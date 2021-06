Hemvävda gangsterdramat ”Vitt skräp” laddar med 80-talsreferenser

Action ”Vitt skräp” Regi: Tobias Nordquist Manus: Joel Forssell, Andreas Doyle, Anton Hagwall. I rollerna: Ola Rapace, Ida Engvoll, Peter Viitanen, Erik Bolin, Donald Högberg, Peter Eriksson, Mitcho Batalov, Dakota Trancher Williams, Fredrik Wagner m fl. Längd: 1 tim, 33 min (barnförbjuden) Språk: svenska. Biopremiär. Visa mer

Det är som att se en dröm gå i uppfyllelse. Alla som besökt en kortfilmsfestival någon gång det senaste kvartsseklet har väl sett en skjutglad pastisch på Quentin Tarantino och Guy Ritchie. ”Vitt skräp” är en långfilm för bio som präglas av samma slags förkärlek för genren, även om budgeten är begränsad och spelplatsen råkar vara Dalarna. Titeln skulle kunna vara en mindre använd översättning av white trash men syftar här på kokainet som börjat pudras över bruksorten.

”Vitt skräp” hymlar inte med sina referenser, vilket gör att varje kameravinkel och scenografisk detalj får en självmedveten laddning. Det innebär också att Ola Rapace tänder en cigarett eller skickar iväg den med en nonchalant fingerknäpp i minst varannan scen, eftersom det ser fräckt ut. Som festivalpublik hade jag applåderat ambitionsnivån i 80-talskänslan, med tidstypiska cigarettpaket och dialogtelefoner. Ja, även som långfilm i lågbudgetklassen gör ”Vitt skräp” mycket rätt. Åtminstone om man enbart bedömer den efter en genrechecklista.

Rapace spelar nykomlingen i stan, Sami, som anländer tillsammans med den struliga återvändaren Kim (Ida Engvoll) i hennes Volkswagen-bubbla. Dumpad direkt försöker han stjäla en bil, som råkar tillhöra småstadsbossen Gubben (Donald Högberg med halskedja utanpå polokragen). Vi möter också en korrumperad lokalpolis, en polsk brottsliga och en impulsiv brödraduo som tar sig vatten över huvudet. Sedan börjar intrigtrådarna trasslas ihop enligt välbekant mönster.

”Vitt skräp” känns stencilerad över bakplåtspapper, men knappast ovetande om det. Därför är det rimligt och roligt att ”Kan ingen tala om för mig när tåget går” rullar igång under filmens pangpangklimax. Liksom Siv-Ingers gamla hitlåt var en försvenskning av den amerikanska countrysingelettan ”Is anybody goin' to San Antone?” är ju ”Vitt skräp” en hemvävd gangsterhistoria.

Det hjälper tyvärr inte alls för att göra det här till en engagerande film. Men den tråkigaste nyheten är att det inte heller blivit någon excentrisk skräprulle som kan återupptäckas som en patinerad b-film om 30 år. I stället känns det mer som att titta på när fejkblod torkar.

