Helmerson: Virvla i frid, Bosse Skoglund!

Galten drunknade, så mycket förstod jag. Men vad hände sedan? ”Vår galt han haver sajnt si, i kårran har han drajnt si, i vånned har han slajnt si, det kunne man ju tajnt si...”

”Galtavisa” är näst sista låt på Peps Perssons ”Fyra tunnlann bedor om dan” som kom 1977 och innehåller några av de absolut bästa svenska reggaeinspelningarna. Eller svenska... Det är nog svårt för någon född norr om Hässleholm att fatta utan simultantolk.

”Å nu så ska vi syppa och hålla voss så glaa, me fläsk å me pantofflor å me sålta fittamada...” Jag blev besatt av just ”Galtavisa”. Det tog mig veckor att dechiffrera hela texten. Hela? Nej, ”korven den var borta” och ”då förkortar di sitt blo” kunde jag inte få någon rätsida på. Vilken jämra korv?

Ändå är inte ”Galtavisa” bästa spåret på ”Fyra tunnlann bedor”. ”Låftamannen” är en spökhistoria om ”en man med skägg till knäna” på loftet som rövar bort stygga små barn och stoppar dem i sin glyttafälla. Det är en sorts tretaktsreggae med en stämning dov som döden själv. Bosse Skoglund spelar trummor, förstås. Jag fattar bara inte hur han gör det. Det är synkoper och konstiga virvelslag och örtbaserad hi-hat – ändå är rytmen exaktare än Ruhrområdet.

Den 10 april avled Bosse Skoglund på sin 85-årsdag. I nya boken om Peps Persson, ”Spela för livet” av Göran Holmquist, berättar Skoglund om alltings uppkomst, 1969: ”Det började med att Peps ringde mig. Jag låg hemma i heroinabstinens. Kan du komma? Det gjorde jag. På den vägen är det.”

Korven är borta för att galtens blod blev kallt, vilket omöjliggör blodkorv. ”Förkorta sitt blo(d)” betyder helt enkelt förkorta sitt liv. Fittamad är förstås en skånsk smörgås – vad trodde ni?

Man kan se Peps, ”Skogis” och band på SVT:s ”Öppet arkiv” i ett femtio minuter långt klipp från 1976. Det är som att bevittna den svenska reggaens första spädbarnssteg. Skoglund, ”groovearbetaren”, håller bebisen tryggt i händerna. ”Sveriges ende trummis”, kallade Peps honom.

