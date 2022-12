Helmerson: Ni har blivit lurade – Förmodligen av en norrman

”Hej! Can someone help me out. I want a very authentic Glögg recipe for a party.”

Frågan är också autentisk och kommer från en av de Facebookgrupper för svenskamerikaner jag följer. De är underbara. Någon har hittat en bild på en väggbonad från Bjäre härad 1908 och vill ha en översättning från svenskan. En annan visar stolt upp sin svartvita bild på Blomberg family, Orebro 1923.

Men framför allt pratar de mat. Svenskamerikaner är besatta av Swedish semla och Swedish lax och ”St Lucia buns”, och tror ni inte att någon entusiast i Kingman, Arizona, försökt sig på Swedish kaldolmar?

Och så är det den där potatiskorven. Varannan gruppmedlem tycks ha en mor mor i Minnesota som gjorde den mest underbara potatiskorv. Alla minns just sin version, med smak av gransus och röda stugor och Gustav V ännu i sin prinskrona.

Och allt jag tänkte var: Ni har blivit lurade. Ni har råkat ut för en illasinnad person som tänkt: ”Undrar om jag kan få dem att äta det här.”

”Yes, it's called potatiskorv, very popular in old Sweden.” Förmodligen en norrman.

För inte kan väl en pursvensk femtionånting-farbror med intensivt korvintresse helt ha missat en gourmetsensation vid detta namn?

Farbrodern googlade. Det hade han. ”Potatiskorv eller värmlandskorv är en tjock, orökt korv som framställs av hackat eller malet nöt- och griskött…” Otroligt.

Sökandet förde mig vidare i korvvärlden, som visade sig inte bara vara oändlig utan med två oändar. Ispenkorv, lungkorv, rullekorv, skrapkorv. Och råkorv: ”Gjordes av lungan, rå, samt råa korngryn”. Så mycket korv, så lite tid!

Jag förstår nu att varje värmlänning som läser detta redan kokar som en kittel av vrede över ärkejönsen till stockholmare. Och naturligtvis borde jag ha känt till denna klenod. En närstående värmlänning har redan åtgärdat och köpt mig en potatiskorv. Från Grums, där man tredje torsdagen i augusti firar värmlandskorvens dag. Very authentic.

Läs fler kåserier av Helmerson, till exempel om tysken som är roligast på Tiktok