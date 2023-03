Helmerson: Tig, backa, glöm – måste det vara så man gör slut med en vän?

Smit ut bakvägen, Jack. Gör upp en ny plan, Stan. Hoppa på bussen, Gus, och lämna tillbaka nyckeln, Lee.

Ja, alla som lyssnat på Paul Simon vet: ”There must be 50 ways to leave your lover”.

Vänner, däremot. Finns det ett enda vettigt sätt att göra slut med dem? Om detta skrev DN:s Björn Wiman nyligen. Och om detta pratade vi, A och jag, på puben. Han berättade om en person i vänkretsen som bara försvunnit, fru, barn och villa och så var det adieu och knappt någon hade sett honom sedan dess. Inte ett ord till förklaring. Kunde det ha att göra med deras arbetarklassbakgrund?

Det trodde inte jag, jag är mer medelklass än en kvarglömd Houellebecq-roman på Yasuragi men känner inte heller till något bättre sätt att göra slut med en vän än just detta. ”Smit ut bakvägen, Jack” må vara ett av femtio sätt med älskaren, men för kompisar är det väl det enda vi har. Samma sak hände med Wimans vän. En dag slutade han bara svara.

Först plågar vi oss igenom ytterligare några kvällar tillsammans, sedan klickar vi maniskt bort samtalen.

Det påstås att det är svårt att avsluta ett kärleksförhållande. Men här finns åtminstone manualer. Ett helt riksarkiv av böcker, filmer och popsånger. (Tips: ”I'll sail this ship alone” med Beautiful South.)

Ja, det finns en ny film, ”The banshees of Inisherin”, men utöver den? Hur många skriver romanen om kompisen som har tröttnat på ens sällskap men som är för konflikträdd för att berätta det? Doften av ett Augustpris har sällan känts svagare.

Ändå är det exakt så vi gör. Ingen förklaring, ingen scen. Inga uppgörelser med tårar i vinet, inga ”vi måste prata”, inga ”det är inte du, det är jag”. Först plågar vi oss igenom ytterligare några kvällar med vännen, sedan klickar vi maniskt bort samtalen och önsketänker att han ska känna likadant. Vilket han nästan aldrig gör eftersom han inte är i ditt huvud utan i sitt eget, och där har ju absolut ingenting hänt.

Tig, backa, glöm. Det är så man gör slut med en vän. Gör en poplåt om det, den som kan.

