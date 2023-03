Helena Lindblad: Oscarsgalan visar att Hollywood har blivit ett multiversum

Kioskvältare som ”Top gun. Maverick” och ”Avatar. The way of water” må ha dragit tillbaka publiken till biograferna efter pandemin med hjälp av väl beprövade koncept och astronomiska produktionskostnader. Men är det något som nattens Oscarsgala strök under med tjocka streck, så är det att det är konstnärlig kvalitet och kreativ extas som gäller för att biograffilmen ska fortsätta vara relevant.

Den historiska multivinsten för en indiefilm som ”Everything everywhere all att once” visar också att både publiken och den mångtusenhövdade Oscarsakademin är öppna för innovationer om det finns hjärta och mening med dem. Duon Daniel Kwans och Daniel Scheinerts superhjälteflörtande sci fi-epos var inte min personliga favorit. Men jag kan inte – särskilt inte efter en omtitt – låta bli att fascineras av hur man kan vrida och vända på en story om en kinesisk immigrantkvinna och hennes komplicerade förhållande till en queer dotter och förvandla familjedramat till en halsbrytande och sinnesutvidgande genrelek i långformat som kräver oavlåtlig koncentration av sin publik.

Framgången för ”Everything...” visar också att man inte ska underskatta behovet av mångfald. Sällan har två skådespelare fått lika mycket kärlek under hela galasäsongen som de nyblivna Oscarsvinnarna Michelle Yeoh och Ke Huy Quan.

Priset för bästa sång till dansanta ”Naatu naatu” från den episka indiska storfilmen ”RRR” – som konkurrerade ut låtar sjungna av stjärnor som Rihanna och Lady Gaga – var betydligt mer överraskande men visar också att juryn ser bortom de invanda vägarna.

Även om galan i sig var lite för välkammad och försiktig, märkt att av förra årets örfilstrauma, var det länge sedan det var så mycket suveräna och rätt stökiga filmer nominerade i kategorin årets bästa film – ”Tár”, ”The banshees of Inisherin”, ”Women talking” och Ruben Östlunds ”Triangle of sadness”.

Det var deppigt att både ”The banshees...” och ”Tár” gick lottlösa från nattens gala, men det var en höjdare när Sarah Polley fick stega upp på scenen och ta emot en manus-Oscar för storslagna ”Women talking”. Den kunde inte ha hamnat i bättre händer. Att det blev Brendan Frasers i alla bemärkelser tunga roll i ”The whale” som prisades i stället för Austin Butlers snygga men plastiga Elvisimitation kändes också rätt.

Vid sidan av det trendiga uppstickarbolaget A24 (”Everything everywhere all at once”, ”The whale”) blev Netflix en av nattens stora vinnare med bland annat fyra statyetter för tyska, blytunga, visuellt genomförda ”På västfronten intet nytt”.

Bortom allt bländverk, kampanjer och pengar är det här som Oscarspartyt och fyller en funktion. Efter snart hundra år har galan nu definitivt tagit klivet från monokultur till multikultur även om allt inte är perfekt förstås, särskilt inte när det gäller svart representation bland de nominerade filmerna. Men den har blivit det glassiga skyltfönster som filmkonst, i bredare bemärkelse, så väl behöver.

