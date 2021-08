Hennes köttiga konst väckte djuriska reaktioner

Kulturchocken. "Still life".

Verket: Nathalia Edenmonts första soloutställning ”Still life” visades först på Gallier Mors mössa i Göteborg 2003. Utställningen bestod av fotografier som bland annat visade kluvna möss, en död hummer och ett kaninhuvud i en vas. På ett av de i dag mest ikoniska fotografierna syns konstnären själv i en röd klänning, med en blödande kaninkropp på handen.

Upphovsperson: Nathalia Edenmont, född 1970 i Jalta, forna Sovjetunionen. Verksam i Stockholm. Studerade grafisk design vid Forsbergs skola innan hon fick sitt genombrott som konstnär. Är i dag en av våra mest kända konstnärer med utställningar över hela världen Hyllad för sina naturtrogna fotografier som i sin skärpa och detaljrikedom påminner om klassiskt måleri.

År: 2003

Beskrivning: Nathalia Edenmont blev nästan över en natt konstnären på allas läppar när ”Still life” hade vernissage. Fotografierna föreställande installationer där vissa visade döda djur blev en internationell snackis, och den då 33-åriga Edenmont bokade snabbt utställningar i Los Angeles, New York, Berlin, Basel och Moskva. Expressen rapporterade att vissa av verken såldes för 78 000 kronor.

Reaktioner: I samband med att ”Still life” visades på Wetterling Gallery i Stockholm samma år stormades utställningen av nazister. En besökare slogs ned med baseballträ och verk för hundratusentals kronor förstördes. Djurrättsaktivister över hela världen skickade hatmejl till galleriet, ibland så många som 50–60 per dag. Edenmont dödshotades och tvingades leva under skyddad identitet. Hon polisanmäldes även för djurplågeri.

Citatet: ” Finns det anledning att uppröras över att en konstnär avlivar djur för att använda dem i sin konst (ingenting är datormanipulerat i Nathalia Edenmonts bilder)? Jag anser inte det. Med sina fotografier angriper Nathalia Edenmont tvärtom den dubbelmoral som det innebär att anmärka på att djur dödas, samtidigt som man går till livsmedelsbutiken och köper sitt kött.”

(Konstkritikern Lars O Ericsson i utställningskatalogen från ”Still life”, Wetterling gallery, 2003.)

”Dålig smak kan man inte lagstifta mot. Men jag har tidigare reagerat mot att man använder djur i underhållningssyfte. Enligt lag får man inte avliva ett djur utan att en veterinär är med. Därför anmäler vi Nathalia Edenmont till åklagaren.”

(Johan Beck-Friis på Veterinärförbundet som polisanmälde utställningen ”Still life”, i Expressen den 11 december 2003)

Fortsättningen: Nathalia Edenmont friades från anklagelserna om djurplågeri och har under de senaste 18 åren erövrat en position som en av Sveriges mest framstående konstnärer. Hennes konst har dock även fortsättningsvis utlöst protester. I utställningen ”Only me” 2014 visade hon fotografier av kollage bestående av bland annat fjärilsvingar. Även då polisanmäldes hon, och fälldes, för att ha använt sig av fridlysta fjärilar.

Bonus: Den omfattande polisutredningen kring hennes fjärilsverk ledde till att Nathalia Edenmont lärde sig alla fjärilsarter som finns listade i Cites, Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora. I dag är hon själv expert, och har hjälpt så väl internationella myndigheter som Tullverket. ”Jag önskar att alla människor skulle veta vad Cites är”, säger hon.

Just nu: arbetar med nya verk för en kommande utställning i New York. Har under våren och sommaren visat utställningen ”Piece of me” på Wetterling Gallery i Stockholm.