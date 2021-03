Helmerson: Kåsören som kunde tala med kastruller

Jag talar gärna med föremål. Ofta efter en malör i hemmet. I skåpet med kokkärl står en kastrull lutad mot den stekpanna jag vill ha för att sautera min kalvbräss (läs: steka ett ägg) och jag tänker: ”Jag kommer att få loss pannan utan att kastrullen ramlar, det ser vem som helst.”

Jag lirkar med stekpannan och kastrullen far i golvet.

Då kan det inträffa att jag tittar på den med sorgsen blick och säger: ”Där ville du ligga, ja. Det tyckte du var nödvändigt. Alldeles oerhört viktigt var det för dig att orsaka detta besvär.”

Eller jag ska öppna ett blixtlås på en väska, gärna med en tid att passa. Blixtlåset kärvar. Då tar jag en paus i mitt slitande och säger ”Ja, det var förstås alldeles för mycket begärt av mig att du skulle öppna dig. Jag tänkte att du är ett blixtlås och att själva öppnandet är en väsentlig del av din funktion. Exakt hela ditt raison d'être är att sköta en stängning och en öppning. Men det var tydligen en uppgift för mycket. Förlåt att jag har mage att ställa så omänskligt höga krav på dig.”

Jag tänker att det ändå inte är någon akut fara så länge jag inte förväntar mig något svar.

Det är en bra dag. En sämre förknippar jag gärna och högröstat kokkärl och blixtlås med olika anatomiska fenomen som har hemvist vid halva kroppslängden.

Så går min fattiga tid, i regelbunden och ofta sarkastisk konversation med alla dessa ting som vill mig illa. Jag tänker att det ändå inte är någon akut fara så länge jag inte förväntar mig något svar. I en psykologibok från gymnasiet lärde vi oss om vanföreställningar. En man konverserade sin dammsugare. Hans läkare sade: ”Men den kan omöjligen avge några begripliga ljudvågor.”

Patienten: ”Det vet jag väl bättre än de flesta eftersom jag är elektroingenjör. Men jag kan tala med den.”

Och så tänker jag på vännen Johan. Varje gång det är dags att lämna landstället rymmer hans katt. En gång letade Johan efter katten i timmar. Han hittade den längst in under sängen, omöjlig att nå. Då yttrade vännen Johan i sin djupa irritation en välkänd filmreplik till sin kisse:

”Fuck you and the horse you rode in on.”

