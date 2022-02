Helmerson: Efter pandemin var vi som Kristina och Karl Oskar i storstan

”Men har du sett, Krestina, jäntan därstädes har alldeles blått hår!”

”Jo du, Kal Oska, det är väl nåt trendigt hon sett på den däringa MTV, kantänka?”

Ja, när l'Amour och jag tog oss in till storstan i förra veckan, just när restriktionerna släppts, hade vi utan problem passat friktionsfritt i rollistan för valfri filmatisering av ”Utvandrarna”. Allt var så... stort. Så intensivt. Människorna så många. Vi tryckte oss mot varandra just som Vilhelm Moberg beskrev de storögda smålänningarna på skräckslagen utflykt bland Manhattans fasor och frestelser:

”De hade aldrig kunnat föreställa sig att all denna härlighet fanns i världen, allt vad de här gick förbi.”

Kanske stärktes vår känsla av bondförskap av att vårt ärende var att skaffa en ny router, något som kan förvandla vem som helst till Bockstensmannen.

”Vi är inte helidioter, men kanske halv, så lägg dig på den nivån”, sa jag till försäljaren. Jag var ändå lite nöjd med den repliken. Men så frågade han vad vi i första hand skulle använda routern till och jag svarade: ”Ja, vi gejmar inte”.

Med tanke på hur vi ser ut var det en upplysning lika nödvändig som om jag hade sagt ”Vi är inte inuiter, så vi ska inte främst ha den till att jaga säl”.

Och vi stammar och bräker och tittar i gatan och skrattar förläget

Då blev det inte direkt lättare att kliva ut på de moddiga trottoarerna igen. Vår stadsovana blev bara tydligare; vi fastnade på refuger, hoppade undan pilande budcyklister, krockade med folk och med varandra, helt i otakt med stadens undersköna, instinktiva rytm.

När som helst kommer, tänkte jag, en riktig gammaldags bondfångare. Han ser oss, stukar till sin snajdiga Nalenhatt, flinar inställsamt och säger: ”Men tjenare tjenare, här vilar inga lessamheter, jag har lite fräsiga storstadstips till herrskapet, hur mycket klöver medförs om man får spörja?”

Och vi stammar och bräker och tittar i gatan och skrattar förläget och han undrar ”När var det till att anlända kungliga huvudstan månntro?”

Och jag svarar: ”1967”.

