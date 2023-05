Helena Lindblad: Kan Cannes rädda registjärnorna?

En ung Catherine Deneuve vakar med förälskad blick över årets filmfest på annonstavlor över hela stan. Den officiella festivalaffischen, som tornar upp sig i jätteformat över festivalpalatset är hämtad från det romantiska sextiotalsdramat ”La chamade” (”Mellan två män”). Den svartvita retrokänslan och valet av fransk films största, nu levande filmstjärna är förstås starkt symboliskt.

Catherine Deneuve på årets festivalaffisch. Foto: Cannes film festival

Det är i Cannes slaget just nu står om biograffilmens framtid. Festivalpubliken är redan het på gröten som alltid. Men sen då, när glittret och glamouren är borta? Vem bryr sig egentligen om i fall ”Indiana Jones and the dial of destiny” betalar sig lika väl som förra årets lansering av ”Top Gun Maverick”? Det är auteurfilmen som måste få mer uppmärksamhet och kärlek nu när inte ens välrenommerade regissörsnamn är någon garant längre för att dra publik på biograferna. Tänk Todd Haynes, Wim Wenders, Tran Anh Hung, Jessica Hausner, Catherine Breillat, Ken Loach och Wes Anderson, till exempel, som alla tävlar.

Inte ens Martin Scorsese, vars FBI-thriller ”Killers of the flower moon” med Leonardo DiCaprio är något säkert kort (producerad av Apple + men får ändå en viss biopremiär till hösten innan den landar på strömningsplattformen). Även om en filmfestival som Cannes alltid får upp temperaturen i filmvärlden måste den här deppiga utvecklingen brytas på något sätt.

Inget vet riktigt hur, men den 76:e filmfestivalen i Cannes har i alla fall bullat upp efter bästa förmåga och efter vissa tillägg lyckas övertrumfa sig själv med nu hela sju kvinnliga Guldpalmskandidater i tävlan.

Bland snackisarna inför årets filmfestival, som hårdbevakas av tusen extrainkallade poliser, finns det givna ämnet Johnny Depp – svärtad av kaosliv och rättegångsdramat kring relationen med ex-frun Amber Heard – som gör storstilad, kunglig comeback och frontar öppningsfilmen ”Jeanne du Barry”. Helt klart den konstnärliga ledaren Thierry Frémaux mest kontroversiella val i år, efter att han uppenbarligen sett men valt bort Woody Allens senaste film.

Jessica Hausners engelskspråkiga tävlingsfilm ”Club Zero” lär också väcka reaktioner. Mia Wasikowska spelar en karismatisk lärare som undervisar i ”medvetet ätande” och lyckas manipulera sina elever på ett uppenbart medicinskt farligt sätt. Minns debatten kring Sara Meidells bok ”Ut ur min kropp” i vintras. Ätstörningar och anorexi är minerad mark, men kan bli en intressant debatt.

Ur Nuri Bilge Ceylans ”About dry grasses” som tävlar om Guldpalmen i Cannes. Foto: Cannes film festival

Geopolitiskt sett träffar festivalen rätt på flera sätt. Många lär vilja se vad den turkiska Guldpalmsvinnaren Nuri Bilge Ceylan (”Vinterdvala”) har att komma med, mitt i landets ödesval. Hans nya megalånga drama ”About dry grasses” har ett könspolitiskt laddat tema som kretsar kring anklagelser om sexuella trakasserier i skolvärlden. Sudans första Cannesfilm ”Goodbye Julia” är också vältajmad med tanke på det galna inbördeskriget som skakat både landet och världen på senare tid. Historien, om två kvinnor från skilda läger i landet, gestaltar en längtan efter försoning. Debutanten Mohamed Kordofani kan bli en registjärna som publiken lär vilja lära känna, om de bara hittar tillbaka till dukarna.

