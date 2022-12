Helena Lindblad: Katia Winter är årets svenska filmdrottning

”Vi lever i en historisk tid”, sade Anette Novak, Svenska Filminstitutets anonyma vd, när hon introducerade årets Guldbaggenomineringar på Filmhuset i Stockholm. Tacka för det, hon har kommit in i branschen i samma veva som exempellösa framgångar för svensk film.

Framför allt Ruben Östlund kommer farande med en andra Guldpalm under armen, en hel hög EFA-priser och två Golden globe-nomineringar. Liksom filmåret 2017, då han var förhandstippad för att vinna en Bästa film-bagge för ”The square”, är den hårdaste konkurrenten Tarik Saleh. Då vann Saleh med ”The Nile Hilton incident”. Det är inte otroligt att hans starka dramathriller ”Boy from heaven” slår ut ”Triangle of sadness” – men oavsett är båda vinnare.

Två rätt väsenskilda filmer till både temperament och visuell gestaltning, men som bägge lyckas säga något högintressant om samtiden, om människovärde och om maktstrukturer. Den ena en våldsam urladdning med kaskadkräkningar och förlorade positioner, den andra en stram och underskruvad gestaltning av trons inneboende explosivitet. En delad Guldbagge vore för en gångs skull på sin plats.

En glad överraskning var att årets Guldbaggejury gillade tragikomiska ”Comedy queen” (sex nomineringar, inklusive bästa film) lika mycket som jag. Att göra riktigt lyckad film för den känsliga åldern runt 11–13 år är en svår konst, särskilt som utgångspunkten är att överleva en blytung sorg i familjen.

Skådespelarmässigt har det gångna året, med få undantag, bjudit på få riktigt köttiga roller, vilket märks bland de delvis rätt bleka nomineringarna. Det finns inget scenario där inte Katia Winter vinner priset för årets bästa kvinnliga huvudroll. En komedienn med enorm kapacitet, tajmning och ”funny bones” som lät höra tala om sig i januari med Vasaloppsromantiska ”Ur spår” och sedan blommade ut i mittlivskriskomedin ”Året jag slutade prestera och började onanera” (som hon här är nominerad för). Tawfeek Barhom, som gör huvudrollen i ”Boy from heaven” med oemotståndlig intensitet lär bli svår att gå förbi när det gäller bästa manliga huvudroll, liksom Fares Fares i samma film (bästa manliga biroll). En postum huvudrolls-nominering till Sven Wollter för ”Dag för dag” känns i ärlighetens namn lite som en sentimental nödlösning i sammanhanget.

Vad som saknas bland Guldbaggenomineringarna? Asta Kamma August i ”Bränn alla mina brev”. Hon gjuter liv i det stiliga men väl blodfattiga dramat och får mig att önska en separat biopic om den spännande Karin Stolpe. Bland dokumentärfilmsnomineringarna – varför inte utöka till fler när genren är så stark? – hade jag gärna sett Stig Björkmans inträngande författarporträtt ”Joyce Carol Oates. A body in the service of mind” liksom Maud Nycanders vardagsnära separationsdrama ”Kärlek & skilsmässa” – årets dokumentära feel good.

Även om filmhösten har varit rätt stark, lurar publikkrismonstret under ytan. Den stora utmaningen för både Novaks Filminstitut, liksom resten av filmbranschen är att hitta filmer som kan locka publiken tillbaka. Frågan är om det inte är dags att försöka sno publik från internationella genrefilmer? Om en svensk budgetskräckis som ”Feed” kan sälja mer än hundratusen biljetter, vad skulle inte då en mer kvalificerad satsning kunna göra? Inte bara skräck utan spiondramatik, psykologisk thriller med mera.

Tarik Salehs succé på franska biografer, runt en halv miljon sålda biljetter, visar att det går att förena...

Läs mer om film i DN och fler texter av Helena Lindblad

Läs mer: ”Triangle of sadness” fick flest Guldbaggenomineringar i år - hela listan