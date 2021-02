Helena Lindblad: ”När lammen tystnar” har åldrats med värdighet

När Anthony Hopkins fick manuset till ”När lammen tystnar” trodde han det handlade om en barnfilm. När han väl öppnade pappersbunten tyckte han att det var det bästa han läst.

Ett drygt år senare var han plötsligt ett med Hannibal Lecter, filmvärldens mest finkulturella monster med glupande aptit på såväl människor som klassisk musik och renässanskonst. Hopkins vann en Oscar, liksom Jodie Foster som spelar den unga FBI-agenten Clarice Starling som skickas rakt in i lejonets kula.

Lecter-repliker som ”En folkräknare försökte testa mig en gång, jag åt hans lever med favabönor och en trevlig chianti”, har blivit klassiker. Likaså (som förstås också) Lecters galghumoristiska avslutningsord till Clarice i telefon när han är på rymmen: ”I'm having an old friend for dinner”.

Nu är det agent Starlings tur att få stå i rampljuset igen. Viaplay-serien ”Clarice” har premiär på Viaplay på alla hjärtans dag, på dagen 30 år efter världspremiären. Tidsmässigt utspelar sig serien ett år efter att Clarice Starling lokaliserat och avrättat den vidriga seriemördaren Buffalo Bill som flått unga flickor för att sy en dräkt av deras hudstycken. Samtidigt har hon lyckades rädda den kidnappade senatorsdotter som höll på att bli Bills offer. Flickans mamma, Ruth Martin, har nu blivit justitieminister, och kallar in Clarice för att utreda nya bestialiska kvinnomord. Men hur djupgående är egentligen stjärnagentens trauma och är hon redo för de nya utmaningarna?

Men den nya serien ”Clarice” saknar inte bara Hannibal Lecter-karaktären (av rättighetsskäl). Magin är ohjälpligt borta. Det är nästan plågsamt att se den Australienfödda Rebecca Breeds försöka göra en Jodie Foster utan vare sig ett spänstigt manus eller någon bitig dialog.

Rebecca Breeds som Clarice Starling i ”Clarice”. Foto: Brooke Palmer

De tre avsnitt som var tillgängliga för förhandstittning är röriga och växlar mellan bestialiska mord och en Waco-liknande situation i en sektliknade miljö ute på landet. Kanske finns det en mer spännande båge som binder ihop serien, kanske inte. Serieskaparen (Alex Kurzman och Jenny Lumet som gjort ”Star Trek: Discovery”) har i alla fall på ett ironiskt sätt uppdaterat upplägget trots att serien utspelar sig 1993. De låter den nya Clarice Starling kämpa för att man inte ska leta efter en seriemördare i första hand eftersom hon får känsla för att något annat ligger bakom brotten.

Upphovsmännen spinner också vidare på patriarkala strukturer som drabbade original-Clarice, så snyggt illustrerade i hisscenen i ”När lammen tystnar”, för att visa att det knappast blivit så mycket mer jämställt. Å andra sidan reproducerar de också bilderna av bestialiskt stympade kvinnolik som blivit en daterad stapelvara i genren. Hundälskare kan hur som helst glädja sig åt att lilla lurviga Precious uppenbarligen överlevde sin seriemördar-husse.

Tanken att göra Clarice Starling till huvudperson äntligen är inte helt galen. I filmen är ju Jodie Fosters karaktär lika betydelsefull som Hopkins. Det är scenerna mellan dem, djupt nere i den stenklädda, närmast medeltida cell där Lecter hålls fången, som är filmens mest avgörande. Spelet mellan hennes sårbarhet och hans manipulativa sätt känns fortfarande gastkramande. Sättet hon ”köper” hans hjälp genom avslöja sin barndoms djupaste trauma smärtar trettio år senare, och Foster gör sitt livs roll där och då. Hopkins sätt att hålla sig absolut stilla och stirra med sina bleka blå ögon och hängande händer är också omistligt.

Att det är just de scenerna man minns är kanske inte så konstigt. Skyhög kvalitet trots det publika tilltalet. Däremot har nog många med mig förträngt de sensationslystna och tondöva scenerna med Buffalo Bill och hans monstruösa transpersona. Hbtq-världen reagerade skarpt redan för trettio år sedan med demonstrationer utanför Oscarsgalan – i dag är de delarna av berättelsen lyckligtvis hopplöst daterade och otänkbara.

Jonathan Demmes ”När lammen tystnar” startade en ny, hipp filmtrend – en mardrömsmörk fetisch för seriemördare – som varade under en stor del av nittiotalet. Men den ikoniska filmen expanderade också till ett universum med utgångspunkt från författaren Thomas Harris skräckromaner om psykiatern Hannibal ”The Cannibal” Lecter.

Bild 1 av 2 Jodie Foster vann en Oscar för rollen som Clarice Starling i ”När lammen tystnar” (1991). Foto: Alamy Bild 2 av 2 Gillian Anderson och Mads Mikkelsen i ”Hannibal” (2013). Foto: Alamy Bildspel

Hopkins repriserade sin paradroll i Ridley Scotts påkostade ”Hannibal” tio år senare (med Julianne Moore som Starling) och med spektakulära scener från Florens liksom i senare i ”Röd drake” som tidsmässigt utspelar sig före ”När lammen tystnar”.

Tv-världen plockade så småningom också upp handsken med ”Hannibal” 2013-2015 där Mads Mikkelsen spelade Lecter och fick hängivna fans som aldrig slutar längta efter en fortsättning, liksom spin off-serien ”Mindhunter” baserad på den verkliga FBI-profileraren John Douglas som inspirerade Harris. För att inte tala om mängder av satiriska humorsketcher.

”Clarice” lär inte blir det sista som sägs om den här världen. Men oavsett skönhetsfläckarna är att det alltid värt att återvända till originalet ”När lammen tystnar”.

”Clarice” har premiär på Viaplay den 14 februari. ”När lammen tystnar” går att strömma på bland annat Viaplay och SF Anytime.

Sex fakta om ”När lammen tystnar” ● Thomas Harris blev inspirerad av att skapa Hannibal Lecter när han som ung mötte en fängelseläkare i Mexiko och senare upptäckte att mannen egentligen var en intagen. ● Gene Hackman var med i början av processen men hoppade av. Jonathan Demme hade från början Sean Connery som förslag till Lecter och Michelle Pfeiffer som Clarice. ● Karaktären Buffalo Bill bär spår av en verklig amerikansk seriemördare vid namn Ed Gein. ● De flesta scenerna mellan Hopkins och Foster är i verkligheten filmade var för sig. ● Filmen vann totalt fem blytunga Oscarsstatyetter, förutom skådespelarpriserna vann den även bästa film, bästa manus och bästa regi. Visa mer

