Helmon Solomon: ”Jag är inte intresserad av att leva ett liv där jag inte kan vara svag”

– Mosaiksvansad råtta, säger Helmon Solomon och ser uppriktigt sorgsen ut medan hon visar en bild på en liten gråbrun gnagare. Eller egentligen är det hennes rollfigur Naomi som gör det.

Den är söt, den lilla utdöda råttan som tittar på oss i publiken. Det är en av flera tusentals djurarter som har utplånats under Naomis livstid, under Helmon Solomons livstid. Sedan hon föddes 1994. Den har inte setts till på ett decennium och anses ha dött ut på grund av klimatförändringarna som höjt vattennivån på dess ö utanför Australien.

– Bilder på djur vi aldrig kommer att få se, säger Naomi och växlar bild till en gyllene padda.

Helmon Solomon står ensam och nästan utlämnad på den lilla scenen i Tornrummet på Dramaten i Stockholm, klädd i jeans, vita Reeboks och en randig grönrosa t-shirt. Pjäsen som hon spelar i, ”En pjäs för de levande i en döende värld”, är en monolog och rollen hon spelar är ursäktande. Naomi är dramaturg i en klimataktivistisk teatergrupp och har skickats för att förklara för publiken att föreställningen är inställd. Hon har länge gjort research för pjäsen som skulle ha varit en storslagen betraktelse över klimatkollapskatastrofen med ”bam-bam-bam”-effekter. Men Naomi har tappat tron på föreställningen som förbrukar uppemot 30 000 watt varje kväll. I stället börjar hon berätta för publiken vad hon lärt sig om de oöverstigliga klimatförändringar som mänskligheten orsakat.

– Vakna! Vakna! Vakna! skriker hon.

Det är aktivistiskt, en pjäs som vill skaka om och mana publiken till handling. Gör vad du kan! Det är bråttom. Hos Helmon Solomon som burit med sig manuset hela sommaren och nött in textraderna i huvudet har det eldat på en existentiell ångest. Pjäsen beskriver allt jordiskt liv som en väv som sitter ihop med intrikat fästa trådar. Varje förlorad art är en tråd som rycks loss och ingen vet när väven faller samman.

Helmon Solomon har vad hon beskriver som en sorts naturrädsla, och hon är på det viset nästan en motsats till sin rollfigur Naomi. Hon har ett motstånd mot att gå ut i skogen, som hon tycker kliar. Hennes pojkvän däremot hör till dem som är uppvuxna med skogen som lekpark och han älskar att fiska och vandra i naturen. Det är ett intresse som de hittills inte har kunnat dela. Pjäsen har fått henne att fundera över sin relation till naturen.

– Varför har inte jag kunnat vara lugn och harmonisk i naturen som många kan? Naturen är en så stor del av det här landet. Jag är inte uppvuxen nära naturen och har inte många minnen av naturupplevelser. Jag har inte en relation till djur heller. Jag tycker att det är läskigt att se djur i ögonen.

– Kanske är det en rädsla för döden. Pjäsens styrka är att den går in i de frågorna på ett emotionellt plan.

Pjäsens dokurealistiska anslag gör också att publiken ibland har svårt att avgöra vad som är sant eller falskt. Efter en föreställning kom en ung man fram och tackade henne för hennes engagemang i klimatfrågan.

– Det är svårt att veta vad jag ska svara på det. Det är ju fejk. Det är ju en roll. Men jag tackade, det var fint att han blev så berörd.

Bilden av henne själv som en aktivist på scen, eller som en skådespelare med ett ärende, har hon fått dras med sedan hon satte upp en egenskriven monolog på Folkteatern i Göteborg för tre år sedan, ”Vi går aldrig sönder”. Pjäsen handlade om vad som händer med en ung människa som växer upp med omgivningens blickar ständigt på sig, och som förlorat rätten att definiera sig själv.

Helmon Solomon var i tidiga tonåren när hon började märka av blickar från omgivningen. Vissa var positiva, såg en stark svart kvinna som var högljudd. Andra var mer negativa. Men alternativen var oftast två, hjälte eller problem. En motsvarighet till de två tilldelade roller – madonnan och horan – som tidigare begränsade samhällets blick på kvinnor. I båda fallen fick Helmon Solomon känslan av att hon tog för mycket plats, och framstod som kaxig. Hon försökte smälta in bättre, vara mer korrekt. Hon tystnade.

Det krävdes mycket mod för att ta tillbaka makten och inte låta andras blickar bestämma vem hon är:

– Jag ville testa olika saker, att våga vara på olika sätt. Kan man vara en som umgås med de här bråkstakarna, men som också sjunger i kör? Folk vill gärna säga hur man ska vara, men jag ville slå mig fri. Jag är jag, jag är inte det du tänker om mig.

Av samma skäl är hon inte bekväm med att hon uppfattas som aktivistisk när hon står på scenen och spelar en roll i en pjäs. Hon frågar sig om det återigen handlar om en blick på en svart kvinna som förväntas ha ett högre syfte.

– Det är svårt att förhålla sig till en sådan idé om skådespeleri. Jag måste kunna spela med i pjäser som jag inte håller med helt och hållet. Och all teater behandlar väl angelägna och akuta ämnen i samtiden? Jag känner inte att jag kan kalla mig för en aktivistisk skådespelare. Jag gör ett konstnärligt arbete och står ju inte och håller på med demonstrationer och manifestationer.

Hon betonar sin rätt att slippa vara en kämpe, att få känna sig ensam och rädd ibland.

– Jag är inte intresserad av att leva ett liv där jag inte kan vara svag. Om jag går in i ett rum där jag inte har råd att tvivla på mig själv, vad ensamt. Vad knäppt på något vis.

Helmon Solomon växte upp i ett hyreshusområde i Norrby i Örebro. Hennes föräldrar var unga, runt tjugo, när de flydde från krigets Eritrea i början av nittiotalet. De hamnade i Örebro, helt nya i en helt ny värld. De hade ännu inte hunnit etablera något vuxenliv i Eritrea. Helmon Solomon beskriver det som att hennes föräldrar inte hade några förväntningar på att saker skulle vara på ett visst sätt, och det gav henne och hennes två syskon en stor frihet.

– Samtidigt som de lärde sig om livet i Sverige så lärde vi oss en massa saker. Det enda de har begärt är att jag ska ha ett jobb – vad det skulle vara har de aldrig haft synpunkter på.

Hennes pappa Berhane Solomon öppnade en kiosk centralt i Örebro, dit barnen kunde gå med sina kompisar och få godis när de var i stan. Mamma Rigat Habte utbildade sig till undersköterska och arbetade på ett äldreboende i närheten av bostadsområdet. Det var en trygg uppväxt bland mängder av barn som alla gick i samma skola, och Helmon Solomon hade uppfattningen att ”allas mammor” jobbade på samma äldreboende. På somrarna åkte hela familjen till Asmara, den eritreanska huvudstaden, till föräldrarnas barndomshem.

– Då levde min mormor och morfar. Vi var där alldeles för länge, hela sommarlovet, och jag lekte med mina kusiner. Det är en stor del av min barndom.

Resorna är invävda i ”En pjäs för de levande i en döende värld”: ”Det finns en bilväg i Eritrea, längs en bergkant, där vi brukade stanna och köpa kaktusfrukt på vägen för att bada i havet. Jag minns att jag tyckte att det var läskigt att barnen satt så nära kanten”, berättar Naomi.

Pjäsen är en konceptpjäs vars idé är att turnera utan att någon reser eller något transporteras. Med manuset följer en manual för hur pjäsen ska sättas upp; bland annat drivs all ström till föreställningen, runt 150 watt, av två cyklister kopplade till elgeneratorer. Texten anpassas efter lokala förhållanden, och regissören Malin Stenberg och Helmon Solomon har skrivit in svenska djur och extremväder och lyft in Solomons barndomsminnen.

I övrigt handlade hennes barndom också om teater. En dag när Helmon Solomon var sex år kom hon hem från skolan med en broschyr från kulturskolan och visade sina föräldrar. Hon började dansa, testade musikal, teater och piano. Varje termin kom hon hem med nya broschyrer och nya inringade kurser.

– Mina föräldrar förstod inte vad det var, men de lät mig välja det jag ville. Det betydde samtidigt att det aldrig var någon press. Många där var uppvuxna i musikerfamiljer, medan jag sjöng lite falskt. Men jag var naiv på något vis så jag förstod inte att jag gjorde det. Det fanns en integritet i det. Jag visste inte vad jag var bra eller dålig på, det var ganska skönt.

Att hon var bra på teater förstod hon inte förrän hennes teaterlärare på estetiska gymnasieprogrammet på Risbergska skolan tog för givet att teater var vad hon ville jobba med.

– Jag hade aldrig innan tänkt på att det skulle vara möjligt.

Medan syskonen blev kvar med föräldrarna i Örebro gav sig Helmon Solomon av för att läsa taldramatik på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke, följt av den treåriga Teaterhögskolan i Malmö. Hon gjorde sin praktik i uppsättningen av Brechtpjäsen ”Den goda människan i Sezuan” på Folkteatern i Göteborg och när klassen satte upp ”The mental states of Sweden” som ett examensprojekt kom pjäsförfattaren Mattias Andersson, numera konstnärlig ledare för Dramaten i Stockholm men då på Backateatern i Göteborg, för att titta. Efter examen fick hon omedelbart en roll i Lars von Triers ”Dogville” på Folkteatern, med den konstnärliga ledaren Frida Röhl som regissör.

Ändå klev Helmon Solomon ut från scenskolan med en sorts osäkerhet. Hon var färdig skådespelare, men funderade mycket över vilken sorts skådespelare hon var. Hon hade redan börjat ompröva allt hon lärt sig. Och grubblerierna gav henne scenskräck.

– Jag blev blyg för mina egna impulser och undrade om de kom från något jag hade hört att skådespeleri skulle vara eller om det var mina egna tolkningar.

Tvivlen drev henne att lägga allt mer tid på att värma upp rösten och förbereda texten. Hon blev rädd för att låta fel, att inte låta som och bete sig som en skådespelare. Till sist sa Frida Röhl till henne att hon kanske inte skulle värma upp en timme som de flesta andra, hon kanske skulle ta en cigg: ”Du kanske har något annat att övervinna, typ att känna att rummet är ditt.”

– Det var bra som Frida sa att skita i allt som jag lärt mig på skolan och låta mig få låta pipig på scen ett tag, säger Helmon Solomon.

– När jag tänker på skådespelare jag gillar så är det ju deras uttryck jag gillar, den egna konstnärligheten, att man litar på sina val och känner sin karaktär. Det är inte hur man går eller hur stort det låter.

Helmon Solomon hade bara varit ett drygt år ute från scenskolan men hon hade känslan att hon ville vidare. Hon hade insett att hennes osäkerhet hängde samman med de där blickarna utifrån, de som förminskade henne och skymde henne, och hon försökte förmå någon på teatern att skriva ett manus utifrån hennes berättelse. Alla sa till henne att skriva monologen själv. Till sist skrev hon ”Vi går aldrig sönder” tillsammans med en vän som är poet, Ali Derwish, och regisserade själv, med stöd av regissören Andrea Edwards.

Det var först när hon steg upp på scen för att framföra monologen, som hon insåg att hon utsatte sig för just det som hon hade velat slippa.

– Texten handlade om just ensamhet och att bli tittad på, och så tittade folk på mig, ensam på scenen. När det närmade sig premiär ångrade jag allt.

Det kräver mod att framföra en monolog, ensam på en scen, med bara sig själv att lita på. Det kräver energi att fylla runt en timme med inlärd text, utan pauser. Helmon Solomon gick från att vara skådespelare till att bli en skådespelare med något att säga, som hon själv uttryckte det, och den unga karriären tog fart på allvar. Samma år, 2019, nominerades hon till Nöjesguidens Göteborgspris, för hur hon ”axlade sin egen historia” om sårbarhet och rädsla.

Jag dras till människor som jag ser upp till och tycker är modiga

Så kom pandemin och teatrarna stängde. Solomon började filma till tv-serien ”Två systrar”, för Viaplay, och jobbet tog henne och hennes pojkvän, som är psykolog, till Stockholm.

Mattias Andersson hade under tiden hunnit börja på Dramaten. Så fort teaterdörrarna öppnades igen så ringde teatern. Han ville ha henne med i den pjäs han själv skulle regissera, ”Den yttersta minuten”.

Pjäsen följdes av ytterligare fem produktioner under förra året.

– Jag har haft tur när det gäller människor som jag har omkring mig. Jag dras till människor som jag ser upp till och tycker är modiga, säger Helmon Solomon.

Hon sitter i sin loge på femte våningen som hon delar med fem personer, bekvämt klädd i svart linne och svarta träningsshorts i augustivärmen, och sminkar sig framför en spegel med en ram av vita glödlampor. Maskören har gått igenom hur masken ska läggas och en plastburk med pjäsens titel på, ”En pjäs för de levande i en döende värld”, står fylld med rouge och skuggor på det vita sminkbordet. Hon lägger sin mask själv, värmer upp ensam och går ensam till scenen i Tornsalen för att stå en stund i stillhet och påminna sig om vem hon ska vara. Inför varje föreställning brukar hon läsa sina repliker. Inför en monolog innebär det att hon skummar hela manuset. Hon påminner sig om att Naomi ska komma in i pjäsen lite underifrån. Monologer är något av ett mästarprov för en skådespelare, och hon hade lovat sig själv att aldrig göra någon igen.

– Vad ska jag stå där ensam för? tänkte jag. I en monolog får man inte energi av någon annan, som man får i en ensemble. Det är extremt krävande.

Om några dagar börjar hon återigen spela i ”(Macbeth)”, Hannes Meidals och Jens Ohlins moderniserade Shakespearedrama, som gick för fulla hus under våren med en firad Christina Schollin i huvudrollen. Helmon Solomon spelar häxa i dramat. Flätorna som hon var med och valde till sin naturalistiska look i klimatmonologen måste hon ta ut, de blir för stora under peruken. I gengäld är kostymen och masken färgsprakande. Meidals och Ohlins version av tragedin är karnevalisk.

På Dramaten finns de stora resurserna. Helmon Solomon uppskattar människorna som hon omges av, divor och känsliga, sårbara typer som är roliga, smarta och snälla. Det var det som gjorde att hon orkade med ett tufft tempo med fem produktioner på ett år.

– Men man kan drunkna i det också, konstaterar hon och tycker att det ska bli skönt att hon under hösten ska börja filma för en hemlig tv-serie i Luleå.

– Man underordnar sig Dramatenscenen, som förmedlare av konst till stockholmarna. Man är mer en typ av verktyg. Jag trivs här, men är det så här jag vill jobba?

Hon beskriver ett 28-årigt liv där förändringen blivit hennes fasta tillstånd. Ibland längtar hon till något mindre, något lugnare, kanske kan hon en dag hitta en mindre stad att bosätta sig i, så som hennes föräldrar en gång valde Örebro.

– Jag har alltid tänkt att det är jag som är den coola och modiga i familjen. Det är jag som har testat saker. Min syster har inte gjort det på samma sätt. Men nu tycker jag att det är tvärtom på något sätt. Hon har skapat ett fint liv och lyckats leva flera olika liv i Örebro. Jag kanske har flytt? Jag går runt och byter liv hela tiden.

