Helena Lindblad: Jag fick en glädjechock när filmhistoriens andra kvinna vann Guldpalmen

Plötsligt händer det! Tjugoåtta år efter att Jane Campion vann en Guldpalm för ”Pianot” – filmhistoriens första kvinna – var det äntligen dags igen. Den franska nykomlingen och genreförnyaren Julia Ducournau, som tidigare gjort det köttiga, kannibalistiska coming of age-dramat ”Raw” (2016), vann årets Guldpalm för sin nya utmanare ”Titane”.

Att just Guldpalmsjuryns ordförande Spike Lee skulle fastna för en film som fått festivalpubliken att skrika, rysa och skratta är kanske ingen överraskning. ”Titane” kretsar kring unga Alexia (Agathe Rousselle) som är med om en fruktansvärd bilolycka. Det leder till att hon får ett titanimplantat i hjärnan och sedan drivs av en bisarr (och biologisk) koppling till bilar, exotisk erotisk dans och seriemord. I den queera, vildsinta och och chockartade historien finns också en udda relation mellan Alexia och en pensionerad depressiv brandman, spelad av Vincent Lindon som väckt uppmärksamhet.

Att juryn dessutom lyckas enas om att Guldpalmsbelöna en i sammanhanget ung kvinna (Julia Ducournau är 38 år), som hittills bara gjort två långfilmer, kommer dock som en total glädjechock.

År efter år har Cannes filmfestival, världens mest prestigefulla, bjudit in pinsamt få kvinnor till tävlan. Jubileum efter jubileum har Jane Campion stått där ensam bland andra idel smokingklädda herrar. De gånger som det verkligen kommit iögonenfallande verk signerade kvinnliga regissörer i tävlan har Guldpalmen regelmässigt gått till en manlig regissör. Senast det hände var 2019 när juryn valde bort Céline Sciammas suveräna och storslagna ”Porträtt av en kvinna i brand”.

Det betyder naturligtvis något att årets Guldpalmsjury för ovanlighetens skull dominerades av kvinnor. Och det visar att saker och ting verkligen förändras när kvinnor kommer in maktens centrum.

Att det just blev en kvinna som vann, med en egensinnig film som uppenbarligen inte liknar något annat just nu, kändes som perfekt tajmning. Vid sidan av Ducournau är årets stora vinnare den gamla festivalmadamen i egen hög person. Hela filmvärlden korsade fingrarna bakom ryggen när festivalchefen Thierry Frémaux i våras envetet hävdade att den 74:e filmfestivalen i Cannes skulle äga rum, om än uppskjuten från sitt klassiska majdatum till semestermånaden juli.

Men det blev en festival, och det blev precis den återträff många längtat efter trots covidpasskrav, regelbundna tester av alla icke-vaccinerade och munskyddskrav inomhus. Det är förstås svårt att misslyckas med så många etablerade namn på plats, varav många levererade filmkonst av rang, som Leos Carax (”Annette”), François Ozon (”Tout s'est bien passé”), Joachim Trier (”Verldens verste menneske”), Ryusuke Hamaguchi (”Drive my car”), Asghar Farhadi (”A hero”), Apichatpong Weerasetahkul (”Memoria”), Sean Baker (”Red rocket”), Juho Kuosmanen (”Compartment no 6”) med flera. Plus en hel busslast kända stjärnor som medverkade i Wes Andersons ”The french dispatch”, och som kom till röda mattan i en guldmålad buss.

Även om det var betydligt glesare bland besökare, press, köpare, säljare och alla andra som brukar trängas runt festivalpalatset vid hamnen i Cannes, hörde man hela tiden folk – från hjärtat – säga ”äntligen”.

Det brukar kännas magiskt när man bänkar sig för att se alldeles färska storfilmer som ingen annan publik sett förut, men i år kändes det närmast extatiskt – som att återvinna något man nästan trodde gått förlorat för alltid. Att det blev en så peppig omstart med en kvinnlig Guldpalmsvinnare på sluttampen är nästan för bra för att vara sant.

