Helmerson: ”Daggstänkta berg” funkar dåligt efter Aztec Camera

”Ett bra blandband”, skriver Nick Hornby i romanen ”High fidelity”, ”är lika svårt att åstadkomma som en bra separation.”

Varför är det så? Vill man ha det bästa bandet, eller i dag den bästa spellistan, borde det bara vara att sätta ihop de bästa låtarna? Nej, alla vet att det inte funkar så. Det är som en lyckad fest: alla inbjudna kan inte hänga nakna i taklampan, det behövs också gänget som sitter i köket och diskuterar Nietzsche.

För två veckor sedan skrev jag på denna plats första delen av historien om det ultimata blandbandet, ”Bara fint” från 1986. Den andra delen, eller sidan eftersom det är gamla kassettband vi talar om, börjar med att jag slarvade bort ”Bara fint”.

När man flera gånger lyssnat på låtar i samma ordning börjar man höra nästa i huvudet innan den börjar. Det utnyttjade jag för att försöka återskapa bandet. Jag mindes att ”Excellent birds”, med Laurie Anderson var med. Och när den tog slut, då kom… var det inte ”Dressing up” med Cure? Och efter den… Ja, Aztec Camera! ”Oblivious”!

Och åren gick. Sakta, som en konservator med en fragmentarisk målning, kunde jag lägga nya lager på mitt blandband. Någon uppfann internet, ibland dök en enstaka textrad upp som en gammal bekant i huvudet, och jag kunde googla den. ”Years with a genius for living” – ah, ”The ink in the well”, David Sylvian!

Bara en bit saknades. En brötig, svensk postpunklåt. Den rad jag mindes, ”som daggstänkta blad, små pärlor av svett”, gav bara sökträff på ”Vi gå över daggstänkta berg” och den hade funkat dåligt efter Aztec Camera.

Men för en knapp månad sedan: förlossningen. Jag berättade om mina bekymmer på Twitter och fick svar direkt: ”Memento vivere” av Memento Mori. Hurra – efter mer än 35 år var ”Bara fint” komplett. Men nu förstås som spellista på Spotify – man är väl en hipp katt som lyssnar på Aztec Camera likadant som kidsen!

Och samtidigt: tomheten. Känslan av att ha fått det sista frimärket i samlingen. Förut saknade jag en låt. Nu saknar jag ett helt projekt, en livsmening.

