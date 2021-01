Helmerson: Varför hamnar alla usla spelare i just mitt lag?

Johan håller på ett hockeylag som för tillfället, ursäkta den enkla, är helt under isen.

Under en bitter promenad beskrev han det groteskeri som utspelats under den senaste matchen: När någon spelare till slut, efter många försök, lyckades få pucken på sitt klubblad halkade han omedelbart omkull, varefter alla lagkamrater körde in i honom. På isen bildades då en hög av spelare oförmögna att ta sig loss från varandra, varpå motståndarna fräckt passade på att skyffla in tre fyra mål.

Hur är det möjligt, frågade Johan retoriskt, att en människa kan lägga så mycket tid på en aktivitet och ändå vara så remarkabelt oförmögen att utföra den? Och vad är oddsen för att så många sådana människor hamnat i just hans favoritlag?

Den frågan har någon gång ställts av alla supportrar.

Ett klassiskt exempel: En fotbollsspelare köps in för dyra pengar. Inför säsongen prisas han av tränaren som säger att just denna spelare är värd att hålla ögonen på, detta blir hans år. Han har meriter från ungdomslandslagen och sägs ha scouter från tyska klubbar strykande omkring i kvarteret. Månadslönen är på justitieministernivå.

Så är det premiär. Spelaren får bollen i mittcirkeln. Med all tid i världen slår han den löst längs marken, med full precision, rätt på en motståndarfot.

Nyss räknade jag ut att jag sett 378 fotbollsmatcher på plats. Jag måste erkänna att det enda jag under den tiden helt lyckats begripa av Det Vackra Spelet är offsideregeln. Men allra märkligast är just detta: Varför gör spelarna ibland så otroligt usla saker?

Det önskar jag att sportjournalister frågade om.

Mittfältaren: ”Näää, såatteeeh... Vi mötte ett bra lag och det är svårt när de lägger omställningarna på yta och...”

Reportern: ”Men varför passade du så frapperande fel i tredje minuten? Såg du inte färgen på tröjan? Tänkte du på annat? I så fall vad? Orsakerna till trettioåriga kriget? Riksrätten mot Trump? Intrigen i 'Madame Bovary'?”

Spelaren: ”Intressant fråga! Jag är nog helt enkelt inte så förtjust i just mitt lag.”

Läs fler kåserier av Helmerson, till exempel om den särskilda otur som drabbar just kriminella.