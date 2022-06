Helmerson: Alla dessa it-haverier – var de livet?

Så hur firade ni Sveriges, Götes och Vendes konungs- och drottningsliga nationaldag på självaste måndagen?

För egen del sysslade jag efter frukosten med mitt tennisspel, tiebreak mot Ballflash354 från Kroatien, när paddan laddade ur. Då fick jag övergå till Twitter på mobilen. Någonstans bland alla partister som hade den makalösa turen att just deras partiledare var bäst under söndagens debatt – vad är oddsen? – fanns ett låttips: ”Bästa covern någonsin på ’Dancing on my own’!”

Då vill man klicka förstås, men någon annan twittrare hade svarat ”denna är ännu bättre”, så då klickade jag där i stället och hamnade på Youtube.

Men vafalls? Min inloggning hade slutat gälla, så det krävdes tvåvägsautentisering för att logga in mig igen. Måste jag minnas mitt lösenord? Nej, det var sparat, hurra – men efter vederbörlig autentisering visade sig länken gå till en ”Dancing on my own”-parodi på grekiska, det var kanske det minst underhållande jag någonsin vilat ögonen på.

Tillbaka till originallänken, bästa covern någonsin – den gick till Spotify, visade det sig, och tydligen tilläts då bara 29 sekunders spelning. Men detta var egalt, för Spotify hängde sig och stod bara och snurrade, det snurrar fortfarande och kommer förmodligen att göra det tills grekerna hunnit skriva ytterligare fem parodier.

”Ja, FÖRLÅT DÅ för att jag ville höra en låt”, formligen vrålade jag nu inombords – men så tänkte jag att det i alla fall var en god sak med detta: Jag hade sluppit den där typen av internet-felmeddelanden som tycks riktade till ovanligt lättkränkta dagisbarn. ”Oopsie daisy, här blev det visst lite knasigt men det är vårt fel och inte ditt för du är FABULOUS!”

Men någon låt blev det inte efter denna kvart av vardagsångest. Kunde det kanske bli en solig promenad i stället? Nä se det kunde det inte, för nu hade min telefon också laddat ur och då kunde jag inte använda min Man Workout Premium Gold-app som upplyser alla mina vänner hur långt jag promenerat denna dag. Åh, vad det är svårt att leva!

Och det mest ironiska? Jag gillar inte ens ”Dancing on my own”.

