Helmerson: Sagan om blandbandet ”Bara fint”, sida A

Jag vet inte hur lätt det är att få en yngre person att begripa konceptet ”blandband”. Kanske som ”en spellista på en bit hård plast”? Men visa mig den 60- eller 70-talist som inte kan vittna om den underbara plåga det var att skapa ett perfekt blandband på kassett, kanske som gåva till en älskad person som genom musiken skulle fås att förstå vilket kap som doldes i bandblandarens bleka gestalt.

En gång var det perfekta blandbandet mitt. ”Bara fint” hette det, det kom från cirka 1985 och var som en inkörsport till tidens new wave och postpunk. Stora namn fanns med, men inte deras stora hits. Simple Minds men inte ”Glittering prize” utan ”New gold dream”. David Bowie men inte ”Let's dance” utan ”Sound and vision”. Joy Division men definitivt inte ”Love will tear us apart” utan ”The eternal”.

Det glimmade om ”Bara fint”.

Det var Jonas H som först spelade det på vårt lumparlogement. Jag är säker på att Jacob E, Klas L och till och med Uffe från Malmö ännu minns det. Först långt efteråt slog det mig att låttitlar som ”Förnedringen” och ”Adult education” kan ha slagit an en ton för att de så väl matchade våra gröna kläder.

Jag kopierade förstås ”Bara fint”, som man gjorde, i en spelare med två kassettluckor. En vintereftermiddag spelade jag det för L i min bil, hon liksom frös till och stelnade mitt i en rörelse när Prefab Sprouts ”Ghost town blues” tonade ut i kylan, som om hon inte kunde tro att något kunde vara så fulländat. (Låten, inte hennes pojkvän.)

Ett sådant minne definierar blandbandets kraft. L drog vidare, men fortfarande 36 år senare hör Prefab Sprout till mitt mest älskade i livet. Det var en annan indikation på ett riktigt bra band – det bar inom sig kraften att påverka hur man klädde sig, vad man drack, ens livslånga sinne för kvalitet.

Och ett kassettband, ungdomar, har två sidor. Om två veckor är det på denna plats dags för B-sidan, om när ”Bara fint” gick förlorat för att till slut, decennier senare, restaureras av ett vaket Twitterflöde.

Läs fler kåserier av Helmerson, till exempel om en elevkalender från 1980-talet som rymde hela livet.