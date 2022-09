Helena Lindblad: Venedig – de förlorade barnens stad

Om förra året var mammornas år, så är samtidens barn den röda tråden på den nittioåriga filmfestivalen i Venedig, en publikfest som föddes under fascisttiden men i dag håller demokratins och konstens frihet högt.

Den oförtröttliga president Zelenskyj angav tonen när han passade på att hålla ett av sina många engagerade, digitala brandtal under invigningen av årets festival som avslutades med att han, likt eftertexterna på en film, lät namnen på de hundratals barn som hittills mist livet under Rysslands anfallskrig mot Ukraina rulla på skärmen.

Festivalens filmbarn hotas inte av ryska raketattacker men befinner sig ofta i skottgluggen för sina föräldrars mer eller mindre egocentriska livsval och känslomässiga bergochdalbanor. En av årets överlägset bästa filmer på temat barn är franska Rebecca Zlotowskis avspända och vardagsrealistiska ”Les enfants des autres” (”Other people's children”).

Virginie Efira – den enda som verkligen hotar Cate Blanchett (”Tár”) i kampen om årets pris bästa kvinnliga skådespelare – spelar högstadieläraren Rachel som börjar drömma om ett eget barn när hon träffar den frånskilda bildesignern Ali (Roschdy Zem). Ali har dock redan en liten dotter med sin förra fru (Chiara Mastroianni) som fortfarande befinner sig strax utanför bilden. Plus för att den 92-åriga dokumentärlegendaren Frederick Wiseman spelar knipslug gynekolog. ”Les enfants des autres” gör inga stora dramatiska gester men hittar en berörande historia som sällan berättas, om barnlängtan runt fyrtio och bonusförälderns ofta otacksamma roll. En roll som ofta innebär mycket kärlek och skyldigheter, som i Rachels fall, men få rättigheter.

Virginie Efira och Callie Ferreira-Goncalves i ”Les enfants des autres”. Foto: Venice filmfestival

Filmen utspelar sig under ett år där kärleksparets relation ställs på hårda prov. Ett elegant och intimt, närmast klassiskt, filmberättande förenas med ett varmt barnperspektiv. Det är inga små existentiella frågor som avhandlas, men Zlotowski har ett sådant fantastisk flyt i såväl sin stil som i sitt ärende – allt på duken känns enkelt, självklart och nära.

I borgerligare värld där Berlinerfilharmonikerna är fokus rör sig Todd Fields skarpsinniga och formidabelt välspelade drama ”Tár” som också tillhör festivalens höjdpunkter. ”Det enda i ditt liv som inte är resultatet av transaktion ligger och sover där inne”, säger Nina Hoss konsertmästare i en svidande nyckelreplik till sin hustru stjärndirigenten (Blanchett). Deras gemensamma adoptivdotter Petra, som är nattad i sitt rum i parets avskalat lyxiga Berlinvåning, får symbolisera den frizon där huvudpersonen Lydia Tár kan vara en hel människa. Hennes ego, begär, och makthunger för henne dock hela tiden bort från dotterns rum. ”Tár” är också en story som känns befriade ny, en säreget stark skildring av priset som en mamma betalar för karriären och kreativiteten.

Skilsmässobarnen träder fram i helfigur i två väsensskilda dramer som båda bygger på pjäser. Darren Aronofskys teatraliska men gripande drama ”The whale” rör sig kring en våldsamt överviktig far lika fast i sitt kroppsliga fängelse som i sitt vardagsrum. Hans enda kvarvarande drivkraft i livet är att komma nära sin unga tonårsdotter som han förlorat vårdnaden om långt tidigare. Årets mest omtalade comeback, Brendan Fraser, bär upp den enorma kroppen med en gripande och sällsam grace.

Brendan Fraser i ”The whale”. Foto: A24

En syn som förstås är svår att gå förbi, men det är samspelet mellan honom och ”Stranger things”-skådespelaren Sadie Sink som får filmen att glöda av mening. Det är dottern blick på fadern som lyfter ”The whale” från det lätt spekulativa till något djupt humanistiskt. När dottern fräser ”Du äcklar mig!” handlar det inte om faderns sjukligt uppsvällda lekamen utan om att hon känner sig lämnad av honom.

Den franske dramatikern Florian Zeller följer i sin tur upp sin Oscarsprisade ”The father” med ett medelklassvalt skilsmässodrama långt ifrån det stökiga, illaluktande vardagsrummet i ”The whale”. Men på samma sätt som Aronofsky använder han skuldkänslorna som motor. Hugh Jackman spelar en toppjurist på Manhattan som har lämnat sin gamla fru (Laura Dern) och tonårsson för att börja om med ny ung fru och ny bebis i en tjusig New York-lya.

Zen McGrath, Laura Dern och Hugh Jackman i ”The son” Foto: Venedigs filmfestival

Familjelyckan störs av att sonen i det första äktenskapet plötsligt slutar gå i skolan och mår allt sämre. ”The son”, som också tävlar om ett Guldlejon i Venedig, bygger liksom Zellers förra film på hans egen pjäs om föräldrar med skuldkänslor och barn med psykisk ohälsa. Föräldrarnas, liksom bonusmammans, handfallenhet och oförmåga att riktigt ta in att deras bekväma liv måste ändras radikalt för att försöka rädda sonen är väl skildrade. Ändå saknar dessvärre den programmatiska och rätt förutsägbara ”The son” den subtilitet och den psykologiskt utmanande iscensättning som gjorde ”The father” till ett mästerverk.

Den brittiska ”The souvenir”-regissören Joanna Hogg vill i sin tur utforska relationen mellan en medelålders kvinna och hennes åldrade mor i festivalaktuella ”The eternal daughter”. Dottern är filmare – man förstår att det här är personligt liksom hennes tidigare filmer – och rör sig plågat kring vetskapen om hur lite man egentligen vet om sina föräldrars hemligheter, sorger och smärtor. Den briljanta Tilda Swinton i dubbelroll lovar förstås gott. Ett suveränt ämne som Hogg dessvärre tappar bort i en trevande blandning av spökhistoria och relationsdrama i ett dimmigt, grått och öde hotell som en gång var moderns barndomshem.

Tilda Swinton i ”The eternal daughter” Foto: Sandro Kopp

Barnen står även i centrum i festivalens två vida omtalade litterära adaptioner av amerikanska samtidsklassiker som ”White noise” (Don DeLillo) och tegelstenen ”Blonde” (Joyce Carol Oates). Svart komedi eller svart tragedi? Valet här är inte så svårt. Noah Baumbachs film befinner sig visserligen fast förankrad i 80-talet men känns ändå påfallande modern i skildringen av den stora, stökiga bonusfamiljen som hamnar i kris när ett giftmoln sprider oro i deras hemstad. En kufigt välvillig, djupt trogen DeLillo-tolkning full av träffsäkra lakonismer och förhöjd med otaliga filmiska referenser. Inte det skarpaste Baumbach gjort men älskvärd och förtjusande avslappnad i sin hyllning till den familjekärlek där alla ska med, oavsett vem som är pappa eller mamma till vem i barnaskaran.

Bild 1 av 2 Ana de Armas i ”Blonde”. Foto: Netflix Bild 2 av 2 Adam Driver i ”White noise”. Foto: Netflix Bildspel

Även Andrew Dominiks tolkning av ”Blonde” ligger nära originalet. För nära kanske? ”Blonde” iscensätter med all önskvärd tydlighet Joyces teser om att Norma Jeane Baker/Marilyn Monroe dels aldrig kunde frigöra sig från sitt traumatiserade inre barn och sätta gränser, dels att alla män som kom i kontakt med henne använde henne för sina egna behov. Ana de Armas gör inget dåligt jobb i huvudrollen, det är inte hennes fel att Andrew Dominik inte tar Joyces verk vidare utan fastnar i en statisk och märkligt lysten offerskildring.

Festivalen andra stora franska film, ”Athena”, är betydligt mer upplyftande trots sin alarmism och den unga generationen. Den landar som en spark i magen och attackerar med den intensiva hettan hos en molotovcocktail. Regissören Romain Gavras har tagit hjälp av sin ”Les misérables”-kompis Ladj Ly för att skriva en film om ett sårigt brödraskap mot en fond av en brinnande förort. Tänk en fortsättning på Lys hektiska skildring om polisbrutalitet från 2019.

Den makalösa inledningsscenen på 11 minuter, som ger känslan av en enda megalång tagning, startar på en polisstation under attack och slutar i den fiktiva förorten Athena (inspelad i Évry-Courcouronnes utanför Paris) förvandlad till krigszon där ortens barn och unga bygger barrikader och går bärsärk.

”Athena”. Foto: Kourtrjameuf Kourtrajme

Allt utlöst av att den unga pojken Idir misshandlats till döds av tre män i polisuniformer. Den döda pojkens äldre bröder hamnar på var sin sida om stridslinjen. Den ena är en karismatisk Che Guevara-liknande upprorsledare (nykomlingen Sami Slimane har en magisk utstrålning) som kräver rättvisa och den andre militärt dekorerad polis (Dali Benssalah från ”No time to die”) som vill låta lagen ha sin gång.

Gavras, som fullständigt naglar fast publiken vid sätena, har de klassiska grekiska tragedierna i sitt dna samtidigt som de attackerande polisernas heltäckande kroppsskydd ger känslan av medeltida riddarrustningar. ”Athena” utstrålar något tidlöst – det är den franska nationalsymbolen Mariannes oälskade barn som vägras kuvas mer – men inger samtidigt en brännande känsla av här och nu, av den obönhörliga kraften i folkliga uppror som ger fan i samhällets repressiva makt. Inte för inte låter tv-skärmar ana att upproret i filmen sprider sig till andra delar av Frankrike. Mitt i all sin storslagna operamässighet säger ”Athena” något kraftfullt om att krig kan se ut på olika sätt men att det är barnen, framtiden, som får betala det högsta priset.

Colin Farrell och Brendan Gleeson i ”The banshees of Inisherin” Foto: Disney

Flera av de här filmerna, särskilt ”Tár”, ligger bra till inför lördagskvällens avslutande gala där Guldlejonet med flera priser delas ut, i alla fall om man tittar på kritikermottagandet. Det gäller även Luca Guadagninos köttiga roadmovie ”Bones and all” och Martin McDonaghs underbara svarta komedi ”The banshees of Inisherin” där Colin Farrell och Brendan Gleeson excellerar i en blåsig, mycket irländsk historia om manlig vänskap med förhinder på en isolerad ö. En kritikerrosad högoddsare är Laura Poitras dokumentär ”All the beauty and the bloodshed” med konstnären Nan Goldin som härförare i kriget mot den opioidsäljande familjen Sackler som försökt tvätta sitt dåliga rykte med blodspengar till konsten. En sprakande engagerad film med ett urstarkt ärende där konst och politik gifter sig.

