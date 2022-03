Helmerson: Det går inte att googla känslan att håna Arsenal på Wembley

Det finns några meningar man aldrig någonsin vill höra i kabinen när flygplanet är i luften, och en sådan yttrades strax bakom mig på morgonen den 22 september 1999.

Jag vet datumet, för sådant är vi fotbollssupportrar bra på. Även om vi inte alltid har dem i huvudet är de lätta för oss att hitta. Nu bara googlade jag: ”Arsenal AIK” och det räckte för att datumet och alla basfakta omedelbart skulle ramla in: Arsenal–AIK 3–1, Champions League 22/9 1999, Gnagets målskytt Krister Nordin.

Wembley Arena.

Men det viktiga kommer inte upp vid en nätsökning. Det får man googla i sin själ, genom att sluta ögonen och minnas tiden för nästan tjugofem år sedan, hur det började i allsvenskan där AIK inte kunde vinna tills de bytte målvakt, tog in en reslig bleking med träningsoverallsbyxor och sedan inte kunde förlora.

Ja, så började resan som skulle sluta på Wembley, men man kan inte googla smaken av öl efter Bajenderbyt i augusti 1998, inte Nebojsa Novakovics älvliknande steg eller känslan av novemberluft i ansiktet när målvakten i långbyxor klistrade en boll på mållinjen på övertid, och timmarna efter när vi firade ett guld genom att krama främlingar tills alla främlingar tog slut.

Man kan inte googla känslan att stå på Wembley och sjunga ”Sit down, boring Arsenal” eller ”We’re here cause we’re champions” – men vi var faktiskt mästare, till skillnad från Arsenal som bara hade kommit tvåa i sin provinsiella lilla serie.

Och definitivt inte den tanke som kom en sensommardag 1999 när AIK skulle spela Champions League och samtidigt ledde serien med jag vet inte, sju–åtta poäng:

”Tänk om det aldrig blir bättre än så här?”

På lördag börjar allsvenskan igen. Du kan försöka googla allt som hör samman med denna leriga, underbara liga och dess usla, underbara lag, men du kommer inte att lyckas.

Du kan, till exempel, inte googla känslan att som flygrädd vara på väg till Wembley i ett chartrat plan fullt av supportrar som druckit öl sedan fem på morgonen och höra från stolsraden bakom:

”Men ge fan i att elda!”

