fram emot i höst

Häromkvällen passerade jag bron över Rålambshovsparken. Det var alldeles svart av folk därnere som satt i medhavda fällstolar eller låg i gräset framför en gigantisk bioduk och väntade på att Stockholms filmfestivals sommarbio skulle dra igång. Jag häpnade faktiskt lite när jag insåg att alla de här människorna kommit dit den här varma sommarkvällen för att se den snart trettioåriga ”Jurassic Park”.

Men det är inte bara festivalen som lockar folk med äldre film. Filmstaden och andra biografer har i sommar pepprat repertoaren med filmklassiker, för att inte tala om SVT:s sommarprogram. Vi här på Filmfredag har därmed fått många goda anledningar att återvända till gamla favoriter av till exempel Robert Bresson och Jacques Demy, återbesökt Kurosawas ”Ran” och Ingmar Bergmans ”Ansiktet” samt sett om ”En officer och en gentleman” med mera. Snart drar årets klassikerfestival Timelessfest i gång på biografer runt Stockholm med allt från Fassbinders ”Petra von Kants bittra tårar” och James Ivorys underbara ”Maurice” till Catherine Breillats ”Till min syster”.

Vad har detta att göra med höstens nya filmer frågar ni kanske? För att det blir så mycket mer spännande och vitalt med färska filmer om man parallellt kan hoppa fram och tillbaka i filmhistorien. Särskilt om man kan göra det i biomörkret. Att äldre film blir alltmer tillgänglig (även om det förstås finns många hål där filmer försvunnit i den digitala omställningen) är ingen ny trend, men det känns som om den blir allt hetare. Jag tror att det blir allt tydligare att det handlar om att hålla filmhistorien levande för att faktiskt behålla publiken. Det är inte bara underhållande för tittaren, oavsett om det rör sig om hundraåriga rullar eller verk från 80- och 90-talen, det är en förutsättning för att samtidsfilmen ska fortsätta kännas relevant och få ett sammanhang. Flera av de regissörer som finns med på den här listan med nedslag i höstens biorepertoar har filmografier som det är värt att återvända till och man inte sett dem.

”Fire of love” Foto: Nonstop Entertainment

”Fire of love”

Regi: Sara Dosa, premiär 26 augusti

Höstens mest eldfängda film handlar om något så udda som människor besatta av vulkaner. Den förhandshajpade dokumentären ”Fire of love” är en brännande cocktail av passion och vetenskap. Det älskande forskarparet Katia och Maurice Krafft vallfärdar till Etna, Stromboli, Nyiragongo i Tanzania och andra eldsprutande berg utrustade med värmetåliga dräkter och kameror. De kommer närmare hettan än de flesta. Men de får också betala ett mycket högt pris. Poesi och tragik i storslaget format.

”Ali & Ava” Foto: Nonstop Entertainment

”Ali & Ava”

Regi: Clio Barnard, premiär 2 september

Den brittiska regissören Clio Barnard, med hjärtat i utsatta områden i norra England, är en doldis som fler borde få upp ögonen för. En empatiskt, socialt engagerad estetiker som debuterade 2010 med hybridfilmen ”The arbor” var fokus ligger på dramatikern Andrea Dunbars turbulenta liv. Uppföljaren ”Den själviska jätten”, om två trasiga kids som stjäl metallskrot, är ett modern mästerverk som pendlar mellan poesi och realism. Hennes nya ”Ali & Ava”, ett hjärtvärmande kärleksdrama, står definitivt på min måste-lista.

Joyce Carol Oates. Foto: Folkets Bio

”Joyce Carol Oates: A body in the service of the mind”

Regi: Stig Björkman, premiär 16 sep

Filmaren och författaren Stig Björkman ägnade åratal åt att försöka övertala den hyperproduktiva Joyce Carol Oates till ett möte framför kameran. Till slut gick hon med på att pausa från sitt skrivande. Resultatet är ett levande och engagerat porträtt av en författare som fortfarande är fullt aktiv vid 84 års ålder och som inte tröttnat på att rota i den amerikanska historiens många mörka hörn. Intressant inte minst med tanke på att mästerverket ”Blonde” snart kommer som kontroversiell film.

Gustav Lindh, Bill Skarsgård och Asta Kamma August. Foto: SF Studios

”Bränn alla mina brev”

Regi: Björn Runge, premiär 23 september

Laddat kostymdrama som tar färg av en av den svenska litteraturhistoriens stora och långa fiendeskaper, den mellan Olof Lagercrantz och hans ständige motståndare i spalterna Sven Stolpe. Filmatisering av Alex Schulmans roman (han är barnbarn till Stolpe) med samma titel där han avtäcker en familjehemlighet som får formen av ett passionerat triangeldrama mellan Stolpe, hustrun Karin och Lagercrantz. På rollistan finns Sverrir Gudnason, Gustav Lindh, Bill Skarsgård och Asta Kamma August.

Henrik Dorsin i ”Triangle of sadness”. Foto: Tobias Henriksson

”Triangle of sadness”

Regi: Ruben Östlund, premiär 7 oktober

Ruben Östlund vann som bekant sin andra Guldpalm på den glammiga filmfestivalen Cannes i våras för den här filmen. En makalös händelse i svensk filmhistoria. Det var en minst sagt passande start för en strålande och extremt underhållande samtidssatir som dissekerar hierarkier och maktförhållande ombord på ett lyxigt kryssningsfartyg. En förödande storm gör att passagerare och personal lider skeppsbrott och det visar sig att överlevnadskompetens slår betydligt högre än influerarstatus och feta bankkonton...

Leslie Manville gör huvudrollen i ”Mrs Harris goes to Paris”. Foto: David Lukazs

”Mrs Harris goes to Paris”

Regi: Anthony Fabian, premiär 14 oktober

Färgstark och fiffig feelgood om en brittisk hushållerska på 50-talet som faller i trans över en av sina kunders Diorklänning. Hon bestämmer sig mot alla odds för att åka till modets huvudstad Paris för att få uppleva haute couture-världen med sina egna ögon. Leslie Manville (”Phantom thread”) gör den salta huvudrollen som lågstatuskvinnan som försöker återuppfinna sig själv, flankerad av franska stjärnor som Isabelle Huppert och Lambert Wilson liksom Lucas Bravo från ”Emily in Paris”.

Katia Winter Foto: Scanbox

”Året jag slutade prestera och började onanera”

Regi: Erika Wasserman, premiär 23 oktober

Bakom höstens mest säljande titel döljer sig en rivig svensk dramakomedi med stark samtidskänsla. Filmproducenten Erika Wasserman (”Man tänker sitt”, ”Avalon”) regidebuterar med en humoristisk somrig skildring av en småbarnsmamma som vill ha ett till barn men som tvingas till drastiska livsstilsförändringar när sambon lämnar henne i stället. Katia Winter som var väldigt rolig i Vasaloppskomedin ”Ur spår” spelar huvudrollen. På rollistan finns även Nour El-Refai och Henrik Dorsin.

Tawfeek Barhom spelar huvudrollen Adam i ”The boy from heaven”. Foto: Triart

”Boy from heaven”

Regi: Tarik Saleh, premiär 18 november

Tarik Saleh följer upp sin Sundance- och Guldbaggevinnare ”The Nile Hilton incident” med ytterligare en komplex thriller som utspelar sig i hans andra hemland Egypten. ”Boy from heaven” kretsar kring det intrikata maktspelet mellan landets politiska och religiösa elit. I centrum finns den fattiga fiskarsonen Adam som får chans att studera vid det anrika Al-Azharuniversitetet i Kairo. Han hinner dock knappt installera sig innan han blir indragen en brutal maktkamp i sunnimuslimernas maktcentrum.

Carey Mulligan och Zoe Kazan spelar New York Times-reportrar i ”She said”. Foto: Jo Jo Whilden/Universal Pictures

”She said”

Regi: Maria Schrader, premiär 18 november

New York Times-reportrarna Megan Twohey och Jodi Kantor gick i bräschen för att avslöja Hollywoodmogulen Harvey Weinsteins mångåriga sexuella övergrepp. Det blev artiklar som blev helt avgörande för metoo-rörelsen och som också senare förvandlades en läsvärd bok. Om man behöver en film om samma sak är kanske inte självklart, men ”She said” ser ut att ligga i samma fåra som till exempel ”Spotlight” och journalistfilmer brukar vara lockande. Maria Schrader (”Drömmanen”, ”Unorthodox”) står för regin.

”Broker” Foto: Triart

”Broker”

Regi: Hirokazu Kore-eda, premiär 16 december

Den japanska mästaren Hirokazu Kore-eda har gjort sin nya film i Sydkorea och fokuserar som ofta på familjerelationer med barn i centrum. ”Broker”, som tävlade om Guldpalmen i Cannes, är en varm dramakomedi om de oönskade koreanska barn som lämnas i så kallade ”baby boxes”. Song Kang-ho (pappan i ”Parasit”) spelar en man som stjäl anonymt inlämnade bebisar och säljer dem på en svart adoptionsmarknad. Allt ändras när han möter en mor som ångrar att hon lämnade bort sitt barn och vill ha det tillbaka.

