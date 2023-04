Helena Lindblad: Rekordår för kvinnor i Cannes – men inte för Sverige

Logga in

Det behövdes uppenbarligen en kvinna i toppen för att Cannes slutligen skulle skippa den dominerande herrklubbstrenden i Guldpalmstävlingen. Filmdistributören Iris Knobloch ersatte i år veteranen Pierre Lescure som festivalboss, och står nu sida vid sida med den mångåriga konstnärliga ledaren Thierry Frémaux. Under torsdagens presskonferens i Paris, där årets festivalprogram avslöjandes, citerade Knobloch författaren Antoine de Saint-Exupéry som, ungefär, har sagt att ”ett bra parliv handlar om att titta åt samma håll”.

Så kanske är det ingen slump att festivalledningen i år tittat extra mot världens kvinnliga regissörer. Sex kvinnor i årets Guldpalmstävling (av 18 hittills) är något som man bara kunnat drömma om tidigare.

Här finns till exempel österrikiska Jessica Hausner som kommer med ”Club Zero”, ett engelskspråkigt drama om en manipulativ kvinnlig lärare (Mia Wasikowska) som duperar elever på en elitskola. Roligt också att den kontroversiella Catherie Breillat, som länge varit uträknad på grund av sjukdom, gör comeback med dramat ”L'été dernier” där Lea Drucker spelar en medelålders bonusmamma som inleder ett förhållande med sin tonåriga styvson (japp, en remake av danska ”Hjärter dam”). Jag blir också väldigt nyfiken på vad tunisiska Kaouther Ben Hania (”The man who sold his skin”) ska göra med ”Four daughters” som lär skildra sexuella trakasserier i hemlandet, liksom på den senegalesiska debutanten Ramata-Toulaye Sy som tävlar med det unga kärleksdramat ”Banel et Adama”.

Veteranherrarna är förstås inte helt borta, långt därifrån. Den 86-åriga Ken Loach är tillbaka med en film med den passande titeln ”The old oak”. Wim Wenders kommer till Cannes med ”Perfect days” och Hirokazu Kore-eda ska visa sin nya japanska ”Monster”. En tydlig trend är att italienarna är tillbaka på Croisetten igen med Guldpalmsvinnaren Nanni Moretti (”The sun of the future”) som härförare.

Sverige, som var så starkt förra året, lyser helt med sin frånvaro i tävlan. Ruben Östlund, som är juryns ordförande, behöver inte riskera att bedöma sina blågula konkurrenter, med andra ord. Den enda svenskkopplingen i år är att Alicia Vikander frontar kostymdramat ”Firebrand”, en historisk thriller i Tudorkostym där Hollywoodaktrisen spelar Henrik VIII:s sjätte hustru Katherine Parr mot Jude Law som kungen. Inte heller Danmark eller Norge syns i år. Däremot är ryktet sant att Finlands mest kända registjärna Aki Kaurismäki gör storstilad comeback med ”Fallen leaves” som sägs bygga vidare på klasstematiken i hans senare filmografi.

Det är synd att inte Martin Scorsese, som vann en guldpalm 1976 med ”Taxi driver” inte gick med på att förlägga sin nya ”Killer's of the flower moon” i tävlan. Det adderar ändå lite spänning till festivalen om de riktigt stora namnen vågar utsätta sig för konkurrensen. Dessutom är Scorsese en av de mest vältaliga anhängarna av biografkulturen och kommer att få se sin film på de stora dukarna efter Cannespremiären trots att det är strömningsplattformen Apple TV+ som har cashat in.

Även om jag älskar Wes Anderson av hela mitt hjärta, han tävlar med sin kolorerade ” Asteroid city”, och Todd Haynes, som kommer med ”May/December”, är de ändå inte i samma omloppsbana om Scorsese. Det är ändå ett lockande program, som kommer att kompletteras med flera sidoserier nästa vecka. Det känns lite färglöst att Greta Gerwig inte kommer att sprida sin subversiva, rosaskimrande dockmagi över Cannes, men å andra sidan lär den förhandshajpade HBO-serien ”The idol”, av Abel ”The Weeknd” Tesfaye och Sam Levinson skapa uppiggande rabalder. Och vem vill inte se Pedro Almodóvars korta queerwestern ”Strange way of life” med Ethan Hawke och Pedro Pascal på festivalvänliga 30 minuter?

Att Harrison Ford, 81, ska vandra uppför den ikoniska röda mattan för en galapremiär av ”Indiana Jones and the dial of destiny” har knappast undgått någon. Ytterligare ett exempel på att de sega trettio- och fyrtiotalisterna knappast älskar pensionen. Om det gamla äventyrsactionkonceptet håller för en femte omgång återstår att se. Jag ser kanske ändå mest fram mot att se en ung Harrison Ford i nyfunna filmbilder hämtade från ikonen Agnés Vardas gamla hyllningsfilm ”De 101 nätterna” som gjordes till filmens hundraårsjubileum 1995. Det är Cannes i ett nötskal, en ständig flört med det senaste av de senaste, men utan att glömma filmhistorien.

76:e filmfestivalen i Cannes Årets Cannesfestival äger rum den 16–27 maj Guldpalmsjuryn leds i år av den svenska regissören Ruben Östlund som tidigare vunnit två Guldpalmer (”The square”, 2018 och ”Triangle of sadness”, 2022). Mest hajpad comeback gör Martin Scorsese med ”Killer's of the Flower moon” med Leonard DiCaprio i huvudollen. Öppningsfilm blir Maïwenns glammiga kostymdrama ”Jeanne Du Barry” där hon själv spelar huvudrollen som älskarinna åt Johnny Depps Ludvig XV. Bland filmerna som tävlar om den gyllene palmen återfinns bland annat Wes Andersons ”Asteroid City”, Aki Kaurismäkis ”Fallen leaves”, Todd Haynes ”May/december”, Ken Loachs ”The old oak”, Catherine Breillats ”L'été dernier” och Jessica Hausners ”Club Zero”. Alicia Vikander försvarar de svenska färgerna i tävlingsfilmen ”Firebrand” av Karim Ainouz, ett kostymdrama där hon spelar mot Jude Law.

