Hemlig ”Borat”-uppföljare får jättelång titel

Och nu har projektet fått en titel. Enligt dokument som lämnats in till fackförbundet Writers Guild of America heter filmen ”Borat: Gift of pornographic monkey to vice premiere Mikhael Pence to make benefit recently diminished nation of Kazakhstan”, skriver sajten The Film Stage.

Det var förra månaden som folk på sociala medier uppmärksammade att Sacha Baron Cohen var ute och filmade i Los Angeles, utklädd till Borat. För ett par veckor sedan skrev The Collider att Cohen har spelat in en uppföljare till komedin från 2006, och att han redan har hunnit visa den för ”några filmindustrityper”.